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Περισσότερες βροχές, παρατεταμένη ξηρασία ή ένας ασυνήθιστα ήπιος χειμώνας; Η παρουσία του Ελ Νίνιο επαναφέρει αυτά τα ερωτήματα, χωρίς όμως να προσφέρει από μόνη της ασφαλείς απαντήσεις για την Ελλάδα. Παρότι το φαινόμενο μπορεί να επηρεάζει την ατμόσφαιρα σε τεράστιες αποστάσεις, η έντασή του στον Ειρηνικό δεν αποτελεί αυτόματο προάγγελο αντίστοιχα ακραίων συνθηκών στη Μεσόγειο.

Για μια χώρα όπου η επάρκεια νερού, η αγροτική δραστηριότητα και οι ανάγκες θέρμανσης συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες, η διάκριση αυτή έχει πρακτική σημασία. Άλλο είναι η μεταβολή των πιθανοτήτων εμφάνισης ενός καιρικού μοτίβου και άλλο η βεβαιότητα ότι ολόκληρη η χειμερινή περίοδος θα κινηθεί προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η Ελλάδα δεν ακολουθεί έναν προκαθορισμένο χειμώνα

Το Ελ Νίνιο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση συνθηκών που ευνοούν βροχοπτώσεις, ψυχρές εισβολές ή διαστήματα σχετικά υψηλών θερμοκρασιών. Το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο, εξαρτάται από τη συνολική διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Η ίδια φάση του φαινομένου δεν προκαλεί υποχρεωτικά την ίδια αντίδραση κάθε φορά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η εποχή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επεισοδίου και η αλληλεπίδραση με άλλες κλιματικές διακυμάνσεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται η κύμανση του Βόρειου Ατλαντικού, γνωστή ως NAO, η οποία συμμετέχει στη διαμόρφωση της κυκλοφορίας πάνω από τον Ατλαντικό και την Ευρώπη. Συνεπώς, καμία μεμονωμένη ένδειξη δεν αρκεί για ολοκληρωμένη εποχική εκτίμηση.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο δεν επιτρέπει το συμπέρασμα πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει οπωσδήποτε θερμότερο, ψυχρότερο, υγρότερο ή ξηρότερο χειμώνα. Οι εποχικές προγνώσεις αριθμητικών μοντέλων είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των πιθανότερων συνθηκών, μαζί με την αβεβαιότητα που συνοδεύει τα αποτελέσματά τους.

Πώς φτάνει η επίδραση από τον Ειρηνικό στην Ευρώπη

Η αφετηρία βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά: στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό, όπου η επιφάνεια της θάλασσας εμφανίζει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Το Ελ Νίνιο αποτελεί τη θερμή φάση του ENSO, μιας φυσικής διακύμανσης του συστήματος ωκεανού και ατμόσφαιρας. Η αντίθετη, ψυχρή φάση είναι η Λα Νίνια.

Δεν πρόκειται απλώς για θερμότερο θαλασσινό νερό. Η μεταβολή συνοδεύεται από αλλαγές στους ανέμους, στην ατμοσφαιρική πίεση, στη νέφωση και στις τροπικές βροχοπτώσεις. Καθώς αλλάζουν οι περιοχές ανόδου του θερμού και υγρού αέρα, αναδιαμορφώνεται η κατανομή της θερμότητας και επηρεάζεται η τροπική ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Μέσω ατμοσφαιρικών κυμάτων μεγάλης κλίμακας, οι επιδράσεις μπορούν να μεταφερθούν πέρα από τον Ειρηνικό. Μεταβολές στη θέση και στην ένταση των αεροχειμάρρων ενδέχεται να τροποποιήσουν τις διαδρομές των βαρομετρικών χαμηλών, τη μεταφορά υγρασίας και θερμότητας, αλλά και την εμφάνιση επίμονων αντικυκλωνικών εμποδισμών. Αυτές οι διεργασίες επηρεάζουν τελικά την κατανομή βροχών και θερμοκρασιών.

Τα επεισόδια εμφανίζονται ακανόνιστα, συνήθως ανά δύο έως επτά χρόνια, και διαρκούν κατά κανόνα εννέα έως δώδεκα μήνες, ορισμένες φορές περισσότερο. Συχνά αναπτύσσονται στο δεύτερο εξάμηνο, κορυφώνονται κοντά στον χειμώνα του Βόρειου Ημισφαιρίου και υποχωρούν την επόμενη άνοιξη ή το καλοκαίρι, χωρίς όλα να ακολουθούν πανομοιότυπη εξέλιξη.

Οι διαφορετικές όψεις της Μεσογείου

Στον ευρωμεσογειακό χώρο έχουν εντοπιστεί σχέσεις ανάμεσα στο Ελ Νίνιο, στις βροχοπτώσεις και στη συχνότητα των ατμοσφαιρικών διαταραχών. Οι σχέσεις αυτές, όμως, δεν παραμένουν σταθερές στον χρόνο. Διαφοροποιούνται ανά εποχή, γεωγραφική περιοχή και εξεταζόμενη περίοδο, ενώ ορισμένες μεταβολές εκδηλώνονται σε χρονικούς ορίζοντες μεγαλύτερους της δεκαετίας.

Η δυτική και η ανατολική Μεσόγειος μπορούν μάλιστα να παρουσιάζουν διαφορετικές, ακόμη και αντίθετες συσχετίσεις. Επομένως, μια γενική αναφορά σε «περισσότερες βροχές στη Μεσόγειο» δεν περιγράφει κατ’ ανάγκην τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Ελλάδα. Η γεωγραφική διαφοροποίηση αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάλυσης και περιορίζει την αξία των εύκολων γενικεύσεων.

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται και στο εσωτερικό της χώρας. Η Δυτική Ελλάδα επηρεάζεται έντονα από συστήματα που προσεγγίζουν μέσω του Ιονίου. Στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, η διεύθυνση των ανέμων, η τοπογραφία και η ατμοσφαιρική διάταξη μπορούν να διαμορφώνουν διαφορετική εικόνα, ακόμη και μέσα στον ίδιο χειμώνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Ιόνιο, όπου χρονοσειρές βροχοπτώσεων περίπου ενός αιώνα, σε συνδυασμό με δεδομένα από τη γειτονική Απουλία, αναδεικνύουν συσχετίσεις με το ENSO και τη NAO. Ωστόσο, αυτές οι σχέσεις, κυρίως σε δεκαετείς κλίμακες, δεν επιτρέπουν πρόβλεψη περισσότερων ή λιγότερων βροχών από ένα συγκεκριμένο επεισόδιο.

Η ένταση του φαινομένου και τα όρια της πρόγνωσης

Στην εκτίμηση της 8ης Οκτωβρίου 2026, το εν εξελίξει επεισόδιο εμφανίζεται να ενισχύεται, με προοπτική να παραμείνει ισχυρό έως πολύ ισχυρό τον χειμώνα. Για το διάστημα Νοεμβρίου 2026 – Ιανουαρίου 2027, η πιθανότητα να ξεπεράσει σε ένταση κάθε προηγούμενο επεισόδιο από το 1950 υπολογίζεται στο 70%.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορά στην ένταση του Ελ Νίνιο και όχι σε πρόβλεψη ανάλογων επιπτώσεων για κάθε χώρα. Για την Ελλάδα, το ουσιαστικό ζητούμενο παραμένει η συνδυαστική αξιολόγηση των εποχικών μοντέλων και των περιφερειακών συνθηκών. Ένα ισχυρό παγκόσμιο κλιματικό σήμα μπορεί να μεταβάλλει πιθανότητες, χωρίς να καθορίζει μόνο του τον χειμερινό καιρό.