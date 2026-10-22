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Νέα ώθηση στην προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος στον Έβρο επιχειρεί να δώσει η συνεργασία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την TP Greece, συνδυάζοντας την οικονομική στήριξη για τη μετεγκατάσταση με τη δυνατότητα εξ αποστάσεως απασχόλησης.

Μέσα από την πρωτοβουλία «Περιφέρειες Ευκαιριών», η ενίσχυση των 10.000 ευρώ που προβλέπεται για νοικοκυριά τα οποία μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους στην περιοχή συνδέεται με επαγγελματικές ευκαιρίες που δεν απαιτούν φυσική παρουσία σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα δημιουργίας έως 10 νέων θέσεων εργασίας, με βασική επιδίωξη η εγκατάσταση στην ακριτική περιοχή να αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή σε βάθος χρόνου.

Ο συνδυασμός οικονομικής ενίσχυσης και απασχόλησης

Η πρωτοβουλία στηρίζεται στην παραδοχή ότι τα οικονομικά κίνητρα από μόνα τους δεν αρκούν για να ενθαρρύνουν τη μόνιμη εγκατάσταση νέων κατοίκων στην περιφέρεια, εάν δεν συνοδεύονται από σταθερές επαγγελματικές προοπτικές.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα, επισημαίνοντας πως το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, που ξεκίνησε από τον Έβρο, επεκτείνεται πλέον σε δέκα ακόμη Περιφερειακές Ενότητες.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση 10.000 ευρώ για τα νοικοκυριά που αποφασίζουν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους στις περιοχές εφαρμογής του.

Η ίδια επισήμανε ότι για να διατηρηθεί μια τέτοια επιλογή μακροπρόθεσμα, είναι απαραίτητο να υπάρχουν και αξιόπιστες δυνατότητες απασχόλησης.

«Αξιοποιούμε την εξ αποστάσεως εργασία, ώστε περισσότεροι πολίτες να μπορούν να ζουν στον τόπο που επιλέγουν, χωρίς να περιορίζουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η υπουργός στάθηκε στην ανάγκη ενεργού συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η συνεργασία που ξεκινά από τον Έβρο θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιοχές της χώρας.

Η TP Greece επενδύει στην εργασία χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Από την πλευρά της εταιρείας, η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece και Regional Leader CEE & Baltics, ανέδειξε τη σημασία της τεχνολογίας στη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας.

Όπως εξήγησε, η εξ αποστάσεως εργασία επιτρέπει σε περισσότερους εργαζομένους να επιλέγουν πού θα ζήσουν, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.

«Στην TP Greece πιστεύουμε ότι οι επαγγελματικές ευκαιρίες δεν πρέπει να περιορίζονται από τον τόπο κατοικίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η διεύρυνση της τηλεργασίας αποτελεί στρατηγική επιλογή της εταιρείας.

Η TP Greece επιδιώκει να αξιοποιήσει ανθρώπινο δυναμικό από ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και δημιουργώντας πρόσθετη οικονομική αξία.

Σύμφωνα με τη Charlotte Foucteau, η πρωτοβουλία «Περιφέρειες Ευκαιριών» συνδέει τις δυνατότητες απασχόλησης της εταιρείας με την κυβερνητική προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας.

Με αφετηρία τον Έβρο, στόχος είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε περισσότεροι πολίτες να μπορούν να αναπτύσσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στον τόπο που επιθυμούν, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική και κοινωνική ζωή των τοπικών κοινωνιών.

Οι 259 εργαζόμενοι που εξετάζουν τη μετεγκατάσταση

Τα πρώτα στοιχεία από το εσωτερικό της TP Greece δείχνουν ότι υπάρχει ήδη ενδιαφέρον εργαζομένων για μετακίνηση σε περιοχές της περιφέρειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εσωτερική έρευνα της εταιρείας, 259 εργαζόμενοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για ενδεχόμενη εγκατάσταση στον Έβρο, στη Φλώρινα, στις Σέρρες ή στην Καστοριά.

Από αυτούς, 41 εργαζόμενοι δήλωσαν ενδιαφέρον ειδικά για τον Έβρο, ενώ 16 ανέφεραν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης στην περιοχή μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτυπώνουν την αρχική ανταπόκριση στην προοπτική συνδυασμού της εξ αποστάσεως εργασίας με τη διαμονή σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, χωρίς ωστόσο να συνιστούν δεσμεύσεις πραγματικής μετεγκατάστασης.

Πιλοτική εφαρμογή με προοπτική επέκτασης

Το επόμενο βήμα της συνεργασίας περιλαμβάνει κοινή επίσκεψη της Δόμνας Μιχαηλίδου και της Charlotte Foucteau στον Έβρο, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Η πιλοτική εφαρμογή θα αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσματά της, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η σύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης των 10.000 ευρώ με τη δυνατότητα τηλεργασίας αποτελεί τον βασικό άξονα της προσπάθειας, με ζητούμενο τη δημιουργία συνθηκών που θα ενθαρρύνουν τη μόνιμη εγκατάσταση και την επαγγελματική δραστηριοποίηση στην ελληνική περιφέρεια.