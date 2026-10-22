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Χωρίς να πραγματοποιηθούν σήμερα οι απολογίες ολοκληρώθηκε η πρώτη παρουσία των έξι κατηγορουμένων στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για την υπόθεση καταγγελλόμενης χειραγώγησης αγώνων που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας του ελληνικού μπάσκετ.

Και οι έξι έκαναν χρήση του δικαιώματος που τους παρέχει ο νόμος, ζητώντας περισσότερο χρόνο ώστε να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας και να οργανώσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά και οι απολογίες τους προγραμματίστηκαν σταδιακά από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, απορρίπτει όσα του αποδίδονται, ενώ πληροφορίες από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι αμφισβητεί την αξιοπιστία προσώπων των οποίων οι καταθέσεις χρησιμοποιήθηκαν στην εισαγγελική έρευνα.

Πότε θα απολογηθούν οι έξι κατηγορούμενοι

Πρώτος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος έλαβε προθεσμία για το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ορίστηκαν οι απολογίες του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και του στενού συνεργάτη του, Γιώργου Μαυραγάνη.

Η διαδικασία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, οπότε καλούνται να απολογηθούν η διεθνής διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.

Τι απαντά ο Λιόλιος στις κατηγορίες

Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση προβάλλει ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Η υπερασπιστική του στάση επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στο υπόβαθρο των μαρτυρικών καταθέσεων που φέρονται να συνέβαλαν στην άσκηση ποινικής δίωξης.

Πηγές που πρόσκεινται στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας υποστηρίζουν ότι από το 2022 έχει κινηθεί νομικά εναντίον τεσσάρων προσώπων που συνδέονται με τον χώρο του μπάσκετ, καταθέτοντας μηνύσεις για σειρά πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, ανάμεσα στα συγκεκριμένα πρόσωπα περιλαμβάνεται και ένας από τους δύο μάρτυρες που φέρονται να κατέθεσαν κρίσιμες πληροφορίες στις δικαστικές αρχές.

Η πλευρά Λιόλιου θεωρεί ότι το ιστορικό αυτό δημιουργεί ερωτήματα για τα κίνητρα των καταγγελιών και αφήνει αιχμές περί μεθοδευμένης προσπάθειας εμπλοκής του στην υπόθεση.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν θέση της υπεράσπισής του και μένει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Το SMS για τους διαιτητές που επικαλείται η δικογραφία

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο αναμένεται να επικεντρωθεί η υπερασπιστική επιχειρηματολογία αφορά ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες περί δωροδοκίας.

Σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον του προέδρου της ΕΟΚ, το μοναδικό μήνυμα που τον αφορά είναι ένα SMS μέσω του οποίου φέρεται να γνωστοποιούσε τα ονόματα διαιτητών που είχαν προκύψει από την κλήρωση.

Η ίδια πλευρά υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία δεν αποδεικνύει παράνομη ενέργεια, καθώς τα ονόματα επρόκειτο ούτως ή άλλως να δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Το κατά πόσο το μήνυμα αποκτά διαφορετική σημασία σε συνδυασμό με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό θα αποτελέσει αντικείμενο της δικαστικής αξιολόγησης.

Τι υποστηρίζει ο Παπαπέτρου για τα 820.000 ευρώ

Τις κατηγορίες σε βάρος του φέρεται να αρνείται και ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας και λόγω του σημαντικού χρηματικού ποσού που αναφέρεται ότι εντοπίστηκε στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του, διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά για να τεκμηριώσει την προέλευση των 820.000 ευρώ.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι τα σχετικά έγγραφα επαρκούν για να εξηγήσουν το ποσό και να απαντήσουν στα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Η συγκεκριμένη θέση αναμένεται να εξεταστεί κατά την απολογία του, καθώς και μέσα από την αξιολόγηση των εγγράφων που θα προσκομιστούν.

Οι αντιρρήσεις της υπεράσπισης Πηλοΐδη για τα εντάλματα

Κατηγορηματικά αρνητική στάση απέναντι στις κατηγορίες εκφράζει και η πλευρά του Τάσου Πηλοΐδη.

