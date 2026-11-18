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Στις 23 Νοεμβρίου 2026 θα εκδικαστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων η αίτηση παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας που έχει κατατεθεί κατά της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού Δημοσίου για τη διάνοιξη δρόμου στην κορυφογραμμή του Γράμμου, εντός της προστατευόμενης περιοχής NATURA2000 «Κορυφές Όρους Γράμμος».

Η αίτηση κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2026 από τέσσερις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, πέντε ακόμη συλλογικούς φορείς και 27 πολίτες, με στόχο την προσωρινή παύση των εργασιών οδοποιίας και την απαγόρευση της χρήσης της διανοιχθείσας οδού από μηχανοκίνητα οχήματα, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Επιδιώκεται έτσι η αποτροπή περαιτέρω παρεμβάσεων και πρόσθετης περιβαλλοντικής βλάβης σε μία από τις σημαντικότερες ορεινές φυσικές περιοχές της χώρας.

Η υπόθεση αφορά τις εργασίες που ξεκίνησαν το 2024 στην περιοχή μεταξύ των κορυφών Γκέσος, Περήφανο και Κιάφα. Σύμφωνα με την Οριστική Έκθεση Ελέγχου των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκαν έργα οδοποιίας χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επιπλέον, σε συνολικό μήκος 2,9 χλμ., καταγράφηκαν αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου και του τοπίου, απομάκρυνση βλάστησης από οικότοπο προτεραιότητας, κατακερματισμός του οικοσυστήματος και περιβαλλοντική ζημία που απαιτεί μέτρα αποκατάστασης.

Η δικαστική διαδικασία αποτελεί συνέχεια μιας πολύμηνης προσπάθειας κατοίκων, φορέων και ορειβατικών συλλόγων που προχώρησαν σε καταγγελίες, αυτοψίες, δημόσιες παρεμβάσεις και θεσμικές ενέργειες για την ανάδειξη του ζητήματος και την αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης της περιοχής. Παρότι οι εργασίες διακόπηκαν προσωρινά, συνεχίστηκαν το φθινόπωρο του 2025 συνδέοντας τα τμήματα που είχαν ήδη διανοιχθεί.

Η επικείμενη εκδίκαση αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμη εξέλιξη όχι μόνο για το μέλλον του Γράμμου, αλλά και για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές της χώρας.