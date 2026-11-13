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Χειρόγραφες καταγραφές με ονόματα, χρηματικά ποσά και αναφορές σε συγκεκριμένα σκευάσματα περιλαμβάνονται στα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών για την υπόθεση του προπονητή άρσης βαρών, Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση απαγορευμένων ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, κατά την έρευνα στην κατοικία του προπονητή εντοπίστηκαν, εκτός από πλήθος σκευασμάτων που αναφέρονται ως απαγορευμένα, τρεις σελίδες με ιδιόχειρες σημειώσεις, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η διερεύνηση είχε αρχίσει σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα, έπειτα από στοιχεία που διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές από τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ). Σημαντικό μέρος της δικογραφίας συνδέεται με υπόθεση ανήλικου αθλητή, γιου του κατηγορούμενου, στον οποίο είχαν εντοπιστεί απαγορευμένες ουσίες.

Η καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα

Η αφετηρία της υπόθεσης τοποθετείται στις 20 Δεκεμβρίου 2024, όταν ο ΕΟΚΑΝ διαβίβασε στην εισαγγελία πληροφορίες σχετικά με πιθανή προμήθεια και διακίνηση απαγορευμένων σκευασμάτων από τον συγκεκριμένο προπονητή.

Στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αρχών περιλαμβανόταν η πληροφορία ότι ο Οδυσσέας Δήμας ενδεχομένως χρησιμοποιούσε για την αποθήκευση των ουσιών ειδικό χώρο εντός του προπονητηρίου άρσης βαρών στο ΟΑΚΑ, στον οποίο φερόταν να έχει αποκλειστική πρόσβαση.

Παράλληλα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησε σε προκαταρκτική εξέταση, έπειτα από καταγγελία που αφορούσε περιστατικό ντόπινγκ ανήλικου αθλητή.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας, το 2024 ένας 15χρονος αθλητής της άρσης βαρών είχε βρεθεί θετικός σε αναβολικές ουσίες κατά τη διάρκεια επίσημης διοργάνωσης.

Από την αστυνομική διερεύνηση προέκυψε ότι επρόκειτο για τον γιο του Οδυσσέα Δήμα, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που επικαλείται το δημοσίευμα, ο προπονητής φέρεται να ήταν εκείνος που του είχε χορηγήσει τις ουσίες.

Ο αποκλεισμός 12 ετών και τα εργαστηριακά ευρήματα

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές επικοινώνησαν με τον ΕΟΚΑΝ, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που αφορούσαν την αθλητική και πειθαρχική διάσταση της υπόθεσης.

Ο οργανισμός ενημέρωσε εγγράφως την ΕΛ.ΑΣ. ότι ο Οδυσσέας Δήμας βρισκόταν υπό προσωρινό αποκλεισμό από τις 27 Μαΐου 2025, ενώ του είχε επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 12 ετών για χορήγηση απαγορευμένης ουσίας εντός αγώνα.

Σύμφωνα με τις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και εργαστήριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), σε σκεύασμα που χρησιμοποιούσε ο ανήλικος εντοπίστηκε εφεδρίνη, ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορεύσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, από την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΟΚΑΝ προκύπτει ότι σε δείγμα ούρων του 15χρονου είχε ανιχνευθεί οξανδρολόνη, αναβολική ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA για το 2024.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν μέρος των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι σημειώσεις με τα ποσά των 700, 600 και 80 ευρώ

Το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του προπονητή και πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του, όπου κατασχέθηκαν σκευάσματα και χειρόγραφες καταγραφές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις σελίδες ιδιόχειρων σημειώσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται αναφορές σε αγοραπωλησίες διατροφικών συμπληρωμάτων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στις σημειώσεις εμφανίζονται τα αρχικά «Τ. Δ.» και «Σ. Γ.», καθώς και χρηματικά ποσά 700, 600 και 80 ευρώ, με αναφορές στον Οδυσσέα Δήμα.

Σε δύο από τις τρεις σελίδες έχουν επίσης καταγραφεί οι ενδείξεις «4 COMANDO» και «1 COMMANDO», οι οποίες παραπέμπουν σε συγκεκριμένες ποσότητες σκευάσματος.

Το συγκεκριμένο προϊόν αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συνδέεται με το σκεύασμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο ανήλικος γιος του προπονητή.

Οι κατασχεθείσες σημειώσεις και τα υπόλοιπα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η προέλευση και η διακίνηση των σκευασμάτων, καθώς και τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.