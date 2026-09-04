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Έμμεσες πιέσεις στην Ελλάδα προκειμένου να δεχτεί μια συμφωνία δανεισμού των κλεμμένων Γλυπτών του Παρθενώνα – επιλογή την οποία η ελληνική πλευρά έχει απορρίψει κατηγορηματικά – επιχειρεί να ασκήσει, ποικιλοτρόπως, το Βρετανικό Μουσείο. Προκειμένου μάλιστα να καλλιεργήσει κλίμα υπέρ αυτής της συμφέρουσας για τη δική του πλευρά λύσης δεν διστάζει να δανείσει θραύσματα από τα παράνομα αποκτηθέντα παρθενώνεια γλυπτά σε ξένα μουσεία.

Συγκεκριμένα η διοίκησή του συμφώνησε να στείλει στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φρανκφούρτης δύο θραύσματα γλυπτών που προέρχονται από τον αριστουργηματικό διάκοσμο του Παρθενώνα, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε έκθεση η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου του 2026 μέχρι τις 25 Ιουλίου του 2027, και επιχειρεί, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές της έκθεσης, στο επίκεντρό της βρίσκονται τα αποτελέσματα πολυετούς έρευνας της ομάδας με επικεφαλής τον Vinzenz Brinkmann, επικεφαλής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Liebieghaus. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους, πολλά θραύσματα έχουν αποδοθεί σε μεμονωμένες μορφές και έχουν συνενωθεί για πρώτη φορά για να σχηματίσουν μια τεκμηριωμένη συνολική εικόνα, καθοδηγώντας τους επισκέπτες βήμα προς βήμα στη διαδικασία της ανακατασκευής. Η έκθεση ολοκληρώνεται με μια ειδικά σχεδιασμένη κινούμενη εικόνα στην οποία οι μορφές στο ανατολικό αέτωμα ζωντανεύουν.

Στην επίσημη ανακοίνωση της έκθεσης αναφέρεται πως για τις ανάγκες του στησίματός της έχουν γίνει δανεισμοί υψηλού επιπέδου από φημισμένες διεθνείς συλλογές, δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ανάμεσα στα εκθέματα υπάρχουν και γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο τα οποία ο Έλγιν είχε αποσπάσει βιαίως από τον Παρθενώνα τραυματίζοντας ανεπανόρθωτα το μοναδικό μνημείο.

Το γερμανικό μουσείο, μάλιστα απευθύνθηκε και στην Ελλάδα, ζητώντας να τού δανείσει κάποια εκθέματα από το Μουσείο της Ακρόπολης για τις ανάγκες της έκθεσης εισέπραξε, όμως, ένα μεγαλοπρεπές «όχι» καθώς το αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο που εξέτασε το θέμα προέβη σε αρνητική γνωμοδότηση αφού έλαβε γνώση ότι θα αποσταλούν θραύσματα αρχαίων ελληνικών γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Ο μοναδικός τόπος στον οποίο μπορεί και επιβάλλεται ηθικά να γίνει επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι η Ελλάδα.

Η αλλαγή στάσης του Μπέρναμ και ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ



Παρά το γεγονός ότι, εδώ και χρόνια, συγκαταλεγόταν, ανάμεσα στους θερμούς υποστηρικτές της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα -στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε ταχθεί υπέρ της αλλαγής του βρετανικού νόμου που μπλοκάρει την επιστροφή τους ενώ προ τριετίας είχε δηλώσει ότι αυτή πρέπει να γίνει χωρίς δεσμεύσεις – ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άλλαξε στάση λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας.

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