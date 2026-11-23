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Σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις, ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων και προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων αναμένεται να προκαλέσει η πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Στην Αθήνα, οι εργαζόμενοι στο Μετρό έχουν προγραμματίσει δύο στάσεις εργασίας, με αποτέλεσμα οι γραμμές 2 και 3 να αναμένεται να λειτουργήσουν μόνο από τις 09:00 έως τις 18:00. Για τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τον Ηλεκτρικό και το τραμ εκκρεμούν οι οριστικές αποφάσεις για τον τρόπο συμμετοχής στις κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, προκαλώντας αναστάτωση στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή μαθημάτων σε σχολικές μονάδες.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες.

Πώς θα λειτουργήσει το Μετρό την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Δύο στάσεις εργασίας έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι στο Μετρό της Αθήνας, μέσω του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ).

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00.

Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Επομένως, οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό αναμένεται να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό στο διάστημα 09:00-18:00.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους χρησιμοποιούν το Μετρό για να μετακινηθούν προς την εργασία τους νωρίς το πρωί ή να επιστρέψουν στο σπίτι τους το απόγευμα.

Οι επιβάτες θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχει αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας, καθώς οι μετακινήσεις θα περιοριστούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Το ακριβές πρόγραμμα των πρώτων και τελευταίων συρμών, καθώς και τυχόν ειδικές ρυθμίσεις στη σύνδεση με το αεροδρόμιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τη ΣΤΑΣΥ.

Τι ισχύει για λεωφορεία και τρόλεϊ

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο στάσεων εργασίας ή άλλων περιορισμών στα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ της Αθήνας.

Μέχρι σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, δεν έχει ανακοινωθεί οριστικό πρόγραμμα συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία.

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν τα συγκεκριμένα μέσα θα κινηθούν με περιορισμένο ωράριο, εάν θα πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας ή εάν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές στην κυκλοφορία τους.

Οι επιβάτες που εξυπηρετούνται από λεωφορειακές γραμμές και τρόλεϊ θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ, καθώς οριστικές αποφάσεις αναμένονται πριν από την Τετάρτη.

Πρόσθετες τροποποιήσεις στα δρομολόγια ενδέχεται να υπάρξουν και λόγω των απεργιακών συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Πώς θα κινηθούν Ηλεκτρικός και τραμ

Εκκρεμότητα υπάρχει και για τη λειτουργία της γραμμής 1 του Μετρό, δηλαδή του Ηλεκτρικού που συνδέει την Κηφισιά με τον Πειραιά, καθώς και για το τραμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις των εργαζομένων για τις συγκεκριμένες γραμμές.

Κατά συνέπεια, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο ότι ο Ηλεκτρικός και το τραμ θα ακολουθήσουν το ίδιο ωράριο λειτουργίας με τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό.

Οι τελικές ώρες κυκλοφορίας θα προκύψουν από τις ανακοινώσεις των αρμόδιων συγκοινωνιακών φορέων.

Δεμένα πλοία σε πολλά λιμάνια – Ποια δρομολόγια επηρεάζονται

Σημαντικά προβλήματα αναμένονται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν ανακοινώσει πανελλαδική κινητοποίηση σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής, καθώς και στα πλοία της Αδριατικής που συνδέονται με την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να προκαλέσουν ακυρώσεις και τροποποιήσεις σε πολλά προγραμματισμένα δρομολόγια.

Πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ενιαία απεργιακή απόφαση από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιβεβαίωση της κατάστασης για κάθε ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι για την Τετάρτη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το πρακτορείο από το οποίο εξέδωσαν το εισιτήριό τους, προκειμένου να ενημερωθούν για ενδεχόμενη ακύρωση, αλλαγή ώρας αναχώρησης ή μεταφορά του ταξιδιού σε άλλη ημερομηνία.

Τι θα γίνει με τα σχολεία την Τετάρτη

Στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, με την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) να έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στους καθηγητές των γυμνασίων και λυκείων.

Η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην πανελλαδική κινητοποίηση, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την κάλυψη των κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, αυξήσεις στις αποδοχές και μεγαλύτερη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ωστόσο, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία δεν συνεπάγεται αυτομάτως το κλείσιμο όλων των σχολείων.

Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Σε ορισμένα σχολεία ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες διδακτικές ώρες, ενώ σε άλλα το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί κανονικά ή με περιορισμένες αλλαγές.

Ανάλογες διαφοροποιήσεις είναι πιθανές και στα δημοτικά σχολεία, καθώς οι εκπαιδευτικοί του Δημοσίου καλύπτονται από την απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ.

Οι γονείς καλό είναι να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου, ιδιαίτερα εάν τα παιδιά τους μετακινούνται με σχολικό λεωφορείο ή παραμένουν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Τι ισχύει για τις πτήσεις

Στην απεργία συμμετέχει και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), η οποία έχει ανακοινώσει 24ωρη κινητοποίηση από τις 00:00 έως τις 23:59 της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, θα διατεθεί προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, με πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση πτήσεων έκτακτης ανάγκης, νοσοκομειακών και ανθρωπιστικών αποστολών, καθώς και πτήσεων που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Η συμμετοχή της ΟΣΥΠΑ δεν σημαίνει από μόνη της ότι έχουν ακυρωθεί όλες οι επιβατικές πτήσεις.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της αεροπορικής εταιρείας και του αεροδρομίου αναχώρησης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στον προγραμματισμό.

Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία

Η κινητοποίηση έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, με τη συμμετοχή εργαζομένων από διαφορετικούς κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στο Δημόσιο, ενώ συμμετοχή έχουν ανακοινώσει εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, ναυτεργάτες και εργατικά σωματεία διαφόρων κλάδων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Απεργιακές συγκεντρώσεις προγραμματίζονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, με τις κινητοποιήσεις να αναμένεται να επηρεάσουν και την κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες πριν από την Τετάρτη

Για όσους προγραμματίζουν μετακινήσεις την ημέρα της απεργίας, το βασικότερο είναι να ελέγξουν τις τελευταίες ανακοινώσεις των συγκοινωνιακών φορέων.

Οι ώρες λειτουργίας του Μετρό έχουν ήδη προσδιοριστεί σε επίπεδο απεργιακού προγραμματισμού, ωστόσο για τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τον Ηλεκτρικό και το τραμ αναμένονται νεότερες αποφάσεις.

Αντίστοιχα, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς ή αεροπορικώς θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το δρομολόγιό τους θα πραγματοποιηθεί.

Τέλος, οι γονείς μαθητών θα χρειαστεί να ενημερωθούν από τις σχολικές μονάδες για ενδεχόμενες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί γενικό κλείσιμο των σχολείων.

Η εικόνα αναμένεται να αποσαφηνιστεί περισσότερο με τις τελικές ανακοινώσεις των σωματείων και των συγκοινωνιακών φορέων έως την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.