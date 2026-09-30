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Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος βραβεύτηκε ως Έργο της Χρονιάς για το 2025, στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026, που λαμβάνει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

Το βραβείο παρέλαβαν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως αναθέτουσα αρχή και φορέας υλοποίησης, η Ολυμπία Οδός ως η παραχωρησιούχος εταιρεία και οι κατασκευάστριες εταιρείες – μέλη της κοινοπραξίας ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ, ΤΕΡΝΑ, AKTOR και AVAX.

Ως πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής που ανέδειξε το Πάτρα-Πύργος ως Έργο της Χρονιάς, σε συνδυασμό με την ψήφο απο το ευρύ κοινό, ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος τόνισε ότι η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή του έργου χάρη στο αναπτυξιακό του αποτύπωμα και το ρόλο που θα παίξει στην περιοχή.

Ο Νίκος Ταχιάος, υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην πολιτική παρέμβαση που χρειάστηκε για την επανένταξη του έργου στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού, ενώ κάλεσε τον Δημήτρη Αναγνώπουλο, γενικό γραμματέα Υποδομών να παραλάβει το βραβείο. «Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος ήταν ένα έργο με μια μακρά και ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή. Τα μεγάλα έργα ολοκληρώνονται όταν ο σχεδιασμός συνοδεύεται από αποφασιστικότητα, θεσμική συνέπεια και συνεργασία», είπε ο ίδιος.

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος υλοποιήθηκε σε περίπου 3,5 έτη. Περιλαμβάνει 75 χιλιόμετρα κλειστού αυτοκινητοδρόμου, με δύο λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, 15 γέφυρες, 9 κόμβους και 64 διαβάσεις.

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