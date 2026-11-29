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Για τις μεγάλες παρεμβάσεις στον χώρο των μεταφορών, τους νέους διαγωνισμούς ηλεκτρικών λεωφορείων και συρμών του μετρό, την οδική ασφάλεια, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον ελληνικό σιδηρόδρομο, αλλά και για τα μεγάλα έργα που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική (η Γραμμή 4 του Μετρό, οι κόμβοι Μεταμόρφωσης και Σκαραμαγκά και η παράκαμψη Ελευσίνας – Οινοφύτων), μιλά σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, παρουσιάζοντας το συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού των υποδομών και των συγκοινωνιών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προαναγγέλλει την προσθήκη τριών νέων λεωφορειακών γραμμών, Β9 (Χαλκοκονδύλη – Ν. Κηφισιά), Β5 (Στ. Λαρίσης – Αγ. Παρασκευή) και 140 (Πολύγωνο – Γλυφάδα) από το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου στην 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών στην Αθήνα. Έτσι, οι γραμμές που θα λειτουργούν όλο το 24ωρο κάθε Σάββατο αυξάνονται σε 14, ενώ μαζί με τις γραμμές μόνιμης 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας, θα φτάσουν συνολικά τις 24.

Σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο κ. Κώτσηρας αναφέρει πως οι κυρώσεις θα είναι αυστηρές εκεί όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, αλλά και αναλογικές στις παραβάσεις χαμηλότερης επικινδυνότητας, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει πετύχει την τελευταία επταετία αξιοσημείωτη πρόοδο στην οδική ασφάλεια με μεγάλη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρεται και στη νέα ψηφιοποιημένη διαδικασία προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία έχει ήδη θεσμοθετηθεί και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη του έτους. Η νέα διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη και διαφανής, με τους κατασκευαστές να εισέρχονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις διαθέσιμες πινακίδες να διατίθενται στις Περιφέρειες μέσω ενός οργανωμένου συστήματος αποθεμάτων.

Η συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα στο ΑΠΕ- ΜΠΕ

– Κύριε υπουργέ, έρχονται μια σειρά αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με το νέο νομοσχέδιο που ήδη έχει τεθεί σε διαβούλευση. Υπήρχαν κενά που έπρεπε να καλυφθούν; Ποιες νέες δράσεις δρομολογούνται ως προς την οδική ασφάλεια;

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχει συμβάλει στη μείωση των τροχαίων και στην καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Η εμπειρία από την εφαρμογή του, ωστόσο, ανέδειξε την ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων, ώστε οι κυρώσεις να είναι αυστηρές εκεί όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, αλλά και αναλογικές στις παραβάσεις χαμηλότερης επικινδυνότητας. Αυτό ακριβώς κάνουμε με τις νέες ρυθμίσεις. Εξορθολογίζουμε συγκεκριμένες κυρώσεις, όπως για την παράνομη στάθμευση, χωρίς εκπτώσεις στην οδική ασφάλεια.

Στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποσκοπούν και οι αλλαγές που προωθούμε στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, οι οποίες περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, την ψηφιακή καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας και αυτοματοποιημένους ελέγχους με τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, αξιοποιώντας δεδομένα και τεχνολογία, προς όφελος της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Η Ελλάδα έχει πετύχει την τελευταία επταετία αξιοσημείωτη πρόοδο στην οδική ασφάλεια με μεγάλη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Με τις νέες αυτές παρεμβάσεις κάνουμε άλλο ένα βήμα για ασφαλείς μεταφορές – με σαφείς κανόνες, αποτελεσματικότερους ελέγχους, καλύτερη εκπαίδευση και αξιοποίηση της τεχνολογίας, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

– Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση των συγκοινωνιών. Έχουμε νέο στόλο αλλά δεν έχει επιτευχθεί η αύξηση των δρομολογίων στα μέσα μεταφοράς και η μείωση των χρονοαποστάσεων. Πού βρίσκονται οι διαγωνισμοί για τα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά και για τους συρμούς στο μετρό;

Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί σημαντική ανανέωση του στόλου των λεωφορείων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική κυκλοφορούν πλέον 1076 καινούργια λεωφορεία, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα δύο τρίτα του στόλου του ΟΑΣΘ αποτελούνται από νέα οχήματα. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και τον καλύτερο σχεδιασμό των δρομολογίων, η ανανέωση του στόλου αποδίδει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ενδεικτικά, στα λεωφορεία, τα εκτελεσμένα δρομολόγια αυξήθηκαν κατά 4,5% περίπου στο πρώτο δεκάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε 89% περίπου. Στο μετρό πραγματοποιήθηκαν 5.172 περισσότερα δρομολόγια, με τη Γραμμή 1 να σημειώνει ρεκόρ τριετίας τον μήνα Οκτώβριο, μετά την ένταξη στην κυκλοφορία του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού. Στο τραμ, μόνο το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, προστέθηκαν 1.278 επιπλέον δρομολόγια χάρη στην ενίσχυσή του με επιπλέον συρμούς.

Στην περαιτέρω αύξηση των δρομολογίων και στη μείωση των χρονοαποστάσεων θα συμβάλουν, αναμφίβολα, και οι νέοι διαγωνισμοί για την προμήθεια επιπλέον λεωφορείων και συρμών, με εξασφαλισμένους πόρους και με τη συμβολή ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων: 331 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και τρόλεϊ για την Αττική και 175 επιπλέον ηλεκτρικά λεωφορεία για τη Θεσσαλονίκη με πόρους από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Στη Γραμμή 1 του Μετρό είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα ανακατασκευής συνολικά 14 συρμών, ενώ το 2027 ξεκινά ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή 10 ακόμη συρμών. Στις Γραμμές 2 και 3 είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση 12 συρμών και ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης για επιπλέον 19 νέους συρμούς.

Η πρόοδος στις αστικές συγκοινωνίες είναι ήδη ορατή και θα γίνει ακόμα πιο αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών το επόμενο διάστημα.

– Έμφαση έχει δοθεί και στην αναβάθμιση των υποδομών των μέσων σταθερής τροχιάς στο λεκανοπέδιο, προωθώντας μια σειρά παρεμβάσεων. Τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα και πώς προχωρά;

Η αναβάθμιση των υποδομών είναι καθοριστική για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα των μέσων σταθερής τροχιάς. Στις Γραμμές 2 και 3 ολοκληρώνεται σύντομα η αντικατάσταση 37 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών, στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης του δικτύου. Παράλληλα, στη Γραμμή 1 ξεκινούν εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής επιδομής για την αντιμετώπιση φθορών και τη βελτίωση των χρόνων εκτέλεσης των δρομολογίων.

Ταυτόχρονα, αναβαθμίζουμε τους σταθμούς και την προσβασιμότητα του δικτύου, με παρεμβάσεις σε όλη τη Γραμμή 1 και αντικατάσταση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων. Στο Τραμ, παραδόθηκε η επέκταση του αμαξοστασίου στο Ελληνικό, η οποία θα ενισχύσει την προστασία και διαθεσιμότητα του στόλου. Έμφαση δίνουμε και στον Προαστιακό, με την ανακαίνιση περισσότερων από 20 σταθμών το επόμενο διάστημα.

– Η 24ωρη λειτουργία του μετρό τα Σάββατα εφαρμόζεται πλέον εδώ και έναν χρόνο και μάλιστα πρόκειται για μια σημαντική συγκοινωνιακή παρέμβαση. Θα υπάρξει επέκταση; Επίσης, έχετε ανακοινώσει πως θα υπάρξουν πέντε νέες πρότυπες λεωφορειακές γραμμές έως τον Απρίλιο, ποιες περιοχές αφορούν ;

Η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς κάθε Σάββατο έχει πλέον καθιερωθεί, με περισσότερες από 2 εκατομμύρια μετακινήσεις στον πρώτο χρόνο εφαρμογής της και έως 60.000 επικυρώσεις εισιτηρίων μέσα σε ένα Σάββατο. Η αποδοχή του μέτρου μάς οδηγεί στην περαιτέρω επέκτασή του. Από το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου προσθέτουμε τρεις ακόμη λεωφορειακές γραμμές, τις Β9 Χαλκοκονδύλη-Μεταμόρφωση- Ν. Κηφισιά, Β5 Στ. Λαρίσης-Λεωφόρος Αλεξάνδρας- Αγ. Παρασκευή και 140 Πολύγωνο-Γλυφάδα. Έτσι, οι γραμμές που λειτουργούν όλο το 24ωρο κάθε Σάββατο αυξάνονται σε 14, ενώ μαζί με τις γραμμές μόνιμης 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας, θα φτάσουν συνολικά τις 24.

Σε ό,τι αφορά τις πρότυπες γραμμές, ήδη από τον Οκτώβριο αυξήθηκαν από 15 σε 20, με μετρήσιμη μείωση των χρόνων αναμονής. Στόχος μας είναι να φτάσουμε τις 25 έως τον Απρίλιο του 2027. Οι πέντε νέες γραμμές θα επιλεγούν με βάση τα στοιχεία επιβατικής κίνησης, ώστε να εξυπηρετούν περιοχές με αυξημένες ανάγκες, προσφέροντας συχνότερα δρομολόγια.

– Οι υπηρεσίες του Υπουργείου ψηφιοποιούνται. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα του μετασχηματισμού; Τι αλλάζει για τον πολίτη ;

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου έχει ήδη απτά αποτελέσματα. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας drivers-vehicles.services.gov.gr έχουν ολοκληρωθεί περίπου 2,8 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις, με κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων το 2026. Παράλληλα, έχουν καταχωριστεί ψηφιακά περισσότερα από 1 εκατομμύριο ιατρικά πιστοποιητικά. Για τον πολίτη αυτό σημαίνει λιγότερα δικαιολογητικά, λιγότερες μετακινήσεις, μικρότερη αναμονή και ταχύτερη διεκπεραίωση καθημερινών υποθέσεων.

Το επόμενο βήμα είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στις 20 Οκτωβρίου υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, στην ψηφιακή εκπαίδευση και εξέταση υποψήφιων οδηγών, καθώς και στην ηλεκτρονική διαχείριση των κρατικών πινακίδων.

Σταθερή μας επιδίωξη είναι η μέγιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της διαφάνειας και την έμπρακτη διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη.

– Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ψηφιοποιημένη διαδικασία προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας;

Το νέο ψηφιακό σύστημα προμήθειας και διαχείρισης πινακίδων κυκλοφορίας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, βάσει προγραμματισμού, μέχρι τέλος του έτους. Έως τότε έχουμε διασφαλίσει την επάρκεια πινακίδων, ώστε να καλύπτονται απρόσκοπτα οι ανάγκες και να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στις ταξινομήσεις οχημάτων.

Με τη νέα ψηφιοποιημένη διαδικασία αντιμετωπίζουμε οριστικά τις δυσλειτουργίες του προηγούμενου συστήματος των κεντρικών διαγωνισμών. Δημιουργούμε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, συνδεδεμένο με τις Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας, καθώς και ένα ανοικτό Μητρώο Κατασκευαστών. Πλέον, θα υπάρχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα των αποθεμάτων κάθε υπηρεσίας και δυνατότητα αυτόματης αναπλήρωσής τους όταν χρειάζεται. Διασφαλίζουμε, έτσι, σταθερό εφοδιασμό, διαφάνεια και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και της αγοράς.

– Πρόσφατα παρουσιάστηκε η πλατφόρμα railway.gov.gr και μιλήσατε για μία νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Πιστεύετε πως θα μπορέσει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών; Ποιες είναι οι επόμενες παρεμβάσεις;

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στον ελληνικό σιδηρόδρομο δεν αποκαθίσταται από τη μία ημέρα στην άλλη ούτε με μία μόνο παρέμβαση. Χρειάζεται συνέπεια, λογοδοσία και διαρκής ενίσχυση της ασφάλειας. Το railway.gov.gr αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Για πρώτη φορά, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των τρένων, ενώ το 24ωρο κέντρο επιτήρησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος αποκτά συνεχή εικόνα της κυκλοφορίας και δυνατότητα έγκαιρης ειδοποίησης για πιθανούς κινδύνους. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο των υπηρεσιακών επικοινωνιών προσθέτει μια ακόμη δικλίδα ασφαλείας.

Η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηρόδρομου είναι συνολική. Μετά την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel, λειτουργούν τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ενώ προχωρά η ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας. Παράλληλα, εγκρίναμε 582 νέες προσλήψεις για το 2027 στους Σιδηροδρόμους Ελλάδος και αναβαθμίζουμε την εκπαίδευση του προσωπικού. Την ίδια στιγμή, προχωρούν έργα ανάπτυξης του δικτύου και η ένταξη νέων τρένων, με στόχο την αύξηση των δρομολογίων στον κεντρικό άξονα από τον Φεβρουάριο του 2027.

– Κύριε υπουργέ, το κυκλοφοριακό αναδεικνύεται σε κεντρικό ζήτημα για το μέλλον του Λεκανοπεδίου. Ποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;

Το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με ένα μόνο έργο ούτε με αποσπασματικές παρεμβάσεις. Απαιτεί συνδυασμό σύγχρονων υποδομών, αναβαθμισμένων δημόσιων συγκοινωνιών και καλύτερης διαχείρισης του οδικού χώρου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τους Δήμους και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού υλοποιώντας σημαντικά έργα. Η Γραμμή 4 του Μετρό, με 15 νέους σταθμούς, θα εξυπηρετήσει πυκνοκατοικημένες περιοχές και σημαντικούς πόλους της Αθήνας. Στις επόμενες εβδομάδες θα παραδοθεί η βελτίωση του κόμβου Μεταμόρφωσης, ενώ προχωρά και ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, που θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του Κηφισού. Παράλληλα, εργαζόμαστε για την ωρίμανση της μεγάλης παράκαμψης της Αττικής, του άξονα Ελευσίνας – Οινοφύτων, ώστε τα εμπορευματικά οχήματα να μην επιβαρύνουν τον αστικό ιστό.

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού είναι η ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών. Μειώνοντας τους χρόνους αναμονής, βελτιώνοντας τις συνδέσεις και ενισχύοντας την εποπτεία των λεωφορειολωρίδων, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι αστικές συγκοινωνίες, διευρύνουμε εμπράκτως τα μέσα μετακίνησης που έχει στη διάθεσή του ο πολίτης, μειώνουμε τον χρόνο που περνάμε στον δρόμο και διαμορφώνουμε μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους.