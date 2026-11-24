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Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών της συγκαταλέγεται ανάμεσα στους έξι (6) πρώτους Παρόχους Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Ευρώπης που έθεσαν σε επιχειρησιακή λειτουργία και παρέχουν υπηρεσίες στο αναβαθμισμένο σύστημα της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων Αεροναυτικών Πληροφοριών (enhanced European AIS Database – eΕΑD).

Ειδικότερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), σε συνεργασία με τους Παρόχους Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Αρμενίας, Κύπρου, Ισπανίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας και Μάλτας, πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο για την Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων Αεροναυτικών Πληροφοριών (EAD), καθώς οι πρώτοι Πάροχοι Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη μετάβασή τους, σε επιχειρησιακή λειτουργία, στο αναβαθμισμένο σύστημα EAD (eEAD), και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Διαχείρισης Αεροναυτικών Δεδομένων (Aeronautical Data Management Service – ADM), η οποία αποτελεί μία από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του eEAD.

Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Αεροναυτικών Πληροφοριών, αποτελεί ενιαία πηγή επικυρωμένων και ποιοτικά διασφαλισμένων δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται από Παρόχους Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, αερολιμένες, φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς του αεροπορικού δικτύου.

Το eEAD αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ψηφιακής Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Management – ATM), παρέχοντας τις βάσεις για ενισχυμένη διαλειτουργικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών μέσω υπηρεσιών SWIM (System Wide Information Management) και αξιόπιστες υπηρεσίες δεδομένων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς δικτυοκεντρικών επιχειρησιακών λειτουργιών ATM σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το όφελος από την ένταξη στο αναβαθμισμένο σύστημα αεροναυτιλίας είναι πολλαπλό συμβάλλοντας στην τεχνολογική εξέλιξη της ΥΠΑ, καθώς και στην ενίσχυση και διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφαλείας.