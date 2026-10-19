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Στην τρίτη φάση της αναδιάρθρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, με αιχμή τις νέες συγχωνεύσεις στρατιωτικών μονάδων και τον εξορθολογισμό του δικτύου στρατοπέδων, προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων 2024-2035.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε κεκλεισμένων των θυρών τα μέλη της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για τις επόμενες παρεμβάσεις στην οργανωτική διάρθρωση του στρατεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η νέα φάση του σχεδιασμού περιλαμβάνει συγχωνεύσεις που αφορούν 56 στρατιωτικές μονάδες και 125 εγκαταστάσεις στρατοπέδων, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού και των διαθέσιμων υποδομών.

Βασική προτεραιότητα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας είναι η αύξηση των ποσοστών στελέχωσης των μονάδων, μέσα από τη συγχώνευση ή την κατάργηση σχηματισμών και εγκαταστάσεων που υπολειτουργούν ή παραμένουν ανενεργές.

Η αναδιοργάνωση αποσκοπεί στη δημιουργία πιο ευέλικτων και επιχειρησιακά αποτελεσματικών μονάδων, με υψηλότερα επίπεδα επάνδρωσης και διάταξη που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αμυντικές απαιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας είχε επισημάνει πρόσφατα από το βήμα της Βουλής τις μεγάλες ανισορροπίες που παρουσιάζονται στη στελέχωση των στρατιωτικών μονάδων.

Όπως είχε αναφέρει, στον Έβρο υπάρχουν μονάδες με πληρότητα κάτω του 30%, ενώ στην Πελοπόννησο καταγράφεται μονάδα με πληρότητα 130%, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανακατανομής προσωπικού και υποδομών.

Ο υπουργός είχε επίσης χαρακτηρίσει υπερβολικά μεγάλο τον αριθμό των στρατοπέδων της χώρας, σημειώνοντας ότι ξεπερνούν τα 800, περισσότερα ακόμη και από εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή των drones, επισημαίνοντας την ανάγκη να αποκτήσουν οι στρατιωτικές μονάδες δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.