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Βελτίωση μεγεθών καταγράφει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), την ώρα που παραμένει ανοιχτό ένα από τα μεγαλύτερα δικαστικά μέτωπα που δεν είναι άλλο από την πολύχρονη αντιδικία με την «Αττικός Ήλιος» του ομίλου Μαντωνανάκη για το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Λαγονησίου.

Οι επτά διαιτητικές αποφάσεις, με τις οποίες έχουν επιδικαστεί σε βάρος της ΕΤΑΔ αποζημιώσεις συνολικού ύψους 567 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική νομική και οικονομική εκκρεμότητα, με την εταιρεία να συνεχίζει τις δικαστικές ενέργειες για την ανατροπή τους. Μάλιστα, η ΕΤΑΔ, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της διοίκησης για τα αποτελέσματα του 2025 που δημοσιεύτηκε χθές, έχει καταθέσει νέες αιτήσεις αναψηλάφησης, αξιοποιώντας σχετική νομοθετική διάταξη του 2025, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η εκτέλεση των διαιτητικών αποφάσεων έως ότου εκδοθούν αποφάσεις επί των αιτήσεων αυτών.

Το μέγεθος της συγκεκριμένης αντιδικίας αποτυπώνεται και στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΤΑΔ για το 2025, στις οποίες αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει σχηματίσει συνολικές προβλέψεις περίπου 336 εκατ. ευρώ για δικαστικές και λοιπές υποθέσεις που αφορούν αξιώσεις τρίτων. Η διοίκηση εκτιμά ότι το ποσό αυτό επαρκεί, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την αξιολόγηση των εκκρεμών διαδικασιών, επισημαίνοντας πάντως ότι η τελική έκβασή τους εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

Τα οικονομικά μεγέθη

Την ίδια στιγμή, στο καθαρά οικονομικό σκέλος, η ΕΤΑΔ εμφάνισε το 2025 καθαρά κέρδη 85,35 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 38,8% ενώ ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 10,55%, φτάνοντας τα 67,92 εκατ. ευρώ. Βασική πηγή εσόδων παραμένουν τα μισθώματα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 10,57%. Η βελτίωση της κερδοφορίας συνδέεται επίσης με τα υψηλότερα κέρδη από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων. Το λειτουργικό κόστος της εταιρείας ανήλθε το 2025 σε 55,59 εκατ. ευρώ έναντι 47,04 εκατ. ευρώ τη χρήση 2024. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων της εταιρείας ανήλθαν σε 78,85 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 54,70 εκατ. ευρώ το 2024. Η μεταβολή αυτή προέρχεται κυρίως από την αύξηση εσόδων κατά 6,48 εκατ. ευρώ και των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα κατά 18,25 εκατ. ευρώ. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν το 2025 σε 7,84 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν κυρίως πιστωτικούς τόκους και τόκους υπερημερίας, έναντι 7,18 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν, όπως προαναφέρθηκε σε 85,35 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 61,49 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας θετική μεταβολή 23,87 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025 οι υποχρεώσεις ανήλθαν σε 455 εκατ. ευρώ έναντι 451 εκατ. ευρώ το 2024. Αναλυτικότερα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στο ποσό των 70,82 εκατ. ευρώ από 57,9 εκατ. ευρώ και οι μακροπρόθεσμες στο ποσό των 384,16 εκατ. ευρώ από 393 εκατ. ευρώ. Η μείωση των μακροπροθέσμων οφείλεται κυρίως σε αποπληρωμές των δανείων που προέκυψαν κατά την τρέχουσα χρήση, ενώ η αύξηση στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οφείλεται κυρίως σε αυξημένες προκαταβολές πελατών, εγγυήσεις και υποχρεώσεις προς προμηθευτές.

