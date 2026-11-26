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Σε συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (26/11) οι Αρχές στην Αθήνα, στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων που διατέθηκαν για την προμήθεια και εγκατάσταση Πολυκέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως μεταδίδει το protothema.gr, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από την ολοκλήρωση σημαντικού μέρους της εισαγγελικής έρευνας για τις συνθήκες ανάθεσης των συμβάσεων, το κόστος του εξοπλισμού και ενδεχόμενες παρατυπίες στη διάθεση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των συλληφθέντων, ούτε έχουν ανακοινωθεί επισήμως οι κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν.

Οι εξελίξεις σηματοδοτούν τη μετάβαση της υπόθεσης σε νέο στάδιο, μετά τις έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί τους προηγούμενους μήνες σε εγκαταστάσεις της εταιρείας και την κατάσχεση συμβάσεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών αρχείων.

Οι έφοδοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η υπόθεση της ανταποδοτικής ανακύκλωσης αφορά τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την προμήθεια και εγκατάσταση Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε δήμους της χώρας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, η οποία ανέλαβε την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο συμβάσεων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Καταγγελίες για υπερκοστολογήσεις μηχανημάτων και παρατυπίες στις διαγωνιστικές διαδικασίες οδήγησαν στη διενέργεια ελέγχων, με την Ελλάδα να έχει ήδη υποχρεωθεί να επιστρέψει περίπου 6 εκατ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 22 Ιουνίου 2026, έπειτα από εντολή των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε γραφεία και εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ στην Παλλήνη, στη Δάφνη και στον Ασπρόπυργο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά αρχεία και συμβάσεις της εταιρείας με δήμους και άλλους φορείς. Το υλικό αυτό αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς πραγματοποιήθηκαν οι αναθέσεις, ποιο ήταν το πραγματικό κόστος των προμηθειών και εάν προκλήθηκε ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΤΕΧΑΝ έχει αρνηθεί τις εις βάρος της καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες ήταν σύννομες και κάνοντας λόγο για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμησης.