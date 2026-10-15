Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έπληξαν τη χώρα μας, αφήνοντας πίσω τους σοβαρά προβλήματα και μια ανθρώπινη απώλεια , ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα. Όχι όμως για πολύ!

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, από την Παρασκευή, ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.

Για σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται από νωρίς το πρωί λίγες βροχές στην Εύβοια, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, καθώς και καταιγίδες στην Κρήτη. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 21 με 22 στις Κυκλάδες, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr