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Έντονο προβληματισμό στους πολιτικούς και νομικούς κύκλους προκαλεί η πρόθεση που έχει εκφράσει ο Ηλίας Κασιδιάρης να διεκδικήσει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή αμέσως μετά την αποφυλάκισή του, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη στις 12 το μεσημέρι.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως το 2020 σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη οπλοκατοχή. Η δευτεροβάθμια διαδικασία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, με το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων να διατηρεί την καταδίκη του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Παράλληλα, η εφετειακή απόφαση επιβεβαίωσε τον βασικό πυρήνα της πρωτόδικης κρίσης, σύμφωνα με την οποία η Χρυσή Αυγή συνιστούσε νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση. Όπως κρίθηκε, πίσω από τον θεσμικό της ρόλο ως πολιτικού φορέα και την κοινοβουλευτική της παρουσία υπήρχε συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, καθώς και οργανωμένη δράση που συνδεόταν με εγκληματικές επιθέσεις.

Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη έρχεται έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια κράτησης, εκ των οποίων περίπου ένα έτος αφορούσε την προφυλάκισή του και έξι χρόνια την περίοδο μετά την καταδίκη. Στον συνολικό χρόνο έκτισης της ποινής συνυπολογίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι ευεργετικοί χρόνοι που προβλέπονται για εργασία κατά τη διάρκεια της κράτησης.

Σε κάθε περίπτωση, η προοπτική πολιτικής επανεμφάνισής του, την οποία ο ίδιος έχει αναφέρει επανειλημμένα στο παρελθόν και επιβεβαίωσε πρόσφατα η συνήγορος υπεράσπισής του, επαναφέρει στο προσκήνιο σειρά σημαντικών ζητημάτων. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και ερωτήματα μεταξύ έμπειρων νομικών και διακεκριμένων συνταγματολόγων, σχετικά με τις πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις μιας ενδεχόμενης επιστροφής του στην ενεργό πολιτική.

Τι προβλέπει το ισχύον πλαίσιο

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί, μετά την αποφυλάκισή του, να συμμετέχει στην ηγεσία πολιτικού κόμματος ή να διεκδικήσει την εκλογή του ως υποψήφιος βουλευτής. Παράλληλα, εξετάζεται εάν ένα κόμμα με τέτοια ηγετική παρουσία μπορεί να συμμετάσχει νόμιμα σε εκλογική αναμέτρηση.

Σύμφωνα με έγκριτους νομικούς, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναμένεται να παραμείνει εκτός της εκλογικής διαδικασίας για αρκετά ακόμη χρόνια, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να αποτελεί το βασικό στοιχείο για την απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα.

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