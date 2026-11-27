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Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε την Πέμπτη, καθώς τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται αρχικά το Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά Ελλάδα, για τις οποίες έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, ενώ σταδιακά τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, την Κυριακή αναμένονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι, που τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 10 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Αύριο Σάββατο (28-11-2026)

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.