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Νέα στοιχεία για τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν στο σπίτι του προπονητή άρσης βαρών, Οδυσσέα Δήμα, έρχονται στο φως μέσα από την κατάθεση υπαλλήλου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο οποίος επιβεβαίωσε ότι κανένα από τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν διαθέτει έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά, ενώ ορισμένα περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (WADA).

Ο 58χρονος προπονητής, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα (16/11), αρνείται τις κατηγορίες περί παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας αναβολικών. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα αθλητών, αναφορές σε συγκεκριμένα σκευάσματα και χρηματικά ποσά που φτάνουν έως τα 700 ευρώ, καθώς και τα ευρήματα ελέγχων ντόπινγκ που αφορούν στον ανήλικο γιο του.

Οπως γράφει το protothema.gr, σύμφωνα με χειρόγραφες σημειώσεις και ευρήματα που κατασχέθηκαν στην κατοικία του, οι αρχές εξετάζουν λίστες με ονόματα αθλητών και έναν «τιμοκατάλογο» αναβολικών, με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών να λαμβάνει αποστάσεις από την υπόθεση ξεκαθαρίζοντας πως ο κατηγορούμενος δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την Ομοσπονδία.

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.

Ωστόσο, αντίθετη άποψη φαίνεται πως έχει ένας υπάλληλος του ΕΟΦ ο οποίος, εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς, ανέφερε ότι τα κατασχεμένα σκευάσματα που βρέθηκαν στην οικία του προπονητή στο σύνολο τους εμπίπτουν στα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. για την ελληνική αγορά και πως ορισμένα από αυτά ανήκουν στα αναβολικά φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (WADA).

Η καταγγελία που «έδειξε» τον προπονητή και οι ιδιόχειρες σημειώσεις

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται στα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 όταν ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) ενημέρωσε τις εισαγγελικές Αρχές πως ο εν λόγω προπονητής πιθανόν να προμηθεύεται και να διακινεί απαγορευμένες ουσίες, τις οποίες αποθηκεύει σε αποθήκη εντός του προπονητηρίου της άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Επιπλέον στο μικροσκόπιο των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. μπήκε και μία καταγγελία στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφερόταν πως το έτος 2024 ο ανήλικος γιος του 58χρονου προπονητή βρέθηκε να έχει κάνει χρήση αναβολικών ουσιών σε επίσημο αγώνα.

Ακολούθησε επικοινωνία της ΕΛ.ΑΣ. με τον ΕΟΚΑΝ, ο οποίος, με έγγραφο του, γνωστοποίησε πως ο Οδυσσέας Δήμας τελεί από 27/05/2025 υπό προσωρινό αποκλεισμό και του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 12 ετών, για την εντός αγώνα χορήγηση απαγορευμένης ουσίας.

Όπως αποκαλύφθηκε ο γιος του Oδυσσέα Δήμα χρησιμοποιούσε μία ουσία μέσα στην οποία βρέθηκε εφεδρίνη. Επιπρόσθετα, ο ΕΟΚΑΝ ενημέρωσε τις Αρχές ότι σε αναλυθέν δείγμα ούρων του γιού του 58χρονου εντοπίστηκε η ουσία «Οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών 2024 του WADA.

Μετά τα παραπάνω πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/11) αστυνομικοί συνέλαβαν τον προπονητή και έκαναν έρευνα στο σπίτι του εντοπίζοντας πλήθος σκευασμάτων καθώς ιδιόχειρες σημειώσεις που προσομοίαζαν με υπεύθυνες δηλώσεις.

Σε αυτές αναγράφονταν τα ονόματα αθλητών και δίπλα ουσίες καθώς και χρηματικά ποσά. Πιο συγκεκριμένα ήταν γραμμένα τα ονόματα «Τ. Δ.» και «Σ. Γ.» και δίπλα σημειώσεις όπως «αξίας 700 ευρώ», «αξίας 600 ευρώ», «αξίας 80 ευρώ», ενώ στις δύο σελίδες εξ αυτών αναγράφεται η ποσότητα και το σκεύασμα «4 Comando» και «1 Comando».

Όσον αφορά μάλιστα στο σκεύασμα «Comando» που αναφέρεται στις κατασχεθείσες ιδιόχειρες σημειώσεις, φέρεται ως σκεύασμα που χρησιμοποιούσε ο γιος του προπονητή.