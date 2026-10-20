Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με στόχο την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς από νεαρή ηλικία, η Ολυμπία Οδός, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», συνεχίζει το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής «Η Ζωή δεν έχει undo», υλοποιώντας έναν νέο κύκλο φθινοπωρινών εκπαιδεύσεων στην Αττική και την Κορινθία. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε γυμνάσια και λύκεια των Μεγάρων, του Λουτρακίου και του Κιάτου, ενώ ολοκληρώθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού «Γιάννης Σπανός» στο Κιάτο.

Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, οι μαθητές κατανοούν στην πράξη τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και αντιλαμβάνονται πόσο εύκολα μια λανθασμένη απόφαση μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες. Με τη χρήση ειδικών γυαλιών προσομοίωσης μέθης διαπιστώνουν πώς επηρεάζονται η αντίληψη και η ικανότητα αντίδρασης, ενώ με τη βοήθεια ειδικών προσομοιωτών βιώνουν τις συνθήκες σύγκρουσης και ανατροπής ενός αυτοκινήτου.

Το πρόγραμμα «Η Ζωή δεν έχει undo» ξεκίνησε το 2019 και αποτελεί μία σταθερή πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα οδικής ασφάλειας. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 20.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί από περίπου 163 σχολεία της Ηλείας, της Αχαΐας και της Κορινθίας. Με τον νέο κύκλο δράσεων, η πρωτοβουλία συνεχίζει να μεταφέρει ένα ουσιαστικό μήνυμα: στο δρόμο, οι επιλογές μας έχουν συνέπειες και η ανθρώπινη ζωή δεν επιδέχεται δεύτερη ευκαιρία.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Γιάννης Σπανός» στο Κιάτο παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας, κ. Αναστάσιος Γκιολής, η Διοικήτρια της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Κορινθίας, κα Μαρία Βόσσου, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, κ. Ανδρέας Γεώργαρης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, κ. Χρήστος Καραδήμας και η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, σημείωσε:

Σήμερα στο Κιάτο πραγματοποιήθηκε μια κοινωνικά ωφέλιμη πρωτοβουλία ενημέρωσης, που στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και στην καλλιέργεια οδικής συνείδησης στην καθημερινότητά μας.

Η οδική ασφάλεια, άλλωστε, μας αφορά όλους. Κάθε φορά που βρισκόμαστε στον δρόμο, είτε ως οδηγοί είτε ως πεζοί, η συμπεριφορά και οι επιλογές μας επηρεάζουν όχι μόνο τη δική μας ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των συνανθρώπων μας.

Ταυτόχρονα, όμως, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στον δρόμο αποτελεί και μια διαρκή ευθύνη της Πολιτείας. Προϋποθέτει ασφαλείς υποδομές, σαφείς κανόνες, αποτελεσματικούς ελέγχους και, πάνω απ’ όλα, μια συνολική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην πρόληψη.

Ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επενδύουμε διαρκώς στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, μέσα από ένα πλέγμα δράσεων σε όλη την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα όμως, επενδύουμε συστηματικά στην ενημέρωση και την πρόληψη. Από το 2023 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 6.284 ενημερωτικές παρουσιάσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια και φορείς και 207 δράσεις ευαισθητοποίησης, ενώ το σχετικό ψηφιακό περιεχόμενο ξεπέρασε τις 23 εκατομμύρια προβολές. Το εύρος αυτών των παρεμβάσεων αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδουμε στην οδική ασφάλεια.

Πρόκειται για μία συστηματική προσπάθεια, η οποία έχει αρχίσει ήδη από το 2025 να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε μείωση κατά 22% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό, ωστόσο, δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό! Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και επιμονή, προκειμένου να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.

Σε αυτή την αποστολή είμαστε συνοδοιπόροι. Και πιστεύω ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή η διημερίδα δεν έχουν απλώς συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία διαμόρφωσης νοοτροπίας και ενίσχυσης της κοινής μας προσπάθειας για ασφαλέστερους δρόμους και, πρωτίστως, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας, κ. Αναστάσιος Γκιολής, τόνισε:

Σήμερα μιλήσαμε για την οδική ασφάλεια. Στόχος ήταν να νιώσουν οι μαθητές την αξία της ασφάλειας μέσω των προσομοιωτών. Η Ελλάδα καθημερινά αλλάζει, με τα έργα υποδομής που γίνονται στο νομό Κορινθίας, αλλά και σε όλη τη χώρα. Στόχος όλων μας είναι να μειώσουμε τα τροχαία θανατηφόρα ατυχήματα, γι’ αυτό είναι σημαντικές αυτές οι ημερίδες οδικής ασφάλειας που πραγματοποιούνται στο νομό, όπως αυτή σήμερα στο Κιάτο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, κ. Χρήστος Καραδήμας, δήλωσε: «Η Ολυμπία Οδός, ο δικός μας αυτοκινητόδρομος, κάνει τις μετακινήσεις πιο γρήγορες, πιο άνετες και, κυρίως, πιο ασφαλείς. Στην Κορίνθου-Πατρών, τα δυστυχήματα έχουν μειωθεί κατά 83%, ενώ στην Πατρών–Πύργου δεν έχει σημειωθεί κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας. Πιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια ξεκινά πολύ πριν βάλουμε μπροστά το αυτοκίνητο. Ξεκινά από τη νοοτροπία μας, από τις συνήθειες μας, από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Γι’ αυτό και επενδύουμε συστηματικά στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των νέων».

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», κα. Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, υπογράμμισε: «Η καλλιέργεια Παιδείας Οδικής Ασφάλειας ξεκινά από νεαρή ηλικία, όταν διαμορφώνονται οι στάσεις και οι συμπεριφορές των αυριανών οδηγών. Στο Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» επενδύουμε διαχρονικά στην εκπαίδευση και την πρόληψη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική μάθηση, που βοηθά τους νέους να αντιληφθούν τους κινδύνους και την ευθύνη των επιλογών τους. Η σταθερή και ουσιαστική συνεργασία μας με την Ολυμπία Οδό ενισχύει αυτή την προσπάθεια, αναδεικνύοντας την αξία των συνεργειών με διάρκεια και κοινό κοινωνικό όραμα. Γιατί η υπεύθυνη συμπεριφορά στον δρόμο διαμορφώνεται πολύ πριν πιάσει κάποιος το τιμόνι».

Η Διοικήτρια της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Κορινθίας, κα Μαρία Βόσσου, δήλωσε: Βρισκόμαστε στη διημερίδα οδικής ασφάλειας που διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Τμήμα Τροχαίας Σικυωνίων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, καθώς η εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας από μικρή ηλικία είναι καθοριστικής σημασίας και συμβάλλει στην απόκτηση οδηγικής παιδείας με απώτερο σκοπό την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.