Ο δικηγόρος του, Νίκος Γαλάνης, δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή σε υπόθεση δωροδοκίας ή στοιχηματισμού στον χώρο του μπάσκετ.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αρνητική δημοσιότητα που έχει προκαλέσει η υπόθεση στο άθλημα.

Ο Νίκος Γαλάνης διατύπωσε επίσης ενστάσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν από τις συλλήψεις.

«Κανείς εκ των συλληφθέντων δεν έχει κληθεί σε προκαταρκτική κατάθεση», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι θεωρεί νομικά εσφαλμένη την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης πριν οι εμπλεκόμενοι κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.

Η υπεράσπιση θέτει έτσι ζήτημα ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης στο αρχικό στάδιο της δικαστικής έρευνας.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της διαδικασίας, καθώς οι έξι κατηγορούμενοι θα παρουσιάσουν σταδιακά τις θέσεις τους απέναντι στα στοιχεία της δικογραφίας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ οι καταγγελίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί υπόκεινται στη δικαστική αξιολόγηση.

Ο Άγγελος Πεπόνης που εκπροσωπεί τους διαιτητές Βάσω Τσαρούχα και Ηλία Κορομηλά αρχικά είπε ότι «και οι δύο αρνούνται την κατηγορία κατηγορηματικά» προσθέτοντας: «Αυτό που έχω να πω και πριν τη δικογραφία, είναι ότι πίσω από τον αθλητισμό το άσχημο κομμάτι είναι τα αντικρουόμενα συμφέροντα και ο ανταγωνισμός. Το θέμα είναι αν αυτή η δικογραφία έχει διαμορφωθεί με πραγματικά στοιχεία ή το υλικό είναι απλά αφηγήσεις, ιστορήσεις χωρίς κάτι αξιόλογο που οφείλεται σε εξυπηρέτηση συμφερόντων οικονομικής φύσεως που όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει πίσω από τον αθλητισμό».

Το κύκλωμα που φέρεται να έστηνε αγώνες και τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά

Τα έξι αυτά πρόσωπα φέρονται ως μέλη ενός κυκλώματος που «έστηνε» αγώνες, τόσο στην Α1 Greek Basket League, όσο και σε άλλες κατηγορίες του αθλήματος στην Ελλάδα, επαγγελματικές και μη. Κρίνοντας μόνο από τα 820.000 ευρώ σε μετρητά, κοινώς «μαύρα», τα οποία βρέθηκαν στην οικία ενός από τους συλληφθέντες διαιτητές, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι ήταν εξαιρετικά μεγάλα τα χρηματικά ποσά που διακινούνταν παρανόμως, για τη δωροδοκία και την εξαγορά των διεφθαρμένων διαιτητών, τη χάλκευση των αποτελεσμάτων και την κερδοσκοπία μέσω αθέμιτου στοιχηματισμού.

Εύλογα, λοιπόν, γίνεται λόγος για μια «παράγκα» αθλητικής διαφθοράς, ανάλογης με εκείνη του ποδοσφαίρου προ 25ετιας περίπου, την οποίαν κατεδαφίζει πλέον η ελληνική δικαιοσύνη. Κατόπιν καταγγελιών, συλλογής και διασταύρωσης συγκεκριμένων -προφανώς ισχυρών- ενοχοποιητικών τεκμηρίων, καθώς και της απαραίτητης έρευνας, προτού στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες και έρθει η στιγμή των ενταλμάτων σύλληψης.

Σε ό,τι αφορά ειδικά στον Βαγγέλη Λιόλιο, το ότι συνελήφθη ως βασικός ύποπτος διάπραξης κακουργηματικών πράξεων ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας, δηλαδή της ανώτατης διοικητικής αρχής του αθλήματος, συνεπάγεται αυτομάτως τον μεγαλύτερο δυνατό διασυρμό του ελληνικού μπάσκετ διεθνώς, ενδεχομένως και παγκοσμίως. Δεδομένου ότι η Ελλάδα -κατεξοχήν σε επίπεδο συλλόγων τα τελευταία χρόνια- κατέχει ρόλο πρωταγωνιστή στις μεγάλες και σημαντικές διοργανώσεις. Συνεπώς, η μπασκετική «παράγκα» όπως αποκαλύπτεται τις τελευταίες ώρες, δικαίως συγκρίνεται με αθλητικά σκάνδαλα του μεγέθους «Καλτσιόπολι», το οποίο συγκλόνισε την Ιταλία το 2006.

