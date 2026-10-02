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Άγριο επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν 32χρονο Ρουμάνο ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και τον νυν σύντροφό της σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο με το μαχαίρωμα να σημειώνεται μπροστά στα δύο παιδιά του 32χρονου και της γυναίκας, ηλικίας 2 και 3 ετών.

Το επεισόδιο ξεκίνησε με τον 32χρονο να εισβάλει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του σπάζοντας το τζάμι με βαριοπούλα που είχε μαζί του.

Στη συνέχεια, αφού ο 32χρονος καβγάδισε με την επίσης 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον τωρινό σύντροφό της, έβγαλε μαχαίρι, τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε.

Ο καβγάς και το μαχαίρωμα έγιναν, μάλιστα, μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών του 32χρονου και της 32χρονης, ηλικίας 2 και 3 ετών.

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