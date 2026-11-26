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«Δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση» και οι «έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν» τονίζει σε ανακοίνωσή του, ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, αναφορικά με την υπόθεση της TEXAN με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, για την οποία συνελήφθη νωρίτερα σήμερα, μαζί με άλλα τρία άτομα.

Ο κ.Κουρτάκης συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ μετά από εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε βάρος τόσο του κ.Κουρτάκη, όσο και των ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ, Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου, όπως και του Παύλου Ραβάνη, προέδρου του ΔΣ του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.

Αύριο, Παρασκευή οδηγούνται ενώπιον του ευρωπαίου εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων και ακολούθως ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

Ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, με αφορμή τις σημερινές εξελίξεις στην υπόθεση των κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παραθέτει τις θέσεις του σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Κουρτάκη:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο, ούτε, φυσικά, κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση, με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και η αρθρογραφία για ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες πολιτικές, είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά.

Επί του παρόντος, αυτά αρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν.

Γιάννης Κουρτάκης»

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Όπως έχει γίνει γνωστό η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αφορά σε πιθανές παρατυπίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, καθώς υπάρχουν ερωτήματα τόσο για το οικονομικό του αντικείμενο όσο και για τις διαδικασίες μέσω των οποίων ανατέθηκε στην εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά στο τίμημα που καταβλήθηκε για την προμήθεια των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης. Όπως κατά τις πληροφορίες αναφέρεται σε σχετικό πόρισμα, η δαπάνη ανά εγκατάσταση έφτασε τις 300.000 ευρώ, την ώρα που η αντίστοιχη εμπορική αξία υπολογίζεται στις 66.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων ή επιρροής, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με την επιλογή της εταιρείας για την εκτέλεση του έργου.

Να σημειωθεί ότι η υπόθεση δεν προέκυψε πρόσφατα, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ξεκινήσει από το 2025 να εξετάζει ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Η έρευνα εντάθηκε τον Ιούλιο του 2026, όταν πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

Οι ενέργειες έγιναν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου. Οι ελεγκτές αναζήτησαν ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία που αφορούσαν τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των εγκαταστάσεων, αλλά και τις συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας. Στην έρευνα συνέδραμαν τότε πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.