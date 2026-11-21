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Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Πεντάγωνο άνοιξε σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, τις πύλες του στο κοινό, με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν από το πρωί για να δουν από κοντά σύγχρονα οπλικά συστήματα, στρατιωτικά μέσα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, το μνημείο στο οποίο είναι χαραγμένα σε γυαλί τα ονόματα 121.601 πεσόντων στους πολέμους της Ελλάδας, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

Γύρω από το μνημείο έχει στηθεί υπαίθρια έκθεση με μέσα του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, πολλά από τα οποία είχαν παρουσιαστεί στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης.

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν ο «Πυρπολητής», ελληνικής κατασκευής drone του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και τα κινητά εργοστάσια παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν ήδη τεθεί σε υπηρεσία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ημερήσια διαταγή του τόνισε ότι η Ελλάδα τιμά το προσωπικό που υπερασπίζει την εθνική άμυνα και κυριαρχία και εγγυάται την ειρήνη. Σημείωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται σε μια νέα εποχή και ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές είναι αναγκαίες, ώστε η χώρα να επιβιώσει σε μια γεωγραφική γειτονιά που «δεν είναι γειτονιά αγγέλων».

Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικά η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων.