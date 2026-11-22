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Στη δύσκολη μάχη για την αντιμετώπιση του Στεγαστικού ρίχνεται σταδιακά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), επιχειρώντας να προχωρήσει σε έναν πρώτο κύκλο αξιοποίησης μεγάλων ακινήτων της ανά την Ελλάδα. Στόχος να ενεργοποιήσει σταδιακά ακίνητα του χαρτοφυλακίου της που είναι πιο ώριμα και διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατοικία και τις στεγαστικές λύσεις, ξεκινώντας από πωλήσεις ακινήτων σε αστικά κέντρα της περιφέρειας αλλά και στην πρωτεύουσα.

Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια της έτερης κίνησης από τη θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η οποία τον περασμένο μήνα έθεσε σε εφαρμογή ένα ακόμη πιλοτικό πρόγραμμα εκμίσθωσης αυτή τη φορά αγροτικών ακινήτων από το χαρτοφυλάκιό της, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγροτική γη ιδιαίτερα για νέους επαγγελματίες αγρότες, ενισχύοντας παράλληλα και τις δυνατότητες επέκτασης των υφιστάμενων καλλιεργειών.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος η ΕΤΑΔ διαθέτει προς εκμίσθωση 99 επιλεγμένα αγροτικά ακίνητα, συνολικής έκτασης 2.263.413 τ.μ., σε 11 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας: Ροδόπη, Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Σέρρες, Ημαθία, Καστοριά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Εύβοια, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, με την υποβολή των αιτήσεων να τρέχει ηλεκτρονικά μέσα στον μήνα.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα πρωτοβουλία στο κομμάτι της κατοικίας, στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως ακίνητα στην ελληνική περιφέρεια, σε πόλεις όπως το Ναύπλιο, η Κόρινθος, τα Ιωάννινα, και ακολουθεί η Αθήνα. Τα εν λόγω ακίνητα έχουν περάσει από διαδικασίες τεχνικής και νομικής ωρίμασης, ενώ έχει προηγηθεί και διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

H κίνηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου η στεγαστική πίεση δεν περιορίζεται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αλλά επεκτείνεται και σε περιφερειακές πόλεις και τουριστικούς προορισμούς. Αρκεί να αναφερθεί ότι με βάση τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) οι ρυθμοί ανόδου των τιμών των κατοικιών τρέχουν ήδη από πέρυσι πιο γρήγορα στην περιφέρεια σε σύγκριση με την Αθήνα, έστω κι αν φέτος παρουσιάζουν επιβράδυνση.

Η ΤτΕ διαπιστώνει ότι η άνοδος των τιμών των διαμερισμάτων το β’ φετινό τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν 5% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2025 η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,6%, 9,7%, 10,3% και 9,6%, αντίστοιχα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αξιοποίηση κατάλληλων ακινήτων για οικιστικές αναπτύξεις μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέου αποθέματος κατοικιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οι όροι δόμησης και τα οικονομικά χαρακτηριστικά των επενδύσεων το καθιστούν εφικτό.

Για την ΕΤΑΔ το ζητούμενο είναι η ενεργοποίηση ακινήτων που μέχρι σήμερα δεν έχουν εισέλθει στην επενδυτική αγορά, σηματοδοτώντας ουσιαστικά και τη μετάβαση από την καταγραφή και προετοιμασία της ακίνητης περιουσίας στη σταδιακή διάθεσή της στην αγορά, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων χρήσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περιοχής.

Τα πρώτα ακίνητα

Κρίσιμο στοιχείο είναι η προεργασία που προηγείται της προκήρυξης των διαγωνισμών: η ολοκλήρωση των τεχνικών και νομικών ελέγχων, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της αγοράς, επιτρέπει στην ΕΤΑΔ να προωθεί ακίνητα με σαφέστερα χαρακτηριστικά και καλύτερα προσδιορισμένες επενδυτικές δυνατότητες.

Η διαδικασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για μεγάλες εκτάσεις, όπου ζητήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, πολεοδομικών περιορισμών και επιτρεπόμενων χρήσεων μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τον χρόνο και το κόστος μιας επένδυσης. Με τη σταδιακή προώθηση των συγκεκριμένων ακινήτων η ΕΤΑΔ επιδιώκει να διευρύνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιό της πέρα από τις παραδοσιακές τουριστικές και εμπορικές αξιοποιήσεις.

Το πρώτο ακίνητο που θα οδηγηθεί το επόμενο διάστημα σε διαγωνιστική διαδικασία για πώληση βρίσκεται στο Ναύπλιο, σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τουριστικές αγορές της Πελοποννήσου, ενώ αναμένεται να αποτυπωθεί και η συνέχεια του σχεδιασμού, με την προώθηση πρόσθετων ακινήτων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 3.440 τ.μ. που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, επί της παραλιακής οδού Ναυπλίου – Νέας Κίου. Το ακίνητο γειτνιάζει με τη μαρίνα και το λιμάνι του Ναυπλίου, διαθέτοντας σημαντική προβολή και πρόσβαση στον αστικό ιστό και τις βασικές υποδομές της πόλης.

Η θέση του έχει βασικό επενδυτικό πλεονέκτημα, με δεδομένη και την ισχυρή τουριστική ταυτότητα του Ναυπλίου καθώς και την εγγύτητα στην Αθήνα – στοιχεία που ενισχύουν την ελκυστικότητα της τοπικής αγοράς ακινήτων. Αντίστοιχα, στον αστικό ιστό της Κορίνθου, επί της οδού Δαμασκηνού 24, η ΕΤΑΔ βγάζει προς αξιοποίηση ένα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 938 τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως.

Το ακίνητο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι, τον σιδηροδρομικό σταθμό και την εμπορική αγορά. Η γεωγραφική υπεροχή της Κορίνθου ως κομβικού σημείου μεταξύ Αττικής και Πελοποννήσου καθιστά το συγκεκριμένο οικόπεδο μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για ξενοδοχειακή ανάπτυξη, ανέγερση σύγχρονων γραφείων ή δημιουργία νέων κατοικιών.

Στα Ιωάννινα, σε μία από τις πιο δυναμικές και αναπτυσσόμενες αστικές περιοχές, τους Αμπελοκήπους, πωλείται οικόπεδο επιφάνειας 1.033 τ.μ. Το ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με προσόψεις επί των οδών Μαρίκας Κοτοπούλη, Χρίστου Μακρή και Καλπακίου. Με θεσμοθετημένη τη χρήση γενικής κατοικίας, το οικόπεδο προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης σε μια πόλη όπου η ανάγκη για τη δημιουργία νέου αποθέματος φοιτητικής και αστικής στέγης είναι ιδιαίτερα πιεστική.

Την ίδια στιγμή, στην καρδιά της Αθήνας, και δη στην ευρύτερη περιοχή του Λυκαβηττού, η ΕΤΑΔ βγάζει προς πώληση ένα προνομιακό οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 212 τ.μ. Το ακίνητο καταλαμβάνει όλο τον 4ο όροφο κτιρίου επί της οδού Δημοχάρους 41 στο Κολωνάκι, σε μία από τις πιο περιζήτητες γειτονιές του κέντρου.

«Το ακίνητο αυτό αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για τη δημιουργία μιας high-end σύγχρονης κατοικίας σε μια αγορά όπως αυτή της Αθήνας, όπου η ζήτηση για premium οικιστικά ακίνητα παραμένει σταθερά υψηλή», όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.