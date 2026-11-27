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Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι πληρωμές των αυξημένων ενισχύσεων σε συνταξιούχους, από τον Ιανουάριο οι τρίτεκνοι μισθωτοί θα βλέπουν μικρότερη παρακράτηση, ενώ τον Μάρτιο με τις δηλώσεις του 2027 θα γίνουν ορατές οι φοροελαφρύνσεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών.

Tα νέα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων ύψους 2,2 δισ. είναι πλέον νόμος (Ν.5355/2026), είναι μόνιμα και ενσωματώθηκαν ήδη στον Προϋπολογισμό του 2027. Για χιλιάδες νοικοκυριά, όμως, το όφελος δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μέτρο. Το ίδιο νοικοκυριό μπορεί να κερδίζει φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ασφαλιστικές εισφορές. Μπορεί να κερδίζει αυξημένο επίδομα γέννησης για το παιδί που μόλις γέννησε ή μόνιμη κρατική επιδότηση έως 24.000 ευρώ μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί.

Για κάθε κοινωνική ή επαγγελματική ομάδα τα οφέλη προσαυξάνονται σταδιακά από τον Νοέμβριο και μετά. Συγκεκριμένα:

Συνταξιούχοι – 400 ευρώ τον Νοέμβριο και αύξηση τον Ιανουάριο

Από αυτό τον μήνα αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά, από 250 ευρώ το 2025, η ετήσια οικονομική ενίσχυση και διευρύνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό ισχύει και για τους συνταξιούχους άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Συνολικά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα λαμβάνουν πλέον 880 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, όλοι οι συνταξιούχοι, αλλά -για πρώτη φορά- και οι δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων θα πάρουν τα Χριστούγεννα ετήσια αύξηση στη σύνταξη ή στην παροχή Ιανουαρίου. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 10.000 ευρώ (μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ) θα λάβει 400 ευρώ ενίσχυση σε δύο εβδομάδες και επιπλέον 210 ευρώ ετήσια αύξηση στη σύνταξη, δηλαδή συνολικά 610 ευρώ καθαρά ετησίως. Με 14.000 ευρώ εισόδημα κερδίζει 690 ευρώ, ενώ με 20.000 ευρώ 780 ευρώ και με 24.000 ευρώ 850 ευρώ.

Τρίτεκνοι εργαζόμενοι – 1.673 ευρώ και απαλλαγές ΕΝΦΙΑ

Για τρίτεκνο μισθωτό ιδιωτικού τομέα έρχονται δύο νέες παρεμβάσεις το 2027. Από τον Ιανουάριο μηδενίζεται ο συντελεστής στα πρώτα 20.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος, ενώ την 1η Απριλίου μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα η εισφορά ανεργίας που βαρύνει τον εργαζόμενο.

Λιγότερες κρατήσεις στον μισθό σημαίνει περισσότερα χρήματα καθαρά στην τσέπη. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με τρία εξαρτώμενα παιδιά και μεικτό μισθό 2.000 ευρώ θα δει τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του να αυξάνονται από 1.621 σε 1.733 ευρώ τον Ιανουάριο και σε 1.743 ευρώ τον Απρίλιο. Το συνολικό καθαρό όφελος του 2027 μεταφράζεται σε 1.673 ευρώ έναντι του 2026. Εφόσον το ίδιο νοικοκυριό διαθέτει επιλέξιμη κύρια κατοικία σε μικρό οικισμό, μπορεί να προστεθεί και απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Τρίτεκνοι στο Δημόσιο – Οφελος 1.944 ευρώ με επίδομα Χριστουγέννων

Για τρίτεκνο δημόσιο υπάλληλο στη μείωση του φόρου προστίθεται από τον Δεκέμβριο του 2027 και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά. Για παράδειγμα, υπάλληλος με τρία παιδιά και μεικτό μισθό 2.500 ευρώ, το 2027 κερδίζει 1.944 ευρώ στα καθαρά: 1.353 ευρώ λιγότερους φόρους, 311 ευρώ από το επίδομα και 280 ευρώ από μισθολογική αύξηση κατά 40 ευρώ μεικτά από τον Απρίλιο.

Επιπλέον, εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν στις επιλέξιμες περιοχές της περιφέρειας θα λάβουν στα τέλη του μήνα διπλάσια επιστροφή ενοικίου, δηλαδή δύο μηνιαία μισθώματα για τα ενοίκια του 2025.

