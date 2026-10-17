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Αύξηση στις αιτήσεις για μετάκληση εργαζομένων από πολίτες τρίτων χωρών, τόσο για εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία όσο και για εξαρτημένη εργασία, καταγράφεται το 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης των εκκρεμών αδειών διαμονής, με το 69,95% των αδειών που εντάσσονται στο σχετικό πλαίσιο να έχει διεκπεραιωθεί, βάσει των στοιχείων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μετανάστευσης.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για μετάκληση εργαζομένων πολιτών τρίτων χωρών ανήλθαν σε 89.940 τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 61.032 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 28.908 αιτήσεις μέσα σε ένα έτος. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των εργοδοτών στις νέες διατάξεις.

Η αύξηση αποτυπώνεται τόσο στην εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία όσο και στην εξαρτημένη εργασία. Ειδικότερα, οι αιτήσεις μετάκλησης εποχικών εργαζομένων στον αγροτικό τομέα αυξήθηκαν από 15.185 τον Σεπτέμβριο του 2025 σε 28.425 τον Σεπτέμβριο του 2026. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εξέλιξη αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας με την Αίγυπτο για τους εποχικούς εργαζομένους. Όπως σημειώνεται, η εφαρμογή της συμφωνίας έχει συμβάλει και στη μείωση των παράνομων αφίξεων.

Αύξηση καταγράφεται και στις αιτήσεις μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, η οποία προϋποθέτει μονιμότερη διαμονή, καθώς απαιτεί τριετή σύμβαση εργασίας. Οι αιτήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 15.111 τον Σεπτέμβριο του 2025 σε 30.431 τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παράλληλα, οι εγκρίσεις για μετακλήσεις εργαζομένων αυξήθηκαν από 50.723 τον Σεπτέμβριο του 2025 σε 73.374 τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου στη Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Θάνος Πλεύρης, είχε ξεκαθαρίσει ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ζήτημα με έντονη ιδεολογική διάσταση, αλλά και με απολύτως πρακτικές συνέπειες, υπογραμμίζοντας πως η κυβερνητική πολιτική στηρίζεται σε μια σαφή επιλογή, «αυστηρή και αποτρεπτική στάση απέναντι στην παράνομη είσοδο και ταυτόχρονα οργανωμένη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης».

Εκκαθάριση εκκρεμών αδειών διαμονής

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης των εκκρεμών αδειών διαμονής, βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο προβλέπει την έκδοση συγκεκριμένων κατηγοριών αδειών υπό προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μετανάστευσης (ΟΠΣ), από τις 87.623 άδειες διαμονής που εντάσσονται στη συγκεκριμένη διαδικασία, έχουν διεκπεραιωθεί 61.301, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 69,95%.

Η διαδικασία αφορά άδειες διαμονής που παρέμεναν σε εκκρεμότητα από το 2022 και αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού αποθέματος των εκκρεμών προς έκδοση αδειών. Παράλληλα, διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών τρίτων χωρών στην εργασία και διασφαλίζει τα δικαιώματα των ίδιων και των μελών των οικογενειών τους.

Αύξηση στις μετακλήσεις από Φιλιππίνες και Ινδία

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφεται αύξηση στις μετακλήσεις εργαζομένων από συγκεκριμένες χώρες.

Ειδικότερα, οι μετακλήσεις εργαζομένων από τις Φιλιππίνες αυξήθηκαν από 6.643 το 2025 σε 10.679 το 2026, ενώ οι μετακλήσεις από την Ινδία αυξήθηκαν από 7.000 σε 12.947 αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς συμφωνίες, οι σχετικές διαδικασίες με τις Φιλιππίνες βρίσκονται σε τελικό στάδιο, με την υπογραφή να αναμένεται έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, προωθείται διμερής συμφωνία με την Ινδία, με βασική προτεραιότητα την κινητικότητα των νέων, ενώ η επίτευξη συμφωνίας αναμένεται επίσης έως το τέλος του έτους.

Νέα άδεια διαμονής για στελέχη εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, προχωρά στη θέσπιση άδειας διαμονής για στελέχη εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων του εξωτερικού (Hedge Funds), στο πλαίσιο της προσέλκυσης επενδύσεων και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023) και αφορά στελέχη εταιρειών που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκιο τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ και μεταφέρουν μέρος των οικονομικών τους δραστηριοτήτων στην Ελλάδα μέσω της ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών.

Η διαδικασία εισόδου και αδειοδότησης των συγκεκριμένων εργαζομένων, πολιτών τρίτων χωρών, προβλέπεται να είναι απλή και ταχεία, με αυστηρά κριτήρια για τις εταιρείες που θα υπάγονται στη σχετική πρόβλεψη, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της μεταναστευτικής διαδικασίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και η προσέλκυση και αυτών των κατηγοριών επενδύσεων, ενώ η εγκατάσταση των συγκεκριμένων εταιρειών στην Ελλάδα αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες υψηλά αμειβόμενης απασχόλησης για Έλληνες πολίτες.