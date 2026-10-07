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Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.

Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Ευελπίδων, όπου αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Κατά τη μεταφορά του ακούστηκε να δηλώνει: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα είχε συστήσει περίπου 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» για την εξαπάτηση του οργανισμού.

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