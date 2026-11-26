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Σημαντικές αλλαγές στην ασφαλιστική κάλυψη των νέων, στις γονικές άδειες και στις παροχές μητρότητας φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις παρεμβάσεις που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία συναντούν χιλιάδες οικογένειες: η απώλεια ασφαλιστικής προστασίας κατά τη μετάβαση των παιδιών στην ενήλικη ζωή, οι περιορισμοί στη χορήγηση αδειών για την οικογένεια και η άνιση πρόσβαση ορισμένων κατηγοριών εργαζόμενων μητέρων στις παροχές της ΔΥΠΑ.

Οι νέες διατάξεις επιτρέπουν, υπό προϋποθέσεις, τη συνέχιση της ασφάλισης μέσω των γονέων ακόμη και μετά την έναρξη της εργασίας, διευκολύνουν τη λήψη γονικής άδειας και άδειας φροντιστή, ενώ επεκτείνουν τη συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας σε ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ.

Παράλληλα, το υπουργείο επιδιώκει να περιορίσει τα διοικητικά εμπόδια που δυσκολεύουν την πρόσβαση σε δικαιώματα κοινωνικής προστασίας.

Ασφάλιση παιδιών: Τι αλλάζει μετά τα 18 έτη

Μία από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις αφορά στους νέους που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο, είτε πριν από την έναρξη των σπουδών τους είτε κατά τα πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας.

Με το ισχύον πλαίσιο, τα παιδιά καλύπτονται ασφαλιστικά μέσω των γονέων τους έως την ενηλικίωση. Η προστασία μπορεί να συνεχιστεί έως τα 24 έτη, εφόσον παραμένουν άγαμα και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που συνδέονται με την ανεργία ή τις σπουδές.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χωρίς να ξεπερνιέται το 26ο έτος της ηλικίας.

Το νέο νομοσχέδιο δεν καταργεί αυτά τα ηλικιακά όρια. Προβλέπει, όμως, πρόσθετες εξαιρέσεις και διευκολύνσεις, ώστε οι νέοι να μη βρίσκονται ξαφνικά χωρίς ασφαλιστική ικανότητα.

Η πρώτη αλλαγή συνδέεται με τη συμπλήρωση των 18 ετών. Η ασφαλιστική κάλυψη μέσω των γονέων θα μπορεί να παραμένει ενεργή έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, ακόμη και όταν ο νέος δεν έχει ξεκινήσει σπουδές ή δεν πληροί ακόμη τις προϋποθέσεις συνέχισης της κάλυψης ως άνεργος ή φοιτητής.

Για παράδειγμα, ένα παιδί που ενηλικιώνεται τον Σεπτέμβριο του 2026 θα εξακολουθεί να καλύπτεται μέσω των γονέων του έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, εφόσον συντρέχουν οι υπόλοιπες απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Τι ισχύει όταν ένας νέος πιάνει δουλειά ή μένει άνεργος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές για όσους νέους εισέρχονται στην αγορά εργασίας χωρίς να έχουν ακόμη αποκτήσει δική τους ασφαλιστική ικανότητα.

Με τη νέα πρόβλεψη, η έναρξη της απασχόλησης δεν θα συνεπάγεται αυτομάτως απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης μέσω των γονέων, όταν δεν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης.

Έτσι, ένας 23χρονος που εργάζεται για πρώτη φορά, για παράδειγμα σε εποχική θέση διάρκειας ενός μήνα, θα μπορεί να εξακολουθεί να καλύπτεται ως προστατευόμενο μέλος, μέχρι να θεμελιώσει δικό του δικαίωμα ασφαλιστικής περίθαλψης.

Αντίστοιχη προστασία προβλέπεται και για νέους που εργάστηκαν, απέκτησαν δική τους ασφαλιστική κάλυψη και στη συνέχεια την έχασαν.

Θα μπορούν να επανενταχθούν στην ασφάλιση των γονέων τους, ανεξάρτητα από το αν είναι άνεργοι ή φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν άγαμοι, δεν διαθέτουν ενεργό δικό τους δικαίωμα παροχών ασθένειας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις.

Η σημασία της αλλαγής δεν περιορίζεται στη διατήρηση μιας τυπικής ασφαλιστικής ιδιότητας.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, η ασφαλιστική ικανότητα εξασφαλίζει ευρύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω του ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένων των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και των διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Γονικές άδειες: Καταργούνται περιορισμοί για τους εργαζόμενους γονείς

Το δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου επικεντρώνεται στην καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η κατάργηση της υποχρεωτικής αναμονής ενός έτους μεταξύ δύο γονικών αδειών που αφορούν σε διαφορετικά παιδιά.

