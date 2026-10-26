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Την ανάγκη άμεσης προσφυγής στις κάλπες για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ζητώντας μια νέα εντολή από τα αθλητικά σωματεία που θα διασφαλίζει τη νομιμοποίηση της διοίκησης.

Μετά τη συνάντησή του με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ο κ. Βρούτσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ξεκαθάρισε ότι η κρίση στην ΕΟΚ δεν μπορεί να επιλυθεί απλώς με αλλαγές στους εσωτερικούς ρόλους της υφιστάμενης διοίκησης.

Όπως ανέφερε, σέβεται το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας και δεν επιβάλλει αποφάσεις, ωστόσο θεωρεί ότι οι εκλογές πρέπει να πραγματοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν, ακόμη και άμεσα, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, η νέα διοίκηση θα πρέπει να διαθέτει σαφή εντολή από τα σωματεία, ώστε να μην τίθεται υπό αμφισβήτηση η νομιμοποίησή της.

Κανονικά οι αγώνες και οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων

Ο Γιάννης Βρούτσης διευκρίνισε ότι η εκλογική διαδικασία δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της ΕΟΚ. Οι αγωνιστικές δραστηριότητες μπορούν να συνεχιστούν κανονικά, όπως και οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι που έχουν ανακοινωθεί.

Σε αναστολή οι επιχορηγήσεις της Ομοσπονδίας

Αναφορικά με το οικονομικό σκέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού γνωστοποίησε ότι οι επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ παραμένουν σε αναστολή, με εξαίρεση τις ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται η μισθοδοσία.

Αντίθετα, οι οικονομικές ενισχύσεις προς τα αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης θα συνεχιστούν κανονικά.

«Το άθλημα δεν αξίζει αυτή την εικόνα και η Πολιτεία ως ομπρέλα πρέπει να παρέμβει, ενώ υπάρχει το αυτοδιοίκητο και πρέπει να ακροβατήσουμε με τα διαθέσιμα εργαλεία ώστε να ανακτηθεί η αίγλη και η αξιοπιστία του», πρόσθεσε ο Γιάννης Βρούτσης υπενθυμίζοντας ότι ήδη ζήτησε ελέγχους από το Υπουργείο Οικονομικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τόνισε ότι ταυτόχρονα παγώνει η χρηματοδότηση προς την Ομοσπονδία Μπάσκετ μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

«Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ που έχει δηλητηριαστεί και καλούμαστε ως Πολιτεία να παρέμβουμε στο βαθμό που επιτρέπει το αυτοδιοίκητο του μπάσκετ και να λειτουργήσουμε θεραπευτικά», ανέφερε.

«Εγώ θα καλούσα αύριο την Ομοσπονδία αλλά με πρόλαβαν οι εξελίξεις όσον αφορά την παραίτηση του προέδρου της και τώρα τους έχω καλέσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι κι εκεί θα πω τι επιθυμεί η Πολιτεία», διευκρίνισε ο κ. Βρούτσης αναφορικά με την παραίτηση Λιόλιου και τις διαδικασίες που ακολούθησε το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ.

Κλείνοντας, ο κ. Βρούτσης απηύθυνε έκκληση για συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας, των σωματείων, των αθλητών και των προπονητών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στην Ομοσπονδία και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη λειτουργία της.

Όπως τόνισε, απαιτείται κοινή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.