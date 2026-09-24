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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με τις Αρχές να εξετάζουν έναν κρίσιμο διάλογο που φέρεται να σημειώθηκε λίγο πριν την επιδείνωση της κατάστασής του, τα συνεχή alerts του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η μαρτυρία της 53χρονης νοσηλεύτριας Ε.Θ., η οποία βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κληθεί να καταθέσει.

Η γυναίκα, η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο, φέρεται να είδε κάποια στιγμή ένα από τα χέρια του Γιώργου Μαζωνάκη να «τινάζεται», γεγονός που της προκάλεσε ανησυχία.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχει τεθεί υπόψη των Αρχών, τότε απευθύνθηκε στην Ιωάννα Γάκα, λέγοντάς της: «Δεν τον βλέπω καλά».

Η απάντηση της 56χρονης γιατρού, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Τα alerts του μηχανήματος και οι κλήσεις για τον απινιδωτή

Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τη λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, φέρεται να εξέπεμπε συνεχόμενα προειδοποιητικά σήματα (alerts), ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι κινήσεις που ακολούθησαν μετά την επιδείνωση της υγείας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής.

Οι επικοινωνίες, όπως αναφέρεται, έγιναν με ανοιχτή ακρόαση, ώστε τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη λειτουργία του μηχανήματος.

Οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με επίκεντρο τις ενέργειες που έγιναν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, τον χρόνο κλήσης του ΕΚΑΒ και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο πριν την κλήση του ΕΚΑΒ

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές είναι τηλεφώνημα που φέρεται να έγινε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Η κλήση, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, έγινε από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνεργάζεται εξωτερικά και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της συνομιλίας που εξετάζουν οι Αρχές, η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να είπε: «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη (αναισθητική ουσία). Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;»

Η συγκεκριμένη επικοινωνία θεωρείται ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας, καθώς συνδέεται με τη φαρμακευτική αγωγή που είχε προηγηθεί και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής.

Το SMS του Μαζωνάκη πριν από τη θεραπεία

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ιωάννα Γάκα μία ημέρα πριν από τον θάνατό του έχει επίσης μπει στο μικροσκόπιο.

Ο τραγουδιστής φέρεται να ζήτησε διευκρινίσεις για τη θεραπεία που επρόκειτο να κάνει, αλλά και για το κόστος της.

«Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3.000 με 6.000 ευρώ;», φέρεται να έγραψε στη γιατρό.

Το μήνυμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφει τον προβληματισμό του σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και το ποσό που είχε αναφερθεί για τις θεραπείες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η υδροθεραπεία μία ημέρα πριν την πλασμαφαίρεση

Στην έρευνα εξετάζεται επίσης η θεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής μία ημέρα πριν από τη μοιραία διαδικασία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ίδιο ιατρείο την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπου αντί για πλασμαφαίρεση, την οποία φέρεται αρχικά να είχε προγραμματίσει, έκανε υδροθεραπεία εντέρου.

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, υπήρξαν επιφυλάξεις από εργαζόμενους του χώρου για το αν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση την επόμενη ημέρα.

Μία από τις μαρτυρίες αναφέρει ότι είχε επισημανθεί πως θα έπρεπε να μεσολαβήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο διαδικασιών, με αναφορά ακόμη και σε διάστημα 48 ωρών.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν αν αξιολογήθηκε η κατάσταση του τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν είχαν ληφθεί υπόψη τυχόν επιβαρυντικοί παράγοντες.

Οι μαρτυρίες για τη μέθη και η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εξεταστεί και μηνύματα μεταξύ της Ιωάννας Γάκα και του υπνοθεραπευτή, Νάσου Κομιανού.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, ο υπνοθεραπευτής είχε επικοινωνήσει με τη γιατρό για να ρωτήσει αν όλα ήταν καλά με τον τραγουδιστή, ενώ εκείνη φέρεται να του έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο.

Αργότερα, όταν ο ίδιος ρώτησε αν ο τραγουδιστής είχε φύγει για τη συνεδρία υπνοθεραπείας που είχε προγραμματιστεί, η γιατρός φέρεται να απάντησε ότι υπήρξε πρόβλημα, καθώς παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και χρειάστηκε να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να της είπε: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του».

Η οικογένεια ζητεί επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητεί την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, τα αποτελέσματα μπορεί να χρειαστούν ακόμη και δύο μήνες.

Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια προτίθεται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ώστε να συμμετέχει στη διαδικασία και να επιταχυνθεί η εξέταση των ευρημάτων.

Παράλληλα, ζητεί να καταθέσει η 53χρονη νοσηλεύτρια που βρισκόταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θεωρώντας ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα των τελευταίων λεπτών.

Η έρευνα συνεχίζεται με τις Αρχές να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων, από τις ιατρικές διαδικασίες και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες έως τις μαρτυρίες των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο.

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