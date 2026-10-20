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Σε ημέρα κινητοποιήσεων για την Παιδεία, την Υγεία και τους εργαζομένους του Δημοσίου εξελίσσεται η Τετάρτη (21/10), με το κέντρο της Αθήνας να αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο συγκεντρώσεων και πορειών. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι κατεβαίνουν στους δρόμους, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, περισσότερες προσλήψεις, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια.

Κεντρικό σημείο συνάντησης των διαδηλωτών θα είναι τα Προπύλαια, όπου έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών οργανώσεων, μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, καθώς και εργαζομένων από διάφορους κλάδους του δημόσιου τομέα.

Στην κορυφή των αιτημάτων των εκπαιδευτικών βρίσκονται η κάλυψη των κενών στα σχολεία, η αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού, η βελτίωση των αποδοχών και η αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια εκπαίδευση.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και φοιτητές, αναδεικνύοντας το υψηλό κόστος σπουδών και τη στεγαστική κρίση, καθώς τα αυξημένα ενοίκια και η περιορισμένη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών κατοικιών επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Απεργία και στάσεις εργασίας την Τετάρτη

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων του Δημοσίου στις συγκεντρώσεις.

Στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν επίσης προγραμματιστεί απεργιακές δράσεις, με την ΟΛΜΕ να ανακοινώνει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00. Παράλληλα, έχει καλέσει τις τοπικές ενώσεις καθηγητών να προχωρήσουν σε πρόσθετες στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στον χώρο της δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των ευρύτερων διεκδικήσεων για προσλήψεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων, δεν προβλέπεται καθολικό κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα ή να μη διεξαχθούν ορισμένα μαθήματα, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τι ισχύει για μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Χωρίς προγραμματισμένες απεργιακές διακοπές αναμένεται να λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί συμμετοχή των εργαζομένων τους σε απεργία ή στάση εργασίας.

Επομένως, η μετακίνηση των πολιτών και όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, με την επιφύλαξη πιθανών έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Αναλυτικότερα:

Μετρό (γραμμές 2 και 3): Προβλέπεται κανονική εκτέλεση των δρομολογίων.

Προβλέπεται κανονική εκτέλεση των δρομολογίων. ΗΣΑΠ (γραμμή 1): Δεν έχει γνωστοποιηθεί απεργία ή στάση εργασίας.

Δεν έχει γνωστοποιηθεί απεργία ή στάση εργασίας. Τραμ: Αναμένεται να κινηθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα, εκτός εάν επιβληθούν έκτακτες ρυθμίσεις.

Αναμένεται να κινηθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα, εκτός εάν επιβληθούν έκτακτες ρυθμίσεις. Λεωφορεία: Θα πραγματοποιούνται κανονικά δρομολόγια, αν και είναι πιθανές καθυστερήσεις ή προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών λόγω των συγκεντρώσεων.

Θα πραγματοποιούνται κανονικά δρομολόγια, αν και είναι πιθανές καθυστερήσεις ή προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών λόγω των συγκεντρώσεων. Τρόλεϊ: Δεν έχει ανακοινωθεί στάση εργασίας, ωστόσο ενδέχεται να επηρεαστούν συγκεκριμένες γραμμές από αποκλεισμούς δρόμων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στις μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας, καθώς οι πορείες ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας και αλλαγές στη διέλευση των οχημάτων.

Θεσσαλονίκη: Πέντε σταθμοί του μετρό κλείνουν προσωρινά

Προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν την Τετάρτη, έπειτα από σχετική εντολή των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Thema, από τις 09:00 το πρωί αναστέλλεται η λειτουργία πέντε σταθμών.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

Η Thema διευκρινίζει ότι θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού σχετικά με την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας.

Προληπτικά μέτρα σε καταστήματα της Βουκουρεστίου

Την ίδια ώρα, αυξημένα μέτρα προστασίας λαμβάνουν ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων.

Στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, στο Κολωνάκι, καταστήματα έχουν τοποθετήσει προστατευτικά καλύμματα στις βιτρίνες τους, υπό τον φόβο ενδεχόμενων επεισοδίων, αντίστοιχων με όσα έχουν σημειωθεί πρόσφατα στη Γαλλία.

Σε βίντεο από την περιοχή καταγράφεται κατάστημα πολυτελών αξεσουάρ και ειδών ένδυσης που έχει καλύψει τις τζαμαρίες του, διατηρώντας προσβάσιμη μόνο την κεντρική είσοδο.

Παράλληλα, ορισμένα κοσμηματοπωλεία έχουν απομακρύνει τα εμπορεύματα από τις προθήκες τους, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία των επιχειρήσεών τους.

Σκηνές στο Σύνταγμα και κινητοποιήσεις σε άλλες πόλεις

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από το απόγευμα της Τρίτης, με συλλόγους να συγκεντρώνονται στην πλατεία Συντάγματος και να προχωρούν σε συμβολική διανυκτέρευση μέσα σε σκηνές.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, με τους συμμετέχοντες να ζητούν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης και αντιμετώπισης του υψηλού κόστους ενοικίασης.

«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, πάρτε τώρα μέτρα στήριξης προς τους φοιτητές, θα το πάμε μέχρι τέλους», είναι το μήνυμα που στέλνουν οι συγκεντρωμένοι.

Ανάλογες πρωτοβουλίες πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις, με σκηνές να στήνονται σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και των Ιωαννίνων.

Παράλληλα, φοιτητικές κινητοποιήσεις καταγράφηκαν στον Βόλο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, αναδεικνύοντας τη διάσταση που έχει λάβει το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης σε πανελλαδικό επίπεδο.