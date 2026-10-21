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Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται σε οικογένεια δημοτών Περάματος, χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς, θεσπίζει ο Δήμος Περάματος. Το σχετικό κονδύλι θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2027, όπως γνωστοποίησε o δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος. Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην οικονομική ανακούφιση των νέων οικογενειών και στην ενίσχυση της γεννητικότητας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Η παροχή δεν περιορίζεται στη γέννηση του πρώτου παιδιού, αλλά θα χορηγείται για κάθε νέο μέλος οικογένειας που είναι εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια του Περάματος. Το συνολικό κόστος του προγράμματος θα καλύπτεται αποκλειστικά από τους οικονομικούς πόρους του Δήμου.

Σε δηλώσεις του, ο Γιάννης Λαγουδάκος υπογράμμισε ότι η δημοτική Αρχή έχει μεριμνήσει για την εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Επισήμανε, ωστόσο, ότι παρότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρέχει πλέον στους δήμους τη δυνατότητα να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα για τις γεννήσεις, δεν συνοδεύεται από πρόσθετη χρηματοδότηση της κεντρικής διοίκησης.

«Η κεντρική εξουσία θεσμοθέτησε τη δυνατότητα των Δήμων να δίνουν επιδότηση για τις νέες γεννήσεις, χωρίς να συνοδεύσει όμως τη ρύθμιση αυτή με την απαραίτητη χρηματοδότηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, διευκρινίζοντας ότι στον δημοτικό προϋπολογισμό του 2027 θα προβλεφθεί ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά νέα γέννηση.

Την ευθύνη για την εφαρμογή της δράσης θα αναλάβουν η Οικονομική Υπηρεσία και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας, Γιάννη Παπαγιαννάκη.

Την ίδια ώρα, η δημοτική Αρχή αναδεικνύει ένα ακόμη ζήτημα που επηρεάζει τα οικονομικά του Περάματος: τη σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους και στους εγγεγραμμένους δημότες. Όπως επισημαίνει, επικαλούμενη στοιχεία της τελευταίας απογραφής, από τους περίπου 50.000 κατοίκους της περιοχής, μόνο 26.000 είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια. Η συγκεκριμένη αναντιστοιχία, σύμφωνα με τον Δήμο, έχει άμεσες συνέπειες στο ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει από το κράτος μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.