Τα ύποπτα SMS

Ήδη από τις πρώτες διαρροές διαφαίνεται ο χαρακτηριστικός τρόπος λειτουργίας μιας συμμορίας, με τη χρήση συνθηματικών εκφράσεων και κωδίκων. Όπως, φερ’ ειπείν ένα SMS που φέρεται να απέστειλε ο Βαγγέλης Λιόλιος σε προπονητή ομάδας συμφερόντων του. Το μήνυμα αναφέρει επί λέξει ότι «δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β, Σ, Χ [σ.σ. τα επώνυμα των τριών διαιτητών]. Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές».

Κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας του, ο Λιόλιος φαίνεται να αποκαλύπτει στοιχεία που θα μπορούσαν ακολούθως να αξιοποιηθούν σαν πλεονέκτημα έναντι κάποιας αντίπαλης ομάδας ή ακόμη και στη χειραγώγηση του τελικού αποτελέσματος ενός αγώνα. Φυσικά, μέσω της εξασφάλισης ευνοϊκής μεταχείρισης από τη διαιτησία, ίσως και «με το αζημίωτο» κ.λπ.

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι οι Λιόλιος, Μαυραγάνης, Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς και Πηλοΐδης είχαν κληθεί για εξηγήσεις από τον εισαγγελέα, αλλά εκείνοι δεν προσήλθαν. Οπότε, ασκήθηκε δίωξη εις βάρος τους, εκδόθηκαν εντάλματα και συνελήφθησαν. Αυτή είναι η άποψη περί τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών όπως εκφράζεται από τους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς. Ωστόσο, η πλευρά των συλληφθέντων ισχυρίζεται ότι, παρά τα όσα διέρρευσαν, οι ίδιοι δεν εκλήθησαν ποτέ για εξηγήσεις ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης. Επιπροσθέτως διατείνονται πως η σχηματισθείσα δικογραφία δεν έχει φτάσει στα χέρια τους ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς τους καταλογίζεται.

Πάντως, ένα από τα πλέον ισχυρά ατού των δικαστικών λειτουργών στη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι μία σειρά από SMS, τα οποία είχε στείλει κατά το παρελθόν ο Βαγγέλης Λιόλιος. Παραλήπτης ήταν ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, αρχικά προπονητής του Προμηθέα Πατρών και ακολούθως της ομάδας μπάσκετ του Αμαρουσίου. Με αμφότερους τους συλλόγους σχετίζεται ο Βαγγέλης Λιόλιος, υπό την δεοντολογικώς αμφιλεγόμενη διττή ιδιότητά του, ως προέδρου της ΕΟΚ και πραγματικού ιδιοκτήτη των ως άνω ομάδων.

Η έκρηξη Παπαθεοδώρου εναντίον της ΕΟΚ

Ως μία μικρή γεύση για το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, αναφέρεται η εξής περίπτωση: Το Νοέμβριο του 2025, στην 5η αγωνιστική της Greek Basket League, το Μαρούσι ηττήθηκε από τη Μύκονο. Τότε, ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεοδώρου, είχε προβεί σε ορισμένες ασυνήθιστα οξείες δηλώσεις, προκαλώντας αίσθηση. Είχε χαρακτηρίσει το ελληνικό μπάσκετ σαν «κουκλοθέατρο».

«Από το Μαρούσι λείπουν αρκετά πράγματα» έλεγε τότε ο Παπαθεοδώρου, τονίζοντας πως «θέλουμε δουλειά, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, δυνατοί, επιθετικοί. Για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος σε αυτό το κουκλοθέατρο που παίζεται στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι ένα κουκλοθέατρο. Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης. Είπα εγώ κάτι για την διαιτησία; Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης, παίζουμε ένα κουκλοθέατρο. Έρχονται κάποιοι ηθοποιοί και εμείς σαν μαριονέτες ακολουθούμε. Ωραία περνάμε. Και σήμερα και χθες και πριν δύο εβδομάδες, ωραία περνάμε».

