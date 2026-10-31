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Χωρίς στάση στο Σύνταγμα θα διέρχονται σήμερα από τις 12 το μεσημέρι οι συρμοί του μετρό, καθώς ο σταθμός θα παραμείνει κλειστό, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ο λόγος για τον οποίο δόθηκε η εντολή να κλείσει ο σταθμός.