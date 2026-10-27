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Με τέσσερις προφυλακισμένους και δύο κατηγορουμένους σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Η δικαστική έρευνα για το Basketgate παραμένει ανοιχτή, ενώ οι εξελίξεις εντείνουν την κρίση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να ζητεί την ταχύτερη δυνατή διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Τη Δευτέρα (26/10), μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ στη διεθνή διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα και στον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκαν κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») και απαγόρευση κάθε ενασχόλησης με το μπάσκετ. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες περί χρηματισμού και αποκόμισης ωφελημάτων με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων.

Οι συνήγοροί τους αμφισβητούν τα στοιχεία της δικογραφίας και έχουν προαναγγείλει ή δρομολογήσει νομικές ενέργειες κατά των δικαστικών αποφάσεων και για την αμφισβήτηση μαρτυρικών καταθέσεων.

Η προφυλάκιση του Κορομηλά ανεβάζει σε τέσσερις τον αριθμό των προσωρινά κρατουμένων, καθώς είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αποφάσεις για τον παραιτηθέντα πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, τον επιχειρηματία και στενό συνεργάτη του Γιώργο Μαυραγάνη και τον πρώην διεθνή διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου. Παρά την ολοκλήρωση των έξι απολογιών, η υπόθεση παραμένει σε δικαστική διερεύνηση, την ώρα που το ενδιαφέρον στρέφεται και στην επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας.

Τι υποστήριξε ο Κορομηλάς για τις εννέα περιπτώσεις και τα 102.000 ευρώ

Ο Ηλίας Κορομηλάς, με την απολογία του οποίου άνοιξε ο δεύτερος γύρος της διαδικασίας, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία σε εννέα περιπτώσεις.

Στην υπερασπιστική του γραμμή υποστήριξε ότι ουδέποτε είχε αρμοδιότητα στον ορισμό διαιτητών και επομένως δεν μπορούσε να επηρεάσει τις σχετικές αποφάσεις.

«Ουδέποτε υπήρξα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), ούτε είχα οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες», φέρεται να ανέφερε ενώπιον του ανακριτή.

Όπως εξήγησε, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονταν αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα διαιτησίας, ενώ ούτε από τη θέση ούτε από τα καθήκοντά του μπορούσε να ασκεί αποφασιστική επιρροή στη διαδικασία επιλογής των διαιτητών.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη βάση των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του προκύπτει αποκλειστικά από δύο μαρτυρικές καταθέσεις.

«Οι σε βάρος μου κατηγορίες στηρίζονται ουσιαστικά στις καταθέσεις δύο και μόνο προσώπων, χωρίς να προκύπτουν συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την προσωπική μου εμπλοκή στις καταγγελλόμενες ενέργειες», ανέφερε.

Σημαντικό μέρος της απολογίας του αφορούσε και την προέλευση των 102.000 ευρώ που εντοπίστηκαν από την αστυνομία κατά την έρευνα στην κατοικία του, μετά τη σύλληψή του.

Ο Κορομηλάς υποστήριξε ότι είχε εισπράξει από την EuroLeague συνολικά περίπου 263.000 ευρώ για την ενασχόλησή του με τη διεθνή διαιτησία, πριν από την αποχώρησή του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, 193.000 ευρώ αφορούσαν τη συμμετοχή του στη διοργάνωση και άλλα 70.000 ευρώ αποτελούσαν μπόνους, επειδή δεν είχε υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Όπως ανέφερε, τα χρήματα κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εκδόθηκαν τα απαιτούμενα παραστατικά, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε αναλήψεις μεγάλων ποσών για προσωπικά ζητήματα που αφορούσαν στενό μέλος της οικογένειάς του.

Πριν από την απολογία του κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης και ο λογιστής του.

Λύτρας: «Δικογραφία χωρίς στοιχεία, θα προσφύγουμε κατά της προσωρινής κράτησης»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο συνήγορος του Κορομηλά, Απόστολος Λύτρας, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με την προσωρινή κράτηση του εντολέα του.

