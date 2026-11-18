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Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν τρεις άνδρες στην Ηλεία, έπειτα από ελέγχους σε υπαίθρια αγορά, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιρειών. Η αξία των εμπορευμάτων που προορίζονταν για παράνομη πώληση ήταν ιδιαίτερα υψηλή, καθώς το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους εμπλεκομένους ξεπερνούσε τις 103.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, πραγματοποίησαν ελέγχους σε πάγκους υπαίθριας αγοράς της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν συνολικά 8.212 προϊόντα, μεταξύ των οποίων είδη ένδυσης, βραχιόλια και μπρελόκ, τα οποία διατίθεντο προς πώληση ως επώνυμα, παρότι έφεραν πλαστά ή παραποιημένα εμπορικά σήματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα συγκεκριμένα εμπορεύματα συνιστούσαν προϊόντα παραποίησης σημάτων εταιρειών.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και καταστροφή των απομιμητικών ετικετών, ενώ οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής επέβαλαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 64.000 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών συλληφθέντων, καθώς και δύο ακόμη προσώπων που αναζητούνται. Οι κατηγορίες αφορούν σε πλαστογραφία, παραβίαση της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

πηγή φωτογραφίας: Thesstoday