Το σήριαλ Μαντωνανάκη

Ειδικά σε σχέση με την αντιδικία της εταιρείας με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» η μισθώτρια και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες έχουν, μεταξύ άλλων, ασκήσει 7 αγωγές ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων για να υποχρεωθεί η ΕΤΑΔ να καταβάλει στη μισθώτρια αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη από φερόμενες παραβάσεις της ΕΤΑΔ (μη παράδοση της ακώλυτης χρήσης της παρακείμενης έκτασης, μη πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης στην κύρια έκταση, χρηματικές ποινές, απώλεια επιχορηγήσεων από αναπτυξιακούς νόμους). Επί των παραπάνω 7 αγωγών έχει επιδικαστεί σε βάρος της εταιρείας, ποσό το οποίο ανέρχεται σε 567 εκατ. ευρώ, πλέον εντόκων επιβαρύνσεων.

«Η εταιρεία έχει ήδη προβεί και θα εξαντλήσει κάθε προβλεπόμενο από το νόμο ένδικο βοήθημα, ένδικο μέσο και διαθέσιμη δικονομική δυνατότητα για την προσβολή και ακύρωση των παραπάνω αποφάσεων καθώς και εν γένει την προάσπιση των συμφερόντων της», όπως αναφέρεται. Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της πρόσφατης διάταξης του άρθρου 111 του Ν.5264/2025, η εταιρεία προέβη, για τους λόγους που προβλέπονται στην περ. 12 του άρθρου 544 του ΚΠολΔ2 , στην κατάθεση αιτήσεων αναψηλάφησης κατά όλων των αποφάσεων του Αρείου Πάγου, με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις αναίρεσης της εταιρείας κατά των αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών, καθώς επίσης και κατά όλων των αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών, που απέρριψαν αγωγές ακύρωσης της εταιρείας κατά του συνόλου των έως σήμερα εκδοθεισών διαιτητικών αποφάσεων, που αφορούν την παραπάνω αντιδικία. Η άσκηση των αιτήσεων αναψηλάφησης αναστέλλει την εκτέλεση των διαιτητικών αποφάσεων μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων αυτών. Με βάση τα διαθέσιμα κατά την ημερομηνία αναφοράς στοιχεία, το ισχύον νομικό πλαίσιο και την τρέχουσα αξιολόγηση των εκκρεμών δικαστικών και διαιτητικών διαδικασιών, η ΕΤΑΔ εκτιμά ότι «η σχηματισθείσα πρόβλεψη επαρκεί». Η αξιολόγηση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη της εγγενούς αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόκων, η τελική έκβαση των οποίων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ουσιωδώς από την εκτίμηση κατά την ημερομηνία αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται, η εταιρεία, σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους, παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των σχετικών υποθέσεων και αξιολογεί τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, διατηρώντας το δικαίωμα να ασκήσει κάθε προβλεπόμενο από τον νόμο ένδικο βοήθημα, ένδικο μέσο και διαθέσιμη δικονομική δυνατότητα για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Καταγραφή και ωρίμανση ακινήτων

Εν τω μεταξύ, όπως επισημαίνεται, η εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειες καταγραφής, ωρίμανσης και αξιοποίησης του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου της, με αιχμή το πρόγραμμα «Landmark 360» για έως 36.000 ακίνητα, ενώ μέσα στο 2025 προκήρυξε 21 ηλεκτρονικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για νέες μισθώσεις. Στις σημαντικές εξελίξεις που ακολούθησαν περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη μακροχρόνια εκμίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης, με ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο μίσθωμα 4,28 εκατ. ευρώ με ανάδοχο το επενδυτικό σχήμα Evergood – Γευσήνους. Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις είναι και η λήψη, στις 8 Απριλίου 2026 της δεύτερης δόσης του τμήματος από την πώληση των πρώην Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ποσού 11,19 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται, συνεχίζονται η σταδιακή ταυτοποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων, η καταγραφή των στοιχείων και των χαρακτηριστικών τους, η καταχώριση της μεταβίβασης τους στην ΕΤΑΔ στα κατά περίπτωση αρμόδια κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία και η αποτίμηση και η λογιστική τους καταχώριση.