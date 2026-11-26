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Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο και από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Αύριο, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Το Σάββατο (28/11) στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Με τα τελευταία στοιχεία:

Την Κυριακή (29/11) ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.