Η ρύθμιση διευκολύνει ιδιαίτερα τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά, επιτρέποντας στους γονείς να οργανώνουν τη χρήση των αδειών με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους, χωρίς τον συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό.

Επιπλέον, αλλάζει το πλαίσιο για τους γονείς που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση.

Οι δύο γονείς θα μπορούν να κάνουν ταυτόχρονη χρήση της γονικής άδειας, ενώ καταργείται η υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης για τη σειρά με την οποία θα ασκήσουν το δικαίωμά τους.

Η αλλαγή αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στην οικογένεια.

Άδεια φροντιστή χωρίς εξάμηνη προϋπηρεσία

Αλλαγές προβλέπονται και για τους εργαζόμενους που χρειάζεται να απουσιάσουν από την εργασία τους προκειμένου να φροντίσουν συγγενικό τους πρόσωπο ή άλλο μέλος του ίδιου νοικοκυριού με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Μέχρι σήμερα, η λήψη άδειας φροντιστή συνδεόταν με την προϋπόθεση συμπλήρωσης έξι μηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Με τη νέα διάταξη, η εξάμηνη αυτή προϋπόθεση καταργείται.

Επομένως, ένας εργαζόμενος θα μπορεί να ζητεί άδεια φροντιστή χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να έχει συμπληρώσει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απασχόλησης, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις έκτακτων οικογενειακών αναγκών, όταν η φροντίδα ενός προσώπου δεν μπορεί να αναβληθεί.

ΔΥΠΑ: Ποιες μητέρες αποκτούν πρόσβαση στη συμπληρωματική παροχή

Η τρίτη βασική αλλαγή συνδέεται με την οικονομική προστασία κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό.

Η συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας της ΔΥΠΑ επεκτείνεται και στις εργαζόμενες που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ, εφόσον απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πρόκειται για επέκταση που αφορά, μεταξύ άλλων, εργαζόμενες στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνονταν στον συγκεκριμένο κύκλο δικαιούχων.

Η παροχή θα χορηγείται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις αντίστοιχες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενες δικαιούνται παροχές μητρότητας από τον ΕΔΟΕΑΠ.

Η ενίσχυση καλύπτει περίοδο 119 ημερών, δηλαδή 56 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.

Η καταβολή της πραγματοποιείται εφάπαξ, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η πληρωμή των αντίστοιχων επιδομάτων από τον ασφαλιστικό φορέα.

Σκοπός της είναι να καλύψει τη διαφορά ανάμεσα στις τακτικές αποδοχές της εργαζόμενης και στις παροχές κυοφορίας και λοχείας που εισπράττει, εξαιρουμένου του διαστήματος για το οποίο υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποδοχών από τον εργοδότη.

Σύμφωνα με την περιγραφή της ρύθμισης, από τις συνολικά 17 εβδομάδες, οι πρώτες τέσσερις καλύπτονται από τον εργοδότη. Για τις υπόλοιπες 13 εβδομάδες, η εργαζόμενη λαμβάνει την παροχή από τον ΕΔΟΕΑΠ και τη συμπληρωματική ενίσχυση της ΔΥΠΑ.

Το ποσό δεν είναι ενιαίο για όλες τις μητέρες, καθώς υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές κάθε δικαιούχου.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση είναι διαφορετική από την εννεάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.

Κεραμέως: «Αίρουμε περιορισμούς που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων»

Αναφερόμενη στις νέες παρεμβάσεις, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζει ότι η στήριξη των οικογενειών αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου.

Σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνει:

«Η στήριξη των εργαζόμενων γονέων και η συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή αποτελούν σταθερές προτεραιότητές μας. Με το νέο νομοσχέδιο αίρουμε περιορισμούς που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων και τους παρέχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη των αδειών τους. Συγκεκριμένα, καταργούμε την υποχρεωτική μεσολάβηση ενός έτους μεταξύ δύο γονικών αδειών για διαφορετικά παιδιά, αίρουμε την υποχρέωση των γονέων που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη να δηλώνουν τη σειρά με την οποία θα λάβουν τη γονική άδεια και δίνουμε τη δυνατότητα λήψης άδειας φροντιστή χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης εξαμήνου εργασίας. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις έρχονται σε συνέχεια σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως η επέκταση της άδειας μητρότητας από τους 6 στους 9 μήνες και η θέσπιση της άδειας πατρότητας. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, στηρίζοντας έμπρακτα την οικογένεια και διευκολύνοντας την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής».

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις επιδιώκουν να περιορίσουν τα κενά ασφαλιστικής προστασίας και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε οικογενειακά και εργασιακά δικαιώματα. Η πρακτική εφαρμογή τους θα εξαρτηθεί από την οριστική ψήφιση και την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.