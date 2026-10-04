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Μεγάλες είναι οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Οροπέδιο Λασιθίου, με εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και παραγωγούς να δυσκολεύονται ακόμη και να προσεγγίσουν τα χωράφια τους.

Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε λασπότοπους, ενώ σε αρκετά σημεία το νερό παραμένει εγκλωβισμένο, δυσχεραίνοντας την πρώτη αποτίμηση των ζημιών.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται με το 112 να στέλνει νέο μήνυμα στους κατοίκους στον Δήμο Ιεράπετρας και τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Την ίδια ώρα, επιχείρηση στήθηκε για την ασφαλή μεταφορά 22 ατόμων από ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή Κουτσουνάρι, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων.

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