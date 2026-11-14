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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι του δήμου Φυλής, το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11), καθώς δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη συνάδελφός τους τραυματίστηκε.

Νέες μαρτυρίες που έρχονται στο φως επιχειρούν να αποτυπώσουν τις δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια θανάτου των δύο ανδρών.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ξεκίνησε περίπου στις 11:40 το πρωί, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε κλήση για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, προερχόμενοι από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας περιορισμού της φωτιάς στο εσωτερικό του κτηρίου, τμήμα της κατασκευής υποχώρησε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στον χώρο.

Ακολούθησε επιχείρηση απεγκλωβισμού, κατά την οποία δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες, λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ένας τρίτος πυροσβέστης ανασύρθηκε τραυματισμένος και διακομίστηκε επίσης για νοσηλεία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο θάνατός τους προκλήθηκε από ασφυξία λόγω των πυκνών καπνών ή από τον καταπλακωμό τους από δομικά υλικά που κατέρρευσαν.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς και της υποχώρησης τμήματος του κτηρίου, με τη συμμετοχή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Η συγκλονιστική μαρτυρία για τη σκάλα: «Πάτησαν και έπεσαν στο κενό»

Μια διαφορετική διάσταση για το πώς ενδέχεται να συνέβη το δυστύχημα έδωσε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος περιγράφοντας όσα πληροφορήθηκε από συναδέλφους του.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου υπήρχε μια περιστρεφόμενη σκάλα με άνοιγμα που οδηγούσε σε υπόγειο, όπου είχαν συσσωρευτεί σκουπίδια και είχε αναπτυχθεί φωτιά.

«Υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό», ανέφερε.

Ο ίδιος διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει επιβεβαιώσει προσωπικά τις πληροφορίες, αλλά μεταφέρει όσα του περιέγραψαν άλλοι πυροσβέστες που γνώριζαν τις συνθήκες της επιχείρησης.

Όπως εξήγησε, οι δύο άνδρες φέρεται να βρέθηκαν σε ιδιαίτερα περιορισμένο χώρο, μέσα στον οποίο η φωτιά είχε εξαπλωθεί, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διαφυγή τους.

«Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι, ήταν όλα μες στη φωτιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν είδαμε μεγάλη φωτιά, αλλά οι πυροσβέστες έκλαιγαν»

Τις στιγμές που ακολούθησαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς περιέγραψε και κάτοικος της περιοχής, η οποία ανέφερε ότι η πρώτη ένδειξη πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί ήταν η έντονη κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων.

Όπως είπε, περίπου στις 11:30 ακούστηκαν σειρήνες, με τους κατοίκους να βγαίνουν από τα σπίτια τους και να διαπιστώνουν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Στο σημείο κατέφθασαν πυροσβεστικά οχήματα και στη συνέχεια αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν για λόγους ασφαλείας.

Η ίδια τόνισε ότι η φωτιά δεν φαινόταν ιδιαίτερα μεγάλη από το εξωτερικό του κτηρίου, καθώς αυτό που αντιλήφθηκαν ήταν κυρίως οι καπνοί.

«Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, εργαστήριο, και έκανε αλουμίνια, πόρτες», ανέφερε.

Ωστόσο, εκείνο που της προκάλεσε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η εικόνα των πυροσβεστών μετά το δυστύχημα.

«Ήρθαν οι δυνάμεις, ήταν αγχωμένοι, κλαίγανε οι πυροσβέστες», περιέγραψε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει εάν οι δύο άνδρες καταπλακώθηκαν από υλικά, καθώς οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν στους πολίτες να προσεγγίσουν το σημείο.

Τουρνάς: «Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί δύο δικούς του ανθρώπους»

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους εκτελώντας το καθήκον τους.

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος», δήλωσε ο υπουργός.

Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, τονίζοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται κοντά τους αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς ευχήθηκε επίσης ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον τρίτο πυροσβέστη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ένορκη διοικητική εξέταση και μεσίστιες σημαίες

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα αποχαιρέτησε τους δύο πυροσβέστες, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το σύνολο των στελεχών του.

«Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ηγεσία της Πυροσβεστικής υπογράμμισε ότι οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που προσπαθούσαν να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη και τη συμπαράστασή της στις οικογένειές τους.

Για την πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας αποφασίστηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), η οποία θα διερευνήσει τις συνθήκες του δυστυχήματος και όσα προηγήθηκαν του θανάτου των δύο πυροσβεστών.

Παράλληλα, με απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής θα κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη πένθους για τους δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.