Ελεύθεροι επαγγελματίες – 2.534 ευρώ από τεκμαρτό και προκαταβολή

Από τα φετινά εισοδήματα καταργούνται οι προσαυξήσεις βάζει τζίρου και μισθοδοσίας στο ελάχιστο εισόδημα για συνεπείς αυτοαπασχολούμενους που πληρούν σωρευτικά προϋποθέσεις όπως διαβίβαση στοιχείων myDATA, διασύνδεση POS, υποβολή δηλώσεων και απουσία φορολογικών παραβάσεων. Για παράδειγμα, σε καφετέρια με πέντε εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από 4.783 σε 2.249 ευρώ, με κέρδος 2.534 ευρώ.

Παράλληλα, αν ένας αυτοαπασχολούμενος εργάζεται και έχει κύρια κατοικία σε μικρό οικισμό, μπορεί να συνδυάσει και μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Η μείωση αφορά οικισμούς έως 500 κατοίκους (ή έως 2.000 εκτός Αττικής, πλην της Περιφέρειας Νήσων). Ισχύει στα εισοδήματα 2026 που θα δηλωθούν το 2027, δηλαδή τον ερχόμενο Μάρτιο. Τότε θα φανεί στους ελεύθερους επαγγελματίες και η μείωση φόρου εισοδήματος που έγινε πέρυσι.

Επιπλέον, στους μικρούς οικισμούς η κατοικία τους απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ του 2027 που θα εκδοθεί τον Φεβρουάριο. Πέραν αυτών, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027. Παράλληλα, αν ο επαγγελματίας είναι τρίτεκνος, ενεργοποιείται ο μηδενικός συντελεστής έως 20.000 ευρώ. Ετσι, για τρίτεκνο που φορολογείται για εισόδημα 15.000 ευρώ και πλήρωνε φόρο 1.350 ευρώ ο φόρος μηδενίζεται, ενώ όσοι φορολογούνται για 19.000 ευρώ και άνω κερδίζουν αυτομάτως 1.800 ευρώ τον χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, το 2028 θα τους επιστραφεί και η όποια προκαταβολή καταβάλουν το 2027.

Οικογένεια με τρίτο παιδί – Επίδομα 4.500 ευρώ και κεφάλαιο έως 24.000 ευρώ

Για οικογένειες με τρίτο παιδί το επίδομα γέννησης αυξάνεται σε 4.500 ευρώ αναδρομικά για όλες τις νέες γεννήσεις από 1/1/2026. Ενώ αν ο γονέας είναι μισθωτός, κερδίζει και τη φοροελάφρυνση των 1.673 ευρώ ως τρίτεκνος από 1/1/2027.

Παράλληλα, κάθε οικογένεια με νεογέννητο θα μπορεί από αρχές του 2027 να ανοίξει επενδυτικό λογαριασμό προτού συμπληρωθεί το δεύτερο έτος ηλικίας του. Το Δημόσιο θα εισφέρει όσα χρήματα καταθέσουν οι γονείς, ο νονός, ο παππούς ή άλλος ιδιώτης – έως 1.200 ευρώ ετησίως αρχικά, που όμως στη συνέχεια αυξάνονται κατά 10% ανά πενταετία. Για παράδειγμα, ξεκινώντας με καταβολές 100 ευρώ τον μήνα, ένα παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει κεφάλαιο ύψους 49.304 ευρώ, μισές από ιδιώτες και μισές από το κράτος, ενώ σε αυτές θα προστίθενται και αποδόσεις της επένδυσης.

Αγρότης στο χωριό – 1.540 ευρώ και απαλλαγή ΕΝΦΙΑ

Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα, αποκτούν μηδενικό συντελεστή στα πρώτα 20.000 ευρώ κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση. Η αλλαγή αφορά τα εισοδήματα του 2026 και θα φανεί στην εκκαθάριση των δηλώσεων τον Μάρτιο του 2027. Για παράδειγμα, αγρότης με δύο παιδιά και ετήσιο αγροτικό εισόδημα 20.000 ευρώ απαλλάσσεται από φόρο 1.540 ευρώ.

Επιπλέον, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, απαλλάσσεται η κύρια κατοικία από ΕΝΦΙΑ. Από 1/1/2027 η απαλλαγή κατοικίας επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με ειδικό όριο στους 2.200 κατοίκους σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και τα σύνορα. Εξαιρούνται η Αττική (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), καθώς και κατοικίες φορολογητέας αξίας άνω των 400.000 ευρώ.