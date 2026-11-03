Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤNEWS, με παρουσιαστή τον Γιώργο Σιαδήμα. Η δημόσια τηλεόραση εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει το περιστατικό, που σημειώθηκε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, εν μέσω της κάλυψης των καταγγελιών για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η παρουσία του πρώην βουλευτή στην εκπομπή προέκυψε κατά την αναζήτηση ανθρώπων που είχαν προσφέρει χρήματα στην οργάνωση και υποστήριζαν ότι είχαν εξαπατηθεί.

Στο πλαίσιο του σχετικού ρεπορτάζ, δημοσιογράφος της εκπομπής εντόπισε στο Facebook καταγγελία μέλους λέσχης μοτοσικλετιστών, η οποία είχε συνεισφέρει οικονομικά στη ΜΚΟ, και επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να συμμετάσχει μέσω Skype.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος άνδρας παρέπεμψε τη δημοσιογράφο στον πρόεδρο της λέσχης, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, ο οποίος τελικά εμφανίστηκε ζωντανά στην εκπομπή.

Όπως προκύπτει από την περιγραφή του περιστατικού, δεν είχε προηγηθεί οπτική επικοινωνία με τον προσκεκλημένο, ώστε να επιβεβαιωθεί εγκαίρως η ταυτότητά του.

Παράλληλα, ούτε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρέμβασης υπήρξε αντίδραση από συνεργάτη ή αρχισυντάκτη της εκπομπής.

Η προβολή του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής από τη δημόσια τηλεόραση προκάλεσε κύμα επικριτικών σχολίων, με την ΕΡΤ να τοποθετείται δημόσια και να καταδικάζει το συμβάν.

Σήμερα το πρωί και αφού από χθες πηγές του Ραδιομεγάρου καταδίκαζαν το συγκεκριμένο γεγονός, η ΕΡΤ εξέδωσε μία σκληρή ανακοίνωση για τα όσα συνέβησαν.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews (02.11.2026), η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα: Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».

Επιπλέον, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μεταδίδει το protothema.gr, η εκπομπή διακόπτεται ως το τέλος της εβδομάδας και μπαίνουν σε υποχρεωτική αργία 10 ημερών οι αρχισυντάκτες και οι συντάκτες που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των επικεφαλής της ΕΡΤ, η ευθύνη δεν αφορά μόνο στην πρόσκληση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου αλλά και τη μηδενική αντίδραση κατά την διάρκεια της εμφάνισής του στον αέρα της εκπομπής.