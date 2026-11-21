Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της διακίνησης κλεμμένων οχημάτων κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία, συμμετέχοντας στις δύο διεθνείς επιχειρησιακές δράσεις «JAD MOBILE 9» και «CAR BACK II», που πραγματοποιήθηκαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, τόσο στα εξωτερικά σύνορα όσο και στο εσωτερικό της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν 268 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, ενώ συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών. Παράλληλα, κατασχέθηκε σκάφος αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Τον συντονισμό της ελληνικής συμμετοχής ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Η επιχείρηση «JAD MOBILE 9» εντάσσεται σε ευρύτερη ευρωπαϊκή δράση, με επικεφαλής τη FRONTEX και συντονιστικό ρόλο της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT MTCNI.

Αντίστοιχα, η «CAR BACK II» πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο υπό τον συντονισμό της INTERPOL, έπειτα από πρωτοβουλία των καναδικών Αρχών.

Στις δύο δράσεις συμμετείχαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία.

Συμμετείχαν επίσης τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Ελβετία, το Μαρόκο, το Μεξικό, η Ιορδανία, η Γκάνα και η Βενεζουέλα, καθώς και οι οργανισμοί EUROPOL, FRONTEX και INTERPOL.

Έλεγχοι σε 354 οχήματα – 268 εντοπίστηκαν κλεμμένα ή παραποιημένα

Οι έλεγχοι στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, το Κιλκίς, τη Λάρισα, τον Βόλο και τη Θράκη, καθώς και στους συνοριακούς σταθμούς Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Κήπων, Καστανιών και Κακαβιάς.

Συνολικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ:

– Ελέγχθηκαν 354 οχήματα.

– Εντοπίστηκαν 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, από τα 710 που βρέθηκαν συνολικά στην Ευρώπη και τα 1.987 σε παγκόσμιο επίπεδο.

– Κατασχέθηκε σκάφος αξίας 1 εκατ. ευρώ.

– Συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων.

– Συνελήφθησαν επίσης 81 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και οκτώ διακινητές.

Για την προετοιμασία των επιχειρήσεων, εξειδικευμένο προσωπικό της ΔΑΟΕ είχε πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα στοχευμένες εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις προς τις αστυνομικές υπηρεσίες που συμμετείχαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην τελική φάση έλαβαν μέρος στελέχη της Άμεσης Δράσης Αττικής, των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βοιωτίας, Λάρισας και Μαγνησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, καθώς και των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κακαβιάς, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Νίκης, Ευζώνων, Κήπων και Καστανιών.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία μέσα σε δύο εβδομάδες πραγματοποίησε εργαστηριακούς ελέγχους σε περίπου 90 οχήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Σημαντική υπήρξε και η συνδρομή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η οποία διευκόλυνε την επικοινωνία των Αρχών με τις ασφαλιστικές εταιρείες και συνέβαλε στη μεταφορά των κατασχεμένων οχημάτων μέσω εταιρειών οδικής βοήθειας και μεταφορών.

Πειραιάς: Τρία υπερπολυτελή κλεμμένα αυτοκίνητα σε κοντέινερ με προορισμό το Ισραήλ

Μία από τις χαρακτηριστικότερες υποθέσεις αποκαλύφθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αστυνομικοί της ΔΑΟΕ εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία υπερπολυτελή κλεμμένα αυτοκίνητα συνολικής αξίας 250.000 ευρώ.

Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν ήδη τοποθετηθεί σε εμπορευματοκιβώτια, με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Έβρος: Τρεις συλλήψεις για πολυτελή οχήματα με πλαστά έγγραφα

Στους Κήπους Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου συνέλαβαν δύο υπηκόους Γαλλίας και έναν υπήκοο Λιβάνου.

Οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να εξαγάγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Συνοριακού Σταθμού Κήπων, τρία υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα, αξίας 100.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Δυτική Αττική: Εξαρθρώθηκε οργάνωση με 19 κλοπές

Στη Δυτική Αττική, αστυνομικοί της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις κλοπών.

Λαύριο: Κλοπές οχημάτων και εξωλέμβιων μηχανών

Ακόμη μία εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στο Λαύριο, με τα μέλη της να δραστηριοποιούνται σε συστηματικές κλοπές οχημάτων και εξωλέμβιων μηχανών από σκάφη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα κλοπιμαία διοχετεύονταν στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στην Αλβανία.

Στην υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.

Διδυμότειχο: Εντοπίστηκε πολυτελές αυτοκίνητο κλεμμένο από την Ισπανία

Στο Διδυμότειχο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν και κατέσχεσαν πολυτελές όχημα που είχε κλαπεί από την Ισπανία και έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας.