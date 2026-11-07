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Μια πρωτοφανή στα ελληνικά χρονικά βιομηχανία φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που λυμαίνονταν επί χρόνια την «καρδιά» της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ξεσκέπασε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ (ΓΔ ΔΕΟΣ).

Η ογκωδέστατη δικογραφία (ΑΒΜ Φ26-3851), που υποβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και οδήγησε τους πρώτους 16 συλληφθέντες ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή, διαβάζεται σαν σενάριο αστυνομικού θρίλερ.

Οι αριθμοί προκαλούν ίλιγγο: 1.283 κατηγορούμενοι, 917 ελεγχόμενες εταιρείες (εκ των οποίων οι 860 με βεβαιωμένα χρέη) και μια συνολική «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία που αγγίζει τα 206.269.437,89 ευρώ (138.095.260,50 ευρώ σε φόρους στην ΑΑΔΕ και 68.174.177,41 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ).

Το «Εταιρικό Carousel» και τα αφεντικά που δηλώνονταν… πορτιέρηδες

Πώς λειτουργούσε όμως η «μηχανή» παραγωγής μαύρου χρήματος; Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, τα γνωστότερα στέκια της Θεσσαλονίκης και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής άλλαζαν ΑΦΜ σαν τα πουκάμισα, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού carousel».

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες («υποκρυπτόμενοι») μίσθωναν τα ακίνητα-φιλέτα είτε ατομικά είτε μέσω «καθαρών» μεσιτικών εταιρειών-ομπρέλα που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, «φύτευαν» στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες-κελύφη (Ε.Ε. και Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε.) με διαχειριστές «αχυρανθρώπους». Τα καταστήματα έκοβαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό για να μην κινδυνεύουν με σφράγιση στους επιτόπιους ελέγχους, αλλά δεν πλήρωναν ποτέ ούτε ευρώ σε ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή ΕΦΚΑ.

Μόλις τα χρέη έπνιγαν το ΑΦΜ και ξεκινούσαν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση, η υπεκμίσθωση λυνόταν και την επόμενη κιόλας μέρα, στον ίδιο χώρο, με τις ίδιες ταμπέλες, τα ίδια τραπεζοκαθίσματα και το ίδιο προσωπικό, «γεννιόταν» ένα νέο ΑΦΜ με άλλον αχυράνθρωπο. Το πιο προκλητικό; Για να δικαιολογούν την καθημερινή φυσική τους παρουσία στα μαγαζιά και να ελέγχουν τα ταμεία χωρίς να έχουν νομική ευθύνη, τα πραγματικά «αφεντικά» δηλώνονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως… πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, τσεκαδόροι ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων!

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