Λίγες ημέρες αργότερα, η ΚΑΕ Αμαρουσίου εξέδωσε μια ανακοίνωση, σε σαφώς πιο ήπιο τόνο, με αναφορές στη διαιτησία. Το επόμενο επεισόδιο σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2026, με τον Παπαθεοδώρου, να παρουσιάζεται ξανά αινιγματικός. Η ομάδα του είχε κερδίσει την Καρδίτσα, εκείνος όμως δήλωσε, σιβυλλικά, πως «είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε. Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε, δεν σε φοβάμαι, ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι. Δεν σε φοβόμαστε, ρε!

Το κατάλαβες; Είσαι μικρός, είσαι λίγος ό,τι και να κάνεις. Δεν σε φοβόμαστε! Δεν εκβιαζόμαστε! Δεν σταματάμε! Καλό βράδυ σε όλους».

Όσα είπε τότε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου προκάλεσαν την αντίδραση της ΕΟΚ. Αρχικά μέσω του αντιπροέδρου της και παλαίμαχου άσου Δήμου Ντικούδη, ενώ στη συνέχεια η Ομοσπονδία παρέπεμψε τόσο την ΚΑΕ Αμαρουσίου όσο και τον κ. Παπαθεοδώρου στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Τον περασμένο Μάρτιο, μετά από την εντός έδρας ήττα του Αμαρουσίου από τη Μύκονο, όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν εκτελέσει 44 βολές, ο Παπαθεοδώρου προανήγγειλε «τις απαραίτητες διαδικασίες που θα προφυλάξουν τα συμφέροντα της ομάδας». Λίγες μέρες αργότερα, στις 16 Απριλίου, το Μαρούσι κατέθεσε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ, κατά του κ.Λιόλιου.

Βασικό στοιχείο στην καταγγελία ήταν τα μηνύματα που είχε στείλει ο πρόεδρος της ΕΟΚ στον Ηλία Παπαθεοδώρου, όταν εκείνος ήταν προπονητής στον Προμηθέα Πατρών, την ομάδα με την οποία συνδέεται άμεσα ο Βαγγέλης Λιόλιος, τη διετία 2023- 2025. Η καταγγελία κοινοποιήθηκε σε όλες τις αθλητικές αρχές και στον αθλητικό εισαγγελέα.

Η μοναδική αθλητική αρχή που ασχολήθηκε με το θέμα ήταν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), η οποία κάλεσε στις αρχές Ιουνίου σε ακρόαση την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της, αλλά και τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος εμφανιζόταν επισήμως να έχει πουλήσει την ομάδα, ήδη από το 2020.

Ένα μήνα αργότερα, η ΕΕΑ ανακοίνωσε την ανάκληση του πιστοποιητικού κρίνοντας με βάση την κατάθεση, αλλά και τα μηνύματα που παρουσίασε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση και λειτουργία της ΚΑΕ.

Η εξέλιξη στην υπόθεση της διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ αναμένεται να είναι ταχεία, αφ’ ενός με την παραπομπή των κατηγορουμένων, αφ’ ετέρου με την εξυγίανση του αθλήματος. Η οποία θα πρέπει να δρομολογηθεί ακαριαία, με νέα διοίκηση στην ΕΟΚ και τολμηρές θεσμικές αλλαγές στον τομέα της διαιτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να προστατευτεί η ήδη τρωθείσα υπόληψη της Ελλάδας στο εγχώριο, αλλά και το διεθνές προσκήνιο του μπάσκετ. Ειδάλλως η απειλή μίας ανεξέλεγκτης κρίσης αξιοπιστίας θα οδηγήσει, νομοτελειακά, ένα μαζικά αγαπημένο άθλημα, σε μια παρακμή που απλώνεται, όχι μόνο στο χρόνο -παρελθόν, παρόν και μέλλον- αλλά και στα όνειρα εκατοντάδων νέων αθλητών, παθιασμένων με το μπάσκετ.