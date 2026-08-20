Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε ένα πραγματικό ρίλερ με πολλά αναπάντητα ερωτήματα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο.

Όσο προχωρά η έρευνα, οι δικαστικές αρχές προσπαθούν να φωτίσουν τα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, με το μεγάλο ερώτημα να παραμένει: τι ήταν αυτό που οδήγησε τη γυναίκα το απόγευμα της 23ης Ιουλίου στο συγκεκριμένο σπίτι;

Όπως έχει γράψει το protothema.gr, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, με το οποίο αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 41χρονου, περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, καταγράφοντας τις αντιφάσεις στην εκδοχή του κατηγορουμένου και τα στοιχεία που οδήγησαν τους δικαστές στην κρίση τους.

«Μου είπε ότι πάει σε μια δουλίτσα»

Την ίδια ώρα για πρώτη φορά μίλησε δημόσια ο πατέρας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.

«Ήταν έξω καρδιά αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ερείπια είμαστε ερείπια εγώ κι η μάνα της είμαστε ερείπια», ανέφερε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

«4 η ώρα ήταν εδώ στο σπίτι. Μπαμπά, μου λέει, πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι. Κατά τις εφτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει: έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσατε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο. Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου», συνεχίζει ο πατέρας της 41χρονης.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr