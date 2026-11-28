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Σε νέα, ακόμη ισχυρότερη φάση εισέρχεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 29 Νοεμβρίου η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ», με το κύριο βάρος των φαινομένων να μετατοπίζεται στην ανατολική και νότια Ελλάδα. Ισχυρές βροχές, επικίνδυνες καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι που θα αγγίξουν τοπικά τα 10 μποφόρ και πυκνές χιονοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική πτώση.

Η επιδείνωση του καιρού προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr, το επεισόδιο βροχόπτωσης αναβαθμίζεται την Κυριακή στην κατηγορία 5, που χαρακτηρίζεται «Ακραία», από την κατηγορία 4 («Πολύ Σημαντική») του Σαββάτου.

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει επικαιροποιήσει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές της χώρας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας την Κυριακή θα βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Αττική, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα και περιοχές της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την Κρήτη να περνά στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων και τους θυελλώδεις ανέμους να συνεχίζονται στο Αιγαίο.

Κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ»: Πώς εξελίσσεται το πρώτο κύμα το Σάββατο

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Meteo.gr, μέχρι τις βραδινές ώρες αναμένονται κατά τόπους έντονα φαινόμενα στη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου προβλέπονται ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σε πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης βρίσκονται η δυτική Πελοπόννησος και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Από το βράδυ, η επιδείνωση αναμένεται να επεκταθεί σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως στην Πιερία και τη Χαλκιδική, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία, με έμφαση στη Λάρισα και τη Μαγνησία.

Η μετατόπιση αυτή προετοιμάζει το έδαφος για το δεύτερο και εντονότερο κύμα της κακοκαιρίας.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Πού θα χτυπήσει το δεύτερο κύμα

Από τα ξημερώματα της Κυριακής, το επίκεντρο των φαινομένων μεταφέρεται στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και σε νησιωτικές περιοχές.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στην ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Σταδιακά, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ αφορά στους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Αττικής, Βοιωτίας και Φθιώτιδας, καθώς και την Εύβοια και τις Σποράδες.

Στην Πελοπόννησο, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται στην Κορινθία, την Αργολίδα, τα ανατολικά τμήματα της Αρκαδίας και τη Λακωνία.

Η Κυριακή χαρακτηρίζεται ως η πιο επικίνδυνη ημέρα του επεισοδίου σε ό,τι αφορά στην ένταση και τη γεωγραφική εξάπλωση των βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Meteo, ο δείκτης επεισοδίου βροχόπτωσης RPI (Rainfall Precipitation Index) φτάνει στην ανώτατη κατηγορία 5.

Πρόκειται για ταξινόμηση που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του αναμενόμενου επεισοδίου βροχής και υπογραμμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής στις περιοχές όπου προβλέπονται τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Άνεμοι έως 120 χλμ./ώρα – Στα 10 μποφόρ το Αιγαίο

Ένα από τα πλέον επικίνδυνα χαρακτηριστικά του δεύτερου κύματος θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βορείων και βορειοανατολικών ανέμων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι ριπές στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα έως το βράδυ της Κυριακής.

Ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες προβλέπονται τοπικά στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, όπου οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 120 χλμ./ώρα.

Η ΕΜΥ προβλέπει ανέμους έντασης 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση και για το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες περιοχές, ενώ ενδέχεται να επηρεάσουν και τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, ανάλογα με τις αποφάσεις των αρμόδιων λιμενικών αρχών.

Αττική: Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν έντονα από τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας περιλαμβάνεται και η Αττική.

Η ΕΜΥ έχει εντάξει τον νομό στις περιοχές κόκκινης προειδοποίησης για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, λόγω των προβλεπόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Τα φαινόμενα εντάσσονται στη γενικότερη επιδείνωση που θα επηρεάσει την ανατολική Στερεά Ελλάδα, με σημαντική ένταση και στη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται να μετακινηθούν σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών προβλημάτων.

Πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα

Η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ» δεν θα περιοριστεί στις έντονες βροχοπτώσεις και στους θυελλώδεις ανέμους.

Την Κυριακή αναμένεται και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr, χιόνια προβλέπονται στα ορεινά και ημιορεινά των ανατολικών ηπειρωτικών περιοχών, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας.

Παράλληλα, οι χιονοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και ενδεχομένως στην κεντρική Στερεά Ελλάδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι χιόνια ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρα και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, στις ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, καθώς και πρόσκαιρα σε χαμηλότερες υψομετρικά περιοχές του Βορρά.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πιθανότητα δυσκολιών στις οδικές μετακινήσεις, ιδιαίτερα στο ορεινό και επαρχιακό δίκτυο.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: Η κακοκαιρία μεταφέρεται στην Κρήτη

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με το κύριο βάρος των ισχυρών βροχοπτώσεων να μεταφέρεται στην Κρήτη.

Για το νησί η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Την ίδια ώρα, οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο.

Η έντασή τους προβλέπεται να κυμανθεί στα 8 με 9 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα 10 μποφόρ.

Επομένως, παρά τη μετατόπιση των βροχοπτώσεων προς τα νότια, οι δυσμενείς συνθήκες στη θάλασσα αναμένεται να διατηρηθούν.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Ενόψει της επιδείνωσης, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ισχύουν κόκκινες προειδοποιήσεις.

Μεταξύ άλλων, συνιστάται η ασφάλιση αντικειμένων που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους θυελλώδεις ανέμους, ο έλεγχος των υδρορροών και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με αυτοκίνητο.

Επίσης, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν δραστηριότητες στη θάλασσα και σε παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων και πολύ θυελλωδών ανέμων.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται συνεχώς από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, με τις προγνώσεις να επικαιροποιούνται ανάλογα με τα νεότερα δεδομένα.