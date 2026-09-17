Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλασμφαίρεσης στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Η επιχείρηση για τη μεταγωγή της Ιωάννας Γάκα ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:30 από το ΑΤ Κυψέλης όπου κρατήθηκε μετά την προφυλάκισή της πριν από περίπου ένα 24ωρο, ύστερα από την πολύωρη απολογία της.

Λίγα λεπτά αργότερα το αυτοκίνητο που μετέφερε την Ιωάννα Γάκα στον Κορυδαλλό, πέρασε τις πύλες των φυλακών προκειμένου να ξεκινήσει η προφυλάκισή της.

Ο σύζυγός της και επίσης προφυλακισμένος Ηλίας Θεοδωρόπουλος που πέρασε τη νύχτα στη ΓΑΔΑ, βγήκε από την πίσω πόρτα του αστυνομικού μεγάρου της λεωφόρου Αλεξάνδρας λίγο πριν τις 7 προκειμένου να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ακολουθώντας την ίδια διαδρομή με τη σύζυγό του, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μπήκε στις φυλακές Κορυδαλλού λίγα λεπτά μετά την αναχώρησή του από τη ΓΑΔΑ.

Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση

Τα alarm, η καθυστέρηση στο ΕΚΑΒ και η αδυναμία παροχής βοήθειας

Ιδιαίτερα επιβαρυντικά αξιολογούνται, σύμφωνα με το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης, όσα συνέβησαν αφότου άρχισε να επιδεινώνεται η κατάσταση του τραγουδιστή.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλείψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr