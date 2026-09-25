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Σταθεροποιητικά κινήθηκε η εγχώρια αγορά μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των αναδιαρθρώσεων που συνδέονται με την ένταξή της στις ανεπτυγμένες αγορές. Οι επενδυτές κινήθηκαν πιο επιλεκτικά, με οδηγό τα αποτελέσματα εξαμήνου και βασική αναφορά το κλίμα στο εξωτερικό. Η συνολική εικόνα παραμένει θετική, καθώς μια περίοδος συσσώρευσης μετά το ράλι που προηγήθηκε μπορεί να επιτρέψει στην αγορά να αφομοιώσει τα κέρδη της και να αναζητήσει νέους καταλύτες. Η ερχόμενη εβδομάδα συμπίπτει με την αλλαγή μήνα και τριμήνου, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τη μεταβλητότητα λόγω των αναπροσαρμογών χαρτοφυλακίων στο τέλος του εννεαμήνου.

Η έλευση του Οκτωβρίου δεν συνοδεύεται από μια αλλαγή στην βασική ατζέντα της αγοράς ωστόσο οι φορείς ρίσκου (γεωπολιτικά, επιτόκια, πολιτικό ρίσκο) έχουν αναβαθμιστεί διατηρώντας την επιφυλακτικότητα και ενδεχομένως κάνοντας τους επενδυτές πιο απαιτητικούς απέναντι στις αποτιμήσεις, ενόψει της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.

Στις διεθνείς αγορές, οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες οδεύουν προς το τέλος της εβδομάδας με μικτά πρόσημα κρατώντας ωστόσο την επαφή τους με τα ιστορικά υψηλά. Ο Nasdaq καταγράφει τα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για τις μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχωρεί, με τις πιέσεις στις τράπεζες να επιβαρύνουν την επίδοσή του. Οι προσδοκίες για διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή συνέβαλαν επίσης στην υποχώρηση του πετρελαίου και στις ρευστοποιήσεις ενεργειακών μετοχών.

Κορυφαίο γεγονός της ερχόμενης εβδομάδας θα είναι η δημοσίευση, την Παρασκευή, των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διακυμάνσεις του πετρελαίου συνεχίζουν να επηρεάζουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την πολιτική της Fed. Η πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου είχε ανέλθει σε 70% ενισχύοντας την ισοτιμία του δολαρίου έναντι άλλων βασικών νομισμάτων. Παρά τη στήριξη από την εταιρική κερδοφορία, η ισορροπία των αγορών παραμένει εύθραυστη, καθώς τα πολλαπλά ανοικτά μεσοχρόνια μέτωπα συντηρούν την αβεβαιότητα με τις επιπτώσεις να είναι πλέον ορατές στην οικονομία και ως εκ τούτου η εγρήγορση των επενδυτών οφείλει στο προσεχές διάστημα να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε στο… κενό διασπώντας διαδοχικές στηρίξεις για να ανακάμψει στην συνεδρίαση της Πέμπτης από τα χαμηλά των 2.604 μονάδων. Η ανάκαμψη ήρθε από ένα επίπεδο που εφάπτεται με την μεσοπρόθεσμη πλαγιοανοδική γραμμή στήριξης. Την Παρασκευή οι αγοραστές επανήλθαν ωθώντας τον Γενικό Δείκτη πάνω από τον κινητό μέσο των 30 ημερών διατηρώντας την ανοδική τάση έχοντας παράλληλα αποφορτίσει την εικόνα των ημερήσιων ταλαντωτών. Ο συναγερμός ωστόσο δεν έχει τελειώσει καθώς η διαφυγή δεν έχει πάρει απόσταση από την χρονοσειρά των 30 ημερών (2.657) ενώ και ο κινητός μέσος των 50 ημερών συγκλίνει «επικίνδυνα» προς τα επίπεδα διαπραγμάτευσης του Γενικού Δείκτη έχοντας ανοδική κλίση. Διαγραμματικά ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε κομβικό σημείο με ίσες πιθανότητες στα σενάρια τάσης για την ερχόμενη εβδομάδα. Η αποφόρτιση από την έντονη άνοδο των οκτώ εβδομάδων ήταν περίπου αναμενόμενη ωστόσο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα καταγράφονται χαμηλότερα χαμηλά στο εβδομαδιαίο εύρος διακύμανσης. Οι τεχνικές ενδείξεις θα βελτιωθούν θεαματικά υπέρ των αγοραστών σε υπέρβαση των 2.697 μονάδων βάζοντας πιθανότατα τέλος στην διορθωτική πορεία από το φετινό υψηλό.

Το εγχώριο ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξαμήνου, καθώς την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία δημοσίευσής τους. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ανακοινώνουν μεγέθη οι Intracom, Μαθιός Πυρίμαχα και Logismos. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι ΟΛΠ, CNL Capital, Real Consulting, Mevaco και Ελινόιλ. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου δημοσιεύουν αποτελέσματα οι Space Hellas, Ιατρικό Αθηνών, Τρία Άλφα και Αττικές Εκδόσεις. Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την απόσχιση του κλάδου παραχωρήσεων της Metlen (M-Concessions).

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