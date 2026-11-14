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Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι του δήμου Φυλής, το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν υποχώρησε τμήμα του κτηρίου στο οποίο επιχειρούσαν. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ακόμη ένας πυροσβέστης.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, λόγω των καπνών και των συνθηκών που επικρατούσαν στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτηρίου, ή εάν καταπλακώθηκαν από τα δομικά υλικά που κατέρρευσαν. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 11:40 το πρωί. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, και ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, υποχώρησε τμήμα του, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός για τον απεγκλωβισμό των συναδέλφων τους.

Ένας από τους πυροσβέστες ανασύρθηκε αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο. Ένας δεύτερος ανασύρθηκε τραυματισμένος, ενώ οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι αναζητούνταν τρίτος πυροσβέστης.

Οι νεότερες πληροφορίες επιβεβαιώνουν τον θάνατο δύο πυροσβεστών και τον τραυματισμό ενός ακόμη.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση τμήματος του κτηρίου, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Για τον σκοπό αυτό έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ κρίσιμα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν και από τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών θανάτου των δύο πυροσβεστών.