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Σοβαρές είναι οι ζημιές που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις εικόνες από τις πληγείσες περιοχές να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, δρόμοι καλυμμένοι από λάσπη και φερτά υλικά, κατολισθήσεις και αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά συνθέτουν την εικόνα, κυρίως στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Η δυσκολότερη κατάσταση καταγράφεται στους παραλιακούς οικισμούς ανατολικά της Ιεράπετρας. Από τα Φέρμα και την Αγία Φωτιά μέχρι τα Αχλιά, τον Κουτσουρά και τον Μακρύ Γιαλό, οι μεγάλες ποσότητες νερού μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, παρασύροντας οχήματα και κατεβάζοντας πέτρες, χώματα και μεγάλους όγκους φερτών υλικών.

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