«Δεν το έχω ξανασυναντήσει με δύο μαρτυρικές καταθέσεις να συμβαίνει. Είναι μία δικογραφία χωρίς στοιχεία, μόνο με δύο καταθέσεις να έχουμε μέχρι στιγμής τέσσερις προσωρινές κρατήσεις», δήλωσε.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ο Κορομηλάς δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, επικαλούμενος τα ποσά που είχε εισπράξει από την EuroLeague, χωρίς ωστόσο να πείσει τον ανακριτή.

«Θα κάνουμε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης», ανακοίνωσε, επιμένοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον κίνδυνο φυγής ή τέλεσης νέων αδικημάτων.

Κατά τον κ. Λύτρα, ο εντολέας του έχει γνωστή διαμονή, δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει στο εξωτερικό και δεν θα είχε πλέον συμμετοχή στον χώρο του μπάσκετ.

Άφησε μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενα παιχνίδια παραγόντων πίσω από την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι οι προσωρινές κρατήσεις εμφανίζονται πλέον να αποφασίζονται με υπερβολική ευκολία.

Προανήγγειλε, επίσης, νομικές ενέργειες εναντίον μαρτύρων, τονίζοντας ότι η βλάβη που υφίσταται ένας άνθρωπος από την προσωρινή κράτηση είναι ανεπανόρθωτη.

Τσαρούχα: Αρνήθηκε τις 13 περιπτώσεις δωροληψίας και μίλησε για παραγοντική αντιπαλότητα

Από την πλευρά της, η Βάσω Τσαρούχα, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για 13 περιπτώσεις δωροληψίας, αρνήθηκε κατηγορηματικά όσα της αποδίδονται.

Στην απολογία της υποστήριξε ότι οι καταγγελίες συνδέονται με αντιπαλότητες που είχαν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην ίδια και συγκεκριμένους παράγοντες του ελληνικού μπάσκετ.

Ο συνήγορός της, Πεπόνης, σχολιάζοντας την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δήλωσε ότι σε αυτό το στάδιο η υπεράσπιση είναι ικανοποιημένη από την αποφυγή της προσωρινής κράτησης, αν και θεωρεί την επιβολή των περιοριστικών μέτρων ιδιαίτερα αυστηρή.

«Η κ. Τσαρούχα είναι η πιο καταξιωμένη Ελληνίδα διαιτητής και από τις πιο καταξιωμένες στην Ευρώπη. Είναι ένας άνθρωπος αθώος, ο οποίος σε αυτή τη δικογραφία δεν έχει εις βάρος του το παραμικρό στοιχείο», υποστήριξε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της.

«Στο σπίτι της κ. Τσαρούχα βρέθηκαν μηδέν ευρώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αρχές εντόπισαν συλλεκτικές φανέλες διαφόρων ομάδων, αλλά κατέσχεσαν φανέλες συγκεκριμένης ομάδας, γεγονός που, όπως είπε, του προκαλεί προβληματισμό.

Ο δικηγόρος κατήγγειλε ακόμη ότι, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία, ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες εμφανίστηκε ζωντανά σε τηλεοπτική εκπομπή και διατύπωνε καταγγελίες σε βάρος της διαιτητή.

Κατά τον ίδιο, το περιστατικό αυτό καταδεικνύει τον πόλεμο που δέχεται η εντολέας του από πρόσωπα που έχουν αντιπαράθεση μαζί της.

Απαντώντας στις αναφορές για εξυπηρετήσεις που σχετίζονται με διαμονές σε ξενοδοχεία και άλλα ωφελήματα, υποστήριξε ότι η Τσαρούχα αρνείται πως έλαβε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.

Πρόσθεσε ότι, σε υλικό 125 σελίδων μηνυμάτων, γίνεται αναφορά στην ίδια σε μία περίπτωση, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, της αποδίδεται συμμετοχή ως διαιτητή σε τέσσερις αγώνες στους οποίους δεν είχε διαιτητεύσει.

«Είναι βέβαιο ότι θα έρθει η αθώωσή της», κατέληξε.

Πηλοΐδης: Μήνυση για ψευδή κατάθεση στην υπόθεση Γιαννάκη

Ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε τη Δευτέρα, Τάσος Πηλοΐδης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο περιπτώσεις δωροληψίας, τις οποίες επίσης αρνείται.

Ο 59χρονος πρώην διαιτητής προχώρησε σε μήνυση για ψευδή κατάθεση εναντίον ενός από τους δύο βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης, επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη δύο ομάδων μπάσκετ.

Η συγκεκριμένη καταγγελία αφορά, μεταξύ άλλων, περιστατικό κατά το οποίο ο Πηλοΐδης φέρεται να είχε τιμωρήσει αδίκως με διπλή τεχνική ποινή τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

«Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και ουδέποτε θα έκανα κάτι για να τον βλάψω», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει λάβει έστω και ένα ευρώ για να επηρεάσει αγώνα, υποστηρίζοντας ακόμη ότι δεν έχει υποστεί ποτέ πειθαρχική δίωξη.

Ο συνήγορός του, Νίκος Γαλάνης, χαρακτήρισε τη δικογραφία ελλιπή και τη διαδικασία συγκρότησής της βεβιασμένη.

«Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η απόφαση, γιατί τα στοιχεία της δικογραφίας από την πρώτη στιγμή είναι ελλιπή, για να μην τα χαρακτηρίσω με χειρότερο τρόπο», δήλωσε.

Ο κ. Γαλάνης υποστήριξε ότι πρόκειται για πρόχειρη δουλειά από την πλευρά της Αθλητικής Εισαγγελίας, εκφράζοντας την απορία του για την ταχύτητα με την οποία, κατά την εκτίμησή του, συγκροτήθηκε η δικογραφία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την απόφαση για τον κατ’ οίκον περιορισμό του εντολέα του με ηλεκτρονική επιτήρηση αδικαιολόγητα αυστηρή και εμπαθή.

Για τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του μάρτυρα, επιβεβαίωσε ότι αφορά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης και εξέφρασε την πρόθεσή του να εξετάσει εάν ο ίδιος θα διατηρήσει τους ισχυρισμούς του σε ενδεχόμενη μελλοντική δικαστική διαδικασία.

Οι αποφάσεις για Λιόλιο, Μαυραγάνη και Παπαπέτρου

Στον πρώτο κύκλο απολογιών, που ξεκίνησε την Παρασκευή, είχαν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης και ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

Οι Λιόλιος και Μαυραγάνης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Στην περίπτωση του πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι εξηγήσεις που έδωσε δεν ήταν πειστικές και ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να παρενέβαινε με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων, ενώ οι δικαστικοί λειτουργοί εκτίμησαν ότι υπήρχε κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων σε περίπτωση που παρέμενε ελεύθερος.

Στην κρίση τους συνεκτιμήθηκαν οι εκτεταμένες γνωριμίες και επαφές του με παράγοντες σχεδόν ολόκληρου του χώρου του μπάσκετ.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο Πέτρος Παπαπέτρου, έπειτα από απολογία που διήρκεσε σχεδόν εννέα ώρες, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι αποφάσεις αυτές αφορούν το στάδιο της ποινικής προδικασίας και δεν συνιστούν τελεσίδικη κρίση για την ενοχή των κατηγορουμένων, οι οποίοι εξακολουθούν να καλύπτονται από το τεκμήριο της αθωότητας.

Η ανάκριση συνεχίζεται με νέα πρόσωπα και οικονομικούς ελέγχους

Παρότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των έξι απολογιών, η δικαστική έρευνα για το Basketgate βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναμένεται να εξεταστεί η πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει περιουσιακά στοιχεία και οικονομικές κινήσεις ανθρώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Δεν αποκλείονται νέες κλήσεις για παροχή εξηγήσεων ή απολογίες, καθώς η ανάκριση επιχειρεί να αποτυπώσει το σύνολο των σχέσεων και των διαδρομών που φέρονται να συνδέονται με τις καταγγελλόμενες χειραγωγήσεις αγώνων.

Αυτό σημαίνει ότι οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις δεν αποτελούν το τέλος της υπόθεσης, αλλά ένα σημαντικό στάδιο μιας έρευνας που ενδέχεται να έχει συνέχεια.

Η επόμενη ημέρα στην ΕΟΚ και η παρέμβαση Βρούτση

Πέρα από την ποινική διάσταση, οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει σοβαρή διοικητική και θεσμική κρίση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Μετά την παραίτηση και την προσωρινή κράτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, η ΕΟΚ επιχείρησε να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας της. Ωστόσο, η σημερινή διοίκηση βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη αμφισβήτηση, καθώς το διοικητικό συμβούλιο είχε εκλεγεί υπό την προεδρία Λιόλιου και είχε συνεργαστεί μαζί του επί σειρά ετών.

Το ζήτημα της ανανέωσης της διοικητικής εντολής έθεσε δημόσια και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τη συνάντησή του με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ.

«Συστήνω, όμως, ως οφείλω τον δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατό, άμεσα αν γίνεται», δήλωσε.

Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε την ανάγκη η επόμενη διοίκηση να διαθέτει αδιαμφισβήτητη νομιμοποίηση από τα σωματεία, επισημαίνοντας ότι σε μια τέτοια συγκυρία «όποιος διοικεί, πρέπει να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίηση από μία νέα, καθαρή εντολή των σωματείων».

Η παρέμβασή του αναδεικνύει το επόμενο μεγάλο ζήτημα για την Ομοσπονδία: όχι μόνο πότε θα πραγματοποιηθούν εκλογές, αλλά και υπό ποιες συνθήκες θα διεξαχθούν.

Το ζήτημα των εκλογικών εγγυήσεων και το ενδεχόμενο προσωρινής διοίκησης

Η προοπτική άμεσων εκλογών δημιουργεί ένα πρόσθετο ερώτημα σχετικά με τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Από τη στιγμή που η σημερινή διοίκηση αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου διοικητικού σχήματος, το οποίο βρίσκεται υπό ισχυρή θεσμική αμφισβήτηση μετά τις δικαστικές εξελίξεις, τίθεται το ζήτημα εάν μπορεί να οργανώσει μια εκλογική διαδικασία που θα συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκομένων.

Η ανάγκη για μια «νέα, καθαρή εντολή», όπως τη διατύπωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις εγγυήσεις διαφάνειας σε κάθε στάδιο των εκλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, μία θεσμική δυνατότητα που τίθεται προς συζήτηση είναι η παραίτηση της σημερινής διοίκησης και, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης.

Μια τέτοια διοίκηση θα μπορούσε να αναλάβει αποκλειστικά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή νέων εκλογών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία δεν θα αμφισβητηθεί.

Πρόκειται, ωστόσο, για ενδεχόμενο και όχι για ειλημμένη απόφαση ή ήδη δρομολογημένη δικαστική διαδικασία.

Η σχετική συζήτηση δεν συνεπάγεται απόδοση ποινικών ευθυνών στα σημερινά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που δεν κατηγορούνται στην υπόθεση. Αφορά την ανάγκη να διαχωριστεί η ποινική διερεύνηση από τη θεσμική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Το μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό μπάσκετ

Η υπόθεση Basketgate έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας δικαστικής έρευνας για καταγγελλόμενες χειραγωγήσεις αγώνων, προκαλώντας ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς του ελληνικού μπάσκετ.

Από τη μία πλευρά, η Δικαιοσύνη καλείται να διερευνήσει το σύνολο των καταγγελιών, να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό και να αποδώσει τυχόν ευθύνες με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των κατηγορουμένων.

Από την άλλη, η ΕΟΚ βρίσκεται μπροστά στην ανάγκη να διαμορφώσει ένα νέο διοικητικό περιβάλλον, ικανό να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των σωματείων, των διαιτητών, των παραγόντων και συνολικά του αθλήματος.

Με τέσσερις προφυλακίσεις, δύο κατ’ οίκον περιορισμούς με ηλεκτρονική επιτήρηση και την ανάκριση ακόμη ανοιχτή, η επόμενη ημέρα δεν εξαρτάται μόνο από τις δικαστικές εξελίξεις. Εξαρτάται και από το εάν η Ομοσπονδία θα μπορέσει να προχωρήσει σε μια διαδικασία διοικητικής ανανέωσης που θα παρέχει ουσιαστικές εγγυήσεις διαφάνειας και ευρείας αποδοχής.