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Δύο πληρωμές απομένουν μέχρι το τέλος του 2026 για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού Α21, με τον ΟΠΕΚΑ να προγραμματίζει την πέμπτη διμηνιαία δόση για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και την τελευταία καταβολή του έτους πριν από τα Χριστούγεννα.

Η διαδικασία εκκαθάρισης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων και τη διόρθωση των υφιστάμενων έκλεισε προσωρινά στις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων των δικαιούχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η εφαρμογή προγραμματίζεται να επαναλειτουργήσει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 08:00, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων ή η τροποποίηση των ήδη καταχωρισμένων.

Ωστόσο, για τις οικογένειες που περιμένουν την επόμενη πληρωμή, το καθοριστικό στοιχείο είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η αίτησή τους κατά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

​Πότε θα πληρωθούν η πέμπτη και η έκτη δόση

Η πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού, που αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Η έκτη και τελευταία δόση, που αφορά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αναμένεται να πληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, η πληρωμή του Δεκεμβρίου τοποθετείται στο διάστημα 18 έως 24 Δεκεμβρίου, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η ακριβής ημέρα καταβολής από τον ΟΠΕΚΑ.

Οι πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς μπορεί να εμφανιστούν νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία, ανάλογα με την πρακτική κάθε τράπεζας.

​Πόσα χρήματα δικαιούνται οι οικογένειες

Το ποσό του Α21 εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η οικογένεια.

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα.

Από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, το ποσό διπλασιάζεται και διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ τον μήνα.

Επειδή το επίδομα καταβάλλεται ανά δίμηνο, οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα αντίστοιχα ποσά για δύο μήνες.

Τα ποσά του πίνακα αφορούν μία πλήρη διμηνιαία δόση, χωρίς τυχόν αναδρομικά, συμψηφισμούς ή άλλες προσαρμογές.

Πώς καθορίζεται η εισοδηματική κατηγορία

Η καταβολή του επιδόματος δεν εξαρτάται μόνο από το συνολικό εισόδημα της οικογένειας.

Ο ΟΠΕΚΑ χρησιμοποιεί το λεγόμενο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει μετά τη διαίρεση του οικογενειακού εισοδήματος με συγκεκριμένη κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι τρεις κατηγορίες είναι οι εξής:

• Α΄ κατηγορία: ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 ευρώ.

• Β΄ κατηγορία: από 6.001 έως 10.000 ευρώ.

• Γ΄ κατηγορία: από 10.001 έως 15.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά έχει κλίμακα ισοδυναμίας 2.

Εάν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη είναι 18.000 ευρώ, το ισοδύναμο εισόδημα διαμορφώνεται σε 9.000 ευρώ.

Η οικογένεια εντάσσεται στη Β΄ εισοδηματική κατηγορία και δικαιούται 168 ευρώ ανά δίμηνο για τα δύο παιδιά.

Αντίστοιχα, οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά και εισόδημα 13.000 ευρώ εντάσσεται στην Α΄ κατηγορία και δικαιούται 560 ευρώ ανά δίμηνο.

​Το λάθος που μπορεί να αφήσει εκτός πληρωμής έναν δικαιούχο

Μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις είναι η οριστική υποβολή και η έγκριση της αίτησης.

Ο ΟΠΕΚΑ έχει διευκρινίσει ότι αίτηση που έχει απλώς αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρείται υποβληθείσα.

Αυτό σημαίνει ότι ένας γονέας μπορεί να έχει συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία, αλλά αν δεν έχει ολοκληρώσει την υποβολή, η αίτησή του δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την πληρωμή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγχουν ότι η αίτηση εμφανίζεται ως οριστικά υποβληθείσα και εγκεκριμένη και όχι ως προσωρινά αποθηκευμένη.

​Πότε δημιουργείται πρόβλημα με τη σχολική φοίτηση

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διασταυρώσεις που σχετίζονται με τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η εγγραφή του παιδιού στο σχολείο και η επαρκής φοίτηση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΗΔΙΚΑ για το 2026, όταν δεν πληρούται η προϋπόθεση επαρκούς φοίτησης κατά το σχολικό έτος 2025-2026 λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών, το επίδομα διακόπτεται για το διάστημα από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εγγραφή του παιδιού στο νέο σχολικό έτος δεν αρκεί από μόνη της για να επαναχορηγηθεί η ενίσχυση μέσα στο συγκεκριμένο εξάμηνο.

Αντίστοιχα, όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη διασταύρωση των σχολικών στοιχείων, μπορεί να ζητηθεί βεβαίωση φοίτησης ή άλλο δικαιολογητικό.

​Τι ισχύει για λάθη στο IBAN και στη φορολογική δήλωση

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού και η τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που δηλώνεται στην αίτηση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της εφαρμογής και να μπορεί να δεχτεί την καταβολή.

Παράλληλα, το επίδομα επανυπολογίζεται όταν προκύπτουν νέα φορολογικά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι η τροποποίηση μιας φορολογικής δήλωσης μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της εισοδηματικής κατηγορίας και, επομένως, σε διαφορετικό ποσό ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί μεγαλύτερα ποσά από αυτά που τελικά δικαιούται η οικογένεια, ενδέχεται να προκύψει συμψηφισμός με επόμενες πληρωμές.

​Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρωθούν

Οι οικογένειες που δεν δουν χρήματα στην προγραμματισμένη ημερομηνία πρέπει να εξετάσουν πρώτα την κατάσταση της αίτησής τους.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Εφόσον η αίτηση έχει απορριφθεί ή εκκρεμεί, ο δικαιούχος μπορεί να εντοπίσει τον σχετικό λόγο και να εξετάσει τις δυνατότητες διόρθωσης ή υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας στις 27 Νοεμβρίου αποτελεί το επόμενο σημαντικό ορόσημο για όσους χρειάζονται να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν αίτηση.