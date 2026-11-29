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Στη δεύτερη φάση της εισέρχεται σήμερα, Κυριακή (29/11), η κακοκαιρία «Άργος», η οποία έχει ήδη προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις, ζημιές σε δεκάδες κατοικίες και επιχειρήσεις και εγκλωβισμούς οδηγών στη δυτική Ελλάδα.

Το επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων μετατοπίζεται πλέον στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με την Αττική, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τμήματα της Πελοποννήσου να βρίσκονται υπό κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις για την Αττική, όπου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, σε διάστημα μόλις έξι ωρών ενδέχεται να πέσει τοπικά ποσότητα βροχής αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου Νοεμβρίου.

Ήδη από το βράδυ του Σαββάτου εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 σε πέντε περιφερειακές ενότητες, ενώ σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας τίθενται σήμερα σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με υποχρεωτική αναστολή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών και διανομών με δίκυκλα.

Απαγορευτικό απόπλου για πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, έως 10 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

Λόγω των θυελλωδών ανέμων, που σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ, έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα πρωινά δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» στις 18:00 για Κω και Ρόδο και «Διαγόρας» στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη.

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου δεν θα εκτελεστεί το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα θα παραμείνουν δεμένα.Από το λιμάνι της Ραφήνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες θα εκτελεστούν κανονικά, ενώ λόγω της αναμενόμενης ενίσχυσης των ανέμων δεν θα πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και «Superstar» στις 18:00, με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Από το λιμάνι του Λαυρίου τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά θα εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό είναι, πριν από την αναχώρησή τους για τα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Ισχυρές καταιγίδες τη νύχτα στην Αττική – Προβλήματα στη Βούλα

Η κακοκαιρία άρχισε να επηρεάζει την Αττική από το βράδυ του Σαββάτου, με ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται λίγο μετά τις 20:00 σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν στη Δροσιά, στου Παπάγου, στη Μάνδρα, στο Ψυχικό, στα Καλύβια, στον Άγιο Στέφανο και στο Περιστέρι, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν, μεταξύ άλλων, τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο οδικό δίκτυο. Στη Βούλα, η συσσώρευση υδάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της συμβολής της λεωφόρου με την οδό Ιωάννη Μεταξά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο έχει αποκατασταθεί.

Στα άσπρα αρκετές περιοχές στη βόρεια Ελλάδα

Καθώς χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας Argos είναι και οι χιονοπτώσεις στη βόρεια Ελλάδα, οι εικόνες από τη Φλώρινα και την Καστοριά επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που ακολουθούν χιόνι έπεσε και μέσα στην πόλη της Φλώρινας αλλά και στο χωριό Βεύη.

Στα λευκά ντύηθηκε και η Κλεισούρα στην Καστοριά

Στα λευκά έχει ντυθεί και το χιονοδρομικό κέντρο στο Περτούλι ενώ χιονίζει και στα Χάνια του Πηλίου, με την πυροσβεστική κατά τη διάρκεια της νύχτας να δέχεται τρεις κλήσεις για κοπές δένδρων, δύο στην παλαιά εθνική Λάρισας-Βόλου και μία προς την Γυρτώνη.

Δείτε το εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού για σήμερα Κυριακή όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η παρατεταμένη βροχόπτωση στην Κέρκυρα, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά και κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, μεταξύ των οποίων και στον δρόμο που συνδέει την πόλη της Κέρκυρας με τη Λευκίμμη.

Στην περιοχή της Πετριτής, στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε πέντε περιπτώσεις, τρεις για άντληση υδάτων από κατοικίες και δύο για απεγκλωβισμούς οδηγών.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων, ενώ ανησυχία προκάλεσε η σημαντική άνοδος της στάθμης του ποταμού στη Λευκίμμη.

Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι, σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Κέρκυρα καταγράφηκαν έως και 273 χιλιοστά βροχής από την Πέμπτη μέχρι το πρωί του Σαββάτου, ενώ στην Άρτα το αντίστοιχο ύψος βροχόπτωσης έφτασε τα 201 χιλιοστά.

Ζημιές σε περισσότερα από 40 σπίτια και επιχειρήσεις στη Θεσπρωτία

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Σύβοτα και στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το τοπικό thespro.gr και την καταγραφή των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, περισσότερες από 40 κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές στις δύο περιοχές.

Τη Δευτέρα αναμένονται κλιμάκια της αρμόδιας υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες και να αποτιμήσουν τις καταστροφές.

Στην Ηγουμενίτσα, από την Πέμπτη μέχρι τις 10:10 το πρωί του Σαββάτου, καταγράφηκαν 165 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 165 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην Αιτωλοακαρνανία, όπου η πτώση βράχων στο οδόστρωμα είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί το Σάββατο η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ευηνοχωρίου.

Διαδοχικά μηνύματα του 112 – Ισχυρή καταιγίδα στο Αλιβέρι

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται από το βράδυ του Σαββάτου οι αρχές στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, τη Μαγνησία και τις Σποράδες, όπου εστάλησαν μηνύματα του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Στην Εύβοια, το προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη στις 21:28, ενώ, σύμφωνα με το τοπικό evima.gr, λίγο πριν από τις 23:00 ισχυρή καταιγίδα έπληξε το Αλιβέρι, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις εθελοντικές ομάδες διάσωσης να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Αντίστοιχη κινητοποίηση υπάρχει στη Σκιάθο, όπου ο δήμος εξέδωσε έκτακτη ενημέρωση ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Κυριακής.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται να περιορίσουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις, να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας επηρεάζει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Με βάση τον δείκτη κατηγοριοποίησης επεισοδίων βροχόπτωσης (RPI), το επεισόδιο του Σαββάτου κατατάχθηκε στην κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική), ενώ για την Κυριακή αναβαθμίζεται στην υψηλότερη κατηγορία 5 (Ακραία).

Τσατραφύλλιας: Βροχή ενός ολόκληρου Νοεμβρίου μέσα σε έξι ώρες στην Αττική

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σήμερα στην Αττική, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος αξιολόγησε τα τελευταία δεδομένα του γερμανικού προγνωστικού μοντέλου ICON-EU και του ελβετικού Swiss HD.

Τα δύο μοντέλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από τις 13:00 το μεσημέρι έως τις 19:00 το απόγευμα, κυρίως στη βόρεια και βορειοδυτική Αττική, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας μέχρι τα όρια με τη Βοιωτία.

Στις συγκεκριμένες περιοχές εκτιμάται ότι ενδέχεται να καταγραφούν τοπικά 50 έως 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις έξι ώρες. Ενδεικτικά, στο Τατόι το μέσο ύψος βροχόπτωσης για ολόκληρο τον Νοέμβριο είναι 60 χιλιοστά.

Διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο προγνωστικών μοντέλων παρατηρούνται για τα νότια παράλια της Αττικής.

Το ICON-EU προβλέπει δεύτερη ζώνη έντονων βροχοπτώσεων από τη Γλυφάδα έως τη Βουλιαγμένη, ενώ το Swiss HD εκτιμά χαμηλότερα ύψη βροχής στο συγκεκριμένο τμήμα της ακτογραμμής, τοποθετώντας τα εντονότερα φαινόμενα δυτικότερα, στον Σαρωνικό.

Και τα δύο μοντέλα εμφανίζουν τοπικά ύψη βροχής άνω των 80 χιλιοστών στον Σαρωνικό, αλλά σε διαφορετικά σημεία.

Βροχές, κατά τόπους ισχυρές, προβλέπονται και για την Αθήνα και τον Πειραιά, με την Πάρνηθα και την περιοχή προς τη Βοιωτία να συγκεντρώνουν, βάσει των τελευταίων στοιχείων, τις μεγαλύτερες πιθανότητες για ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις στην ηπειρωτική Αττική.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Κυριακή

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του υπ’ αριθμόν 10/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που εκδόθηκε αρχικά την Παρασκευή (27/11), για σήμερα προβλέπονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Κόκκινη προειδοποίηση:

– Ανατολική Θεσσαλία: Λάρισα και Μαγνησία.

– Σποράδες.

– Ανατολική Στερεά Ελλάδα: Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα.

– Εύβοια.

– Σταδιακά στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο: Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία και Λακωνία.

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι – Κόκκινη προειδοποίηση:

Στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα πνέουν βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις – Πορτοκαλί προειδοποίηση:

Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και πρόσκαιρα ακόμη και σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Σε Red Code τέσσερις περιφέρειες – Αναστέλλονται υπαίθριες εργασίες και delivery

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται υποχρεωτική παύση των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών στις τέσσερις περιφέρειες καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα και άλλα αντίστοιχα μέσα.

Τη Δευτέρα (30/11), τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να επικεντρωθούν στην Κρήτη, για την οποία η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση λόγω των προβλεπόμενων ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν στο Αιγαίο, με ένταση 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ.