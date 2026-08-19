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Σε πραγματικό θρίλερ, με κρίσιμα κομμάτια του παζλ να λείπουν, εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Aνω Σύρο. Και όσο προχωρά η έρευνα, τόσο περισσότερα ερωτήματα γεννώνται γύρω από το τι ακριβώς συνέβη το απόγευμα της 23ης Ιουλίου, αλλά κυρίως γιατί.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, με το οποίο αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του 41χρονου, αναδεικνύει τις αντιφάσεις που εντόπισαν οι δικαστές στην εκδοχή του, αλλά και τα ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση που αρχικά εμφανίστηκε ως εισβολή με σκοπό τη ληστεία.

Γιατί πήγε με καλυμμένα χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο σπίτι; Γιατί φορούσε χειρουργικά γάντια και είχε μαζί της μαχαίρι; Και, κυρίως, υπήρχε κάτι που συνέδεε την ίδια με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στην οικία; Απαντήσεις σε αυτά δεν δίνει το βούλευμα.

Δίνει όμως μια εξαιρετικά λεπτομερή εικόνα όσων συνέβησαν όταν η 41χρονη εμφανίζεται έξω από το σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, μέχρι τη στιγμή που, περίπου 70 μέτρα μακριά, πέφτει στο έδαφος έχοντας δεχθεί το μοιραίο χτύπημα στην πλάτη. Κυρίως, το Συμβούλιο εξηγεί γιατί δεν πείστηκε από τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι το θανάσιμο πλήγμα είχε προκληθεί μέσα στο σπίτι.

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