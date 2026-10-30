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Σε 24ωρες κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, οι ναυτεργάτες και οι σιδηροδρομικοί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η ασφάλεια, οι ελλείψεις προσωπικού και οι συνθήκες εργασίας.

Τρένα και Προαστιακός παραμένουν ακινητοποιημένα, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια από μεγάλα λιμάνια της χώρας. Στην απεργία συμμετέχουν ναυτεργατικά σωματεία και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), με βασικά αιτήματα την ενίσχυση της ασφάλειας, την κάλυψη των κενών σε προσωπικό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Δεμένα τα πλοία σε επτά λιμάνια

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια παραμένουν σήμερα μεγάλα λιμάνια της χώρας, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει τρεις ναυτεργατικές οργανώσεις.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ).

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων, η απεργία επηρεάζει τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει επίσης η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), η οποία έχει εξαγγείλει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 13:00.

Χωρίς τρένα και Προαστιακό – Η απεργία των σιδηροδρομικών

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, καθώς οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία, με αποτέλεσμα να παραμένουν ακινητοποιημένα τα τρένα και οι συρμοί του Προαστιακού.

Την κινητοποίηση προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), εκφράζοντας τη στήριξή της στην Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), η οποία εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς.

Η ΠΟΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία μετά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία που είχε προηγουμένως εξαγγείλει η ΠΕΠΕ, ύστερα από προσφυγή της Hellenic Train.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των μηχανοδηγών βρίσκονται η ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, η κατάσταση του τροχαίου υλικού, οι ελλείψεις προσωπικού και ζητήματα διαχείρισης των εργαζομένων.

Hellenic Train: Η νέα απεργία παρακάμπτει τη δικαστική απόφαση

Έντονη ήταν η αντίδραση της Hellenic Train, η οποία υποστηρίζει ότι η νέα κινητοποίηση της ΠΟΣ έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη δικαστική απόφαση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την απεργία των μηχανοδηγών, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με τη στελέχωση ασφαλείας και τα αιτήματα της κινητοποίησης.

Κατά την Hellenic Train, η δικαστική απόφαση απαγορεύει ρητά την πραγματοποίηση νέας απεργίας με το ίδιο αντικείμενο.

Η εταιρεία θεωρεί ότι η προκήρυξη της κινητοποίησης από την Ομοσπονδία συνιστά προσπάθεια παράκαμψης της απόφασης, με συνέπειες στην ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τέτοιες πρακτικές εγείρουν ζητήματα νομιμότητας, υπονομεύουν τον θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης και προκαλούν σοβαρή ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

«Αφήνουμε στην κρίση του επιβατικού κοινού τις συγκεκριμένες συνδικαλιστικές πρακτικές», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η επανάληψη της απεργίας, παρά τη δικαστική απόφαση, δείχνει πως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν την ταλαιπωρία των επιβατών ως αποδεκτή συνέπεια των επιλογών τους.

ΠΕΠΕ: «Η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση»

Από την πλευρά τους, οι μηχανοδηγοί απορρίπτουν τις αιτιάσεις της Hellenic Train και επιμένουν ότι τα αιτήματά τους αφορούν πρωτίστως την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης υπογραμμίζει ότι «η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση», κατηγορώντας τη διοίκηση της εταιρείας ότι αρνείται τον ουσιαστικό διάλογο εδώ και 17 μήνες.

Οι μηχανοδηγοί θέτουν ζητήματα που συνδέονται με την κατάσταση του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, την εποπτεία και την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και την εφαρμογή των κανόνων εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις 20 παραιτήσεις νέων μηχανοδηγών, τις οποίες το σωματείο θεωρεί ενδεικτικές των προβλημάτων στο εργασιακό περιβάλλον.

Η ΠΕΠΕ υποστηρίζει ακόμη ότι η πολιτική της εταιρείας δεν έχει οδηγήσει σε περιορισμό των σιδηροδρομικών συμβάντων, αλλά, αντίθετα, αυτά αυξάνονται.

Σύμφωνα με το σωματείο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς το δίκτυο λειτουργεί με περίπου το 60% της κανονικής σιδηροδρομικής δραστηριότητας, εξαιτίας των έργων εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας.

Οι εκπρόσωποι των μηχανοδηγών κατηγορούν επίσης τη διοίκηση ότι, αντί να εξετάσει τα αίτια των προβλημάτων, επιλέγει πειθαρχικές διαδικασίες και δικαστικές προσφυγές.

Στο πλευρό των μηχανοδηγών τάσσεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, η οποία συνδέει την απεργιακή κινητοποίηση με τα ευρύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για σοβαρή υποστελέχωση και σημαντικά κενά σε κρίσιμες ειδικότητες, ενώ επισημαίνει την ανάγκη συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού.

Παράλληλα, η ΠΟΣ ζητεί άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, παρουσία και της διοίκησης της Hellenic Train, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα και να αναζητηθούν λύσεις.