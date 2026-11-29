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Στη λήψη των πρώτων αποφάσεων για την τύχη των κατηγορουμένων πέρασε η δικαστική διαδικασία σχετικά με το κύκλωμα που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο, χρησιμοποιώντας εικονικά παραστατικά διαμονής ενστόλων, προκειμένου να αποσπά χρηματικά ποσά.

Αυτή την ώρα και μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των 16 κατηγορούμενων, όπως αναφέρει το protothema.gr, τους ανακοινώνονται οι αποφάσεις την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Μέχρι στιγμής προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν η γυναίκα που φέρεται να είχε την αρχηγική θέση στη μία από τις δύο εγκληματικές ομάδες, γνωστή ως «Μαρκέλλα», καθώς και η μητέρα της.

Στον αντίποδα, τρεις συγκατηγορούμενές τους αφέθηκαν ελεύθερες, με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η διαδικασία της ανακοίνωσης των αποφάσεων των